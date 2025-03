Series mới của Netflix When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quýt) phát hành những tập đầu tiên từ ngày 7/3 và đang là tựa bom tấn hot nhất Hàn Quốc, gây sốt tại nhiều quốc gia châu Á. Lấy bối cảnh ở Jeju những năm 1960, đoàn phim phải phục dựng cả một làng chài với những nếp nhà cũ, khu chợ, bến cảng sầm uất nên kinh phí làm phim lên tới 60 tỷ won, tương đương hơn 1000 tỷ đồng. Với con số bỏ ra này, Netflix đang thu nhận những thành quả xứng đáng khi phim gặt hái nhiều thành tích đáng nể.

Theo FlixPatrol, bộ phim hiện đang đứng top 5 toàn cầu sau khi phát hành 4 tập mới nhất. Với thành tích này, When Life Gives You Tangerines hiện lại đang là phim châu Á duy nhất đứng trong BXH top 10 Netflix. Và chắc chắn với độ phổ biến ngày càng tăng mạnh sau mỗi tuần khi Netflix lựa chọn phát hành 4 tập 1 tuần, When Life Gives You Tangerines sẽ còn ghi nhận những dấu mốc cao hơn ở BXH này. Hiện, When Life Gives You Tangerines cũng đứng top 1 tại rất nhiều quốc gia trên toàn châu Á như Việt Nam, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines,... và một số quốc gia Âu - Mỹ.

Phim lọt thỏm giữa một rừng bom tấn Âu Mỹ

Tại Hàn, When Life Gives You Tangerines cũng đang thống trị mọi bảng xếp hạng. Trong WatchaPedia HOT 10 (bảng xếp hạng tổng hợp dựa trên các chỉ số như điểm đánh giá, lượt tìm kiếm, số lượng yêu thích và bình luận từ WatchaPedia - nền tảng đánh giá có lượng dữ liệu lớn nhất Hàn Quốc), When Life Gives You Tangerines đã vượt mặt tất cả các bom tấn, bao gồm Mickey 17, để đứng vị trí top 1. Với điểm số trung bình là 4,4/5 ở trang này, When Life Gives You Tangerines đang là niềm ngưỡng mộ của nhiều nhà sản xuất phim tại Hàn.

Với BXH danh tiếng do Gooddata công bố, When Life Gives You Tangerines và cặp đôi IU - Park Bo Gum cũng thống trị vị trí top 1 ở mảng phim ảnh và diễn viên. Riêng cặp đôi chính, hai người đã vượt qua hàng loạt những siêu sao nổi đình đám của truyền hình Hàn gần đây như Park Hyung Sik, Seo Kang Joon, Hyeri,... để giành được vị trí đầu bảng.

Phim đứng đầu BXH danh tiếng tại Hàn với điểm số bỏ xa top 2

Ngoài những thứ hạng cao trên các BXH, When Life Gives You Tangerines cũng nhận được điểm số cao trên các chuyên trang phim ảnh. Ở trang iMDb, điểm số của phim lên tới 9,4/10 - cao nhất trong lịch sử phim truyền hình Hàn. Trên Mydramalist, số điểm mà phim nhận về cũng lên tới 8,8/10, cao hơn hẳn các đối thủ đang hot bao gồm Buried Hearts (8,3) hay Undercover High School (8,6),...

Phim ghi nhận điểm số kỷ lục trên iMDb

Khán giả Hàn Quốc và quốc tế đang hết lời ca ngợi bộ phim, nhiều người gọi When Life Gives You Tangerines là kiệt tác của truyền hình Hàn, quá xứng đáng với con số đầu tư khủng lên tới hơn 1000 tỷ. "Dàn diễn viên thật sự xuất sắc. Một kiệt tác ra đời", "Tôi đã khóc nức nở khi xem", "Bắt đầu xem trong bữa tối… Không thể ăn được vì khóc quá nhiều", "Nếu bộ phim này phát sóng trên TV thay vì OTT, tỷ suất người xem sẽ không tưởng tượng nổi đâu", "Mỗi tập phim đều là một viên ngọc quý",...

When Life Gives You Tangerines được chắp bút bởi biên kịch tài năng Lim Sang Choon, người nổi tiếng với các tác phẩm như Khi Hoa Trà Nở, Thanh Xuân Vật Vã và được cầm trịch bởi Kim Won Seok, đạo diễn của My Mister, Signal, Misaeng thế nên dễ hiểu khi nó có chất lượng thật sự tuyệt vời. Chưa kể màn rót vốn mạnh tay của Netflix càng khiến người xem có thể tin tưởng tuyệt đối vào bộ phim này dù nó mới chỉ lên sóng nửa đầu. Về nội dung, When Life Gives You Tangerines kể về cuộc đời của Ae Soon (IU) và Gwan Sik (Park Bo Gum), những người đã cùng nhau trải qua bốn mùa trong cuộc đời. Họ đồng hành từ những năm tháng tuổi thơ đến khi trưởng thành rồi cùng nhau già đi. Cuộc sống khó khăn, bị đầy ải bởi cái nghèo nhưng họ vẫn giữ được sự lương thiện, cùng nhau vượt qua mọi đau thương, mất mát.

Nguồn ảnh: Netflix