Tình hình hiện tại của NTK Quách Thái Công: Khung cảnh được quay trong nhà riêng

Những ngày gần đây, NTK Thái Công là cái tên nhận về sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Sau khi bất ngờ thông báo tạm khóa kênh TikTok hơn 2,1 triệu người theo dõi và cho biết sẽ hạn chế sử dụng Facebook, hàng loạt đồn đoán liên quan đến NTK này xuất hiện. Chính vì vậy, mọi cập nhật mới từ Thái Công đều đang được theo dõi sát sao.

Trưa 22/5, Thái Công tiếp tục có động thái mới trên tài khoản Facebook 315k nghìn người theo dõi.

Theo đó, NTK đăng tải một đoạn video ghi lại những khoảnh khắc trong hành lang tại nhà riêng - Thái Công Mansion. Trong video, ngoài sự xuất hiện của một số người giúp việc, Thái Công cũng lên sóng.

Đoạn video được đăng tải lặp lại 2 lần song NTK này chỉ chú thích ngắn gọn: "Thái Công Mansion, The Hallway", không giải thích gì thêm.

Đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc, hoạt động diễn ra tại khu vực hành lang

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó chỉ một ngày, Thái Công đã liên tiếp đưa ra nhiều chia sẻ liên quan đến quyết định tạm rời xa mạng xã hội của mình.

Ngày 21/5, bên cạnh việc khẳng định vẫn duy trì lịch đăng tải nội dung trên YouTube như bình thường, Thái Công còn đăng tải một video dài để đính chính những thông tin lan truyền trên mạng xã hội sau khi anh tạm khóa tài khoản TikTok.

Trong đó đáng chú ý là NTK phủ nhận toàn bộ các tin đồn xuất hiện trong những ngày qua. Thái Công nhấn mạnh: "Tôi không phá sản, không khủng hoảng tinh thần, không bị hack, không bị đánh sập tài khoản hay vướng vào bất kỳ scandal nào. Đơn giản là tôi cảm thấy mệt mỏi vì dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội".

Ngoài ra, Thái Công cho biết việc tạm khóa kênh TikTok và hạn chế sử dụng Facebook không đồng nghĩa với việc rời khỏi mạng xã hội.

Cũng trong chia sẻ của mình, Thái Công bày tỏ quan điểm về tác động của MXH tới đời sống hiện đại, cho rằng nhịp độ tiêu thụ nội dung quá nhanh đang khiến con người thiếu kiên nhẫn, khó tập trung và dễ bị cuốn vào những phản ứng cảm tính.

Bên cạnh đó, NTK thừa nhận bất ngờ trước những đồn đoán xuất hiện sau khi kênh TikTok hơn 2,1 triệu người theo dõi bị tạm khóa. Theo Thái Công, mạng xã hội mang lại nhiều giá trị trong việc kết nối và chia sẻ, song cũng là "con dao hai lưỡi". Thái Công cho biết mình vẫn tiếp tục công việc và các hoạt động thường ngày, chỉ muốn sống chậm lại và dành nhiều thời gian hơn cho những trải nghiệm ngoài không gian mạng.

Thái Công trong video đăng vào ngày 21/5 (Ảnh chụp màn hình)

Thái Công (có tên đầy đủ là Quách Thái Công, sinh năm 1972) là người Đức gốc Việt. Thái Công từng theo học ngành Thiết kế thời trang tại Hamburg (Đức). Tốt nghiệp xong, NTK có thời gian dài với công việc nhiếp ảnh gia và stylist cho các tạp chí thời trang rồi có cơ duyên trở thành NTK nội thất.

Thương hiệu Thái Công Interior Design được ra mắt vào năm 2004 với một showroom tại Đức. Năm 2007, Công ty Thái Công GmbH & Co.KG được thành lập. Cuối năm 2012, Thái Công về Việt Nam và thành lập công ty từ năm 2014. NTK này cũng đang sở hữu kênh YouTube hơn 652.000 lượt theo dõi và TikTok 2,1 triệu followers với các nội dung về thiết kế nội thất và phong cách sống thượng lưu.