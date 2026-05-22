Thực hư vụ shop nem chua rán bị tố dàn dựng chuyện “bị bắt đi hiến tạng” gây chấn động MXH, nhiều người đã báo công an

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện được chia sẻ từ một shop bán nem chua rán online với nội dung gây sốc: “Mọi người ơi mình đang bị một bạn này đe dọa bắt hiến tạng”. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn khi chủ shop kể lại việc một người lạ từng đặt hàng, biết địa chỉ giao nhận, sau đó liên tục nhắn tin, gọi điện với những lời lẽ được cho là mang tính đe dọa, khiến người đăng rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Bài đăng hot nhất MXH những ngày qua (Ảnh: Theard)

Trong bài chia sẻ ban đầu, chủ shop cho biết người này từng liên hệ đặt nem chua rán, thậm chí có thông tin về địa chỉ nhà, sau đó tiếp tục nhắn mua hàng lần nữa nhưng lại chặn liên lạc qua Zalo và liên tục gọi điện vào số cá nhân bằng “thiết bị làm nhiễu giọng”.

Đi kèm bài viết là loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn, cuộc gọi và các thông tin được cho là bằng chứng về sự việc. Với nội dung có yếu tố ly kỳ, rùng rợn liên quan đến chi tiết “bắt đi hiến tạng”, câu chuyện nhanh chóng viral, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên Threads và nhiều nền tảng khác.

Tuy nhiên, chỉ sau khi bài đăng lan truyền mạnh, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện hàng loạt ý kiến đặt nghi vấn về tính xác thực của câu chuyện. Nhiều người cho rằng vụ việc có quá nhiều chi tiết bất thường, từ cách kể chuyện, tình tiết “đe dọa bắt đi hiến tạng” bị đánh giá là khó tin, cho đến những thông tin liên quan giữa người đặt hàng và chủ shop bị cho là có dấu hiệu thiếu thuyết phục.

Không ít bình luận thẳng thắn cho rằng đây có thể là một “content viral” nhằm mục đích quảng cáo bán hàng, với các bình luận lan truyền như: “Nemchuarantcc_vinhtuy có content bán hàng viral đấy” , “Đe dọa bắt hiến tạng đồ đó, nghe vừa lạ vừa kì bí” , hay thậm chí có người nghi ngờ: “Thiệt ra không có Trà Đặng nào ở đây cả, vì cả hai là một” . Nhiều tài khoản cho rằng câu chuyện được xây dựng như một “drama câu tương tác”, lợi dụng yếu tố gây sợ hãi để đẩy độ phủ cho shop online.

Tranh cãi bùng nổ khi nhiều người nói đây chỉ là kịch bản bán hàng (Ảnh: Theard)

Khi tranh cãi lên đến đỉnh điểm, cư dân mạng tiếp tục phát hiện thêm một số chi tiết khiến nghi vấn càng gia tăng. Theo chia sẻ lan truyền, phía shop đã ẩn hoặc xóa một số bài đăng liên quan, đồng thời thay đổi thông tin tài khoản, động thái khiến không ít người cho rằng chủ shop đang “dọn dấu vết”. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến tỏ ra gay gắt, cho rằng nếu đây là câu chuyện được dựng lên thì không chỉ phản cảm mà còn có thể gây hoang mang cho cộng đồng.

Trước làn sóng chỉ trích, chủ shop sau đó đã đăng tải một file tài liệu dài nhằm đính chính toàn bộ sự việc. Trong nội dung văn bản này, người đăng khẳng định toàn bộ câu chuyện đã chia sẻ cùng hình ảnh công khai “đều là sự thật”, đồng thời cho biết đã trực tiếp trình báo và làm việc với cơ quan công an, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ hành vi gian dối nào.

Chủ shop đăng thông tin đính chính rất dài và xóa ngay sau đó (Ảnh: chụp màn hình)

Về chi tiết gây tranh cãi nhất là “tờ đơn đăng ký hiến tạng”, chủ shop giải thích rằng đây là mẫu đơn được tự in từ khoảng 3 năm trước với mong muốn thực hiện một việc có ý nghĩa cho xã hội, nhưng sau đó đã bỏ đi và chưa từng nộp cho cơ quan y tế. Theo lời giải thích, việc nội dung đe dọa nhắc đến chi tiết “hiến tạng” chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, không liên quan như nhiều người suy đoán.

Chủ shop cũng lên tiếng về việc bài đăng bị ẩn/xóa và thay đổi menu trước cửa, cho rằng việc gỡ bảng menu chỉ để cập nhật giá bán mới chứ không phải xóa dấu vết, còn một số bài viết bị ẩn là do lỗi hệ thống hoặc tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng chứ không phải chủ động xóa.

Đáng chú ý, trong phần kết luận của văn bản đính chính, chủ shop cho biết sau khi bình tĩnh lại và phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, người này nhận ra “thực chất đây chỉ là một trò trêu đùa ác ý”, đồng thời mong muốn sự việc khép lại vì đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân.

Tuy nhiên, động thái đăng tải file đính chính này không giúp dập tắt tranh cãi. Chỉ ít lâu sau, bài thanh minh cũng được cho là đã bị gỡ hoặc không còn hiển thị, khiến nhiều người tiếp tục hoang mang và đặt thêm dấu hỏi về toàn bộ câu chuyện.

Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản cho biết đã chủ động gửi tin nhắn phản ánh, báo thông tin đến cơ quan công an tại Hà Nội với mong muốn làm rõ vụ việc, tránh trường hợp thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến cộng đồng nếu đây thực sự là một kịch bản dàn dựng.

1 tài khoản chia sẻ đã gửi thông tin đến công an mong muốn được xác minh vụ việc (Ảnh theard)

Hiện tại, vụ việc vẫn đang tiếp tục gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Trong khi một bộ phận cho rằng chủ shop là nạn nhân của trò quấy rối ác ý, không ít người vẫn đặt câu hỏi: Đây là một câu chuyện có thật hay chỉ là màn “content viral” đi quá xa?

