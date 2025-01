Năm Ất Tỵ đến, dàn sao Gen Z tuổi Tỵ được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tiếp tục hoạt động sôi nổi, đồng thời bứt phá mạnh mẽ để dành được những thành tựu mới trong sự nghiệp. Điểm lại 1 vòng Kpop mới thấy, có không ít idol đình đám sinh năm 2001 cầm tinh con rắn. Tất cả đều có điểm chung là xinh đẹp tài năng, có những cái tên còn là "át chủ bài" của nhóm nhạc hàng đầu thế hệ.

Winter (aespa)

Nổi tiếng nhất trong dàn idol Gen Z sinh năm Tỵ chắc chắn phải kể đến "công chúa SM" Winter. Là một trong hai trụ cột nhan sắc của nhóm nữ đại mỹ nhân, Winter và Karina cùng nhau tạo nên tổ hợp bất bại, luôn đứng top trong các BXH visual thần tượng gen 4. Năm 2024, Winter cùng aespa có một năm đáng nhớ, phá đảo làng nhạc với liên hoàn hit Supernova, Armageddon và Whiplash. aespa nổi tiếng toàn châu Á, Winter trở thành nữ thần trong mơ của hàng triệu fan.

Công chúa SM Winter là một trong những idol sinh năm 2001 nổi tiếng nhất

Bước sang năm 2025, aespa ấp ủ nhiều dự án hoành tráng. Winter với giọng hát thiên phú, khả năng chơi nhạc cụ đáng gờm được kỳ vọng sẽ có bước tiến mới như ra mắt solo. Hoạt động đến năm thứ 5, Winter và aespa giữ vững phong độ nổi tiếng, ngày càng xinh đẹp thăng hạng. Nhóm nữ nhà SM lấy lại vị thế top 1 thế hệ, sẽ còn bùng nổ hơn trong tương lai khi sở hữu đội hình "nghìn máu", concept có một không hai và âm nhạc gây nghiện như hiện tại.

Visual bất bại, cân được nhiều loại tạo hình khó nhằn của aespa

Winter hát hay, chơi đàn giỏi

Tổ hợp nhan sắc tường thành cùng Karina

Huh Yunjin (LE SSERAFIM)

Giọng ca chính của LE SSERAFIM - Huh Yunjin cũng là một nàng Tỵ sinh năm 2001. Huh Yunjin là người Mỹ gốc Hàn, do đó, khả năng ngoại ngữ cùng vai trò hát chính là lợi thế giúp cô trở thành át chủ bài của nhóm nữ nhà HYBE khi LE SSERAFIM có định hướng quốc tế. Yunjin sở hữu ngoại hình bắt mắt, vibe phóng khoáng đúng chuẩn gái Mỹ. Ngoài ca hát, Yunjin còn biết sáng tác, vẽ tranh. Nhiều ca khúc của nữ thần tượng tự sáng tác được fan yêu thích, thuộc nằm lòng.

Huh Yunjin đa tài, có thể sáng tác nhiều ca khúc hay

Năm qua, LE SSERAFIM vướng ồn ào nghiêm trọng vì thảm hoạ hát live ở Coachella. Là giọng hát chính của nhóm, Huh Yunjin cũng bị chỉ trích không ít. Người hâm mộ mong rằng nhóm sẽ tiếp tục cải thiện kỹ năng. Với mức độ đầu tư khủng cho các màn comeback, LE SSERAFIM chỉ cần nghiêm túc tập hát là có thể lấy lại hảo cảm từ công chúng. Đây là hành trình dài bền bỉ.

Nhan sắc phóng khoáng của Huh Yunjin

Lỗ hổng hát live khiến nữ idol đánh mất phần nào hảo cảm từ công chúng

Jeon Somi

Nhắc đến thần tượng sinh năm Tỵ 2001, không thể bỏ qua bông hồng hai của The Black Label - Jeon Somi. Nữ ca sĩ có lượng fan hùng hậu kể từ Produce 101, gia nhập công ty của Teddy trở thành một trong những nghệ sĩ solo nổi bật của Hàn Quốc. Somi có vẻ đẹp lai cuốn hút, âm nhạc cá tính, thời thượng đúng chuẩn Gen Z.

Gen Z 2001 nổi tiếng của The Black Label

Tuy nhiên, lịch trình comeback của Somi những năm qua khá thất thường vì chiến lược của The Black Label. Người hâm mộ mong rằng trong năm mới, bông hồng lai sẽ được quảng bá nhiều hơn. Somi hát hay, nhảy đẹp, có nhiều tiềm năng để "làm nên chuyện" trong tương lai.

Bông hồng lai theo đuổi âm nhạc sôi động, đậm cá tính riêng

Nhưng comeback khá thất thường vì định hướng của công ty

Beomgyu (TXT)

Thành viên đẹp nhất nhóm TXT - Beomgyu là một trong những visual nam nổi danh của Kpop gen 4. Debut trong đội hình nhóm nhạc nam thứ hai của Big Hit, là "em ruột" BTS, TXT có nhiều bệ phóng để nổi tiếng. Beomgyu là một trong những giọng ca chính của nhóm, sở hữu gương mặt thanh tú cùng khả năng hát và nhảy tốt, đã thu hút lượng người hâm mộ lớn tại thị trường Châu Á. Có thể nói, ngoại hình xuất chúng của nam thần tượng có thể phù hợp với mọi concept trong vũ trụ theory mà HYBE xây dựng cho TXT.

Beomgyu - Visual của TXT

TXT - nhóm nam thứ 2 của Bighit Music sau BTS

I.N (Stray Kids)

Em út của Stray Kids - I.N là thần tượng nổi tiếng tuổi Tỵ. Giữ vai trò em út và là vocalist trong nhóm, I.N luôn nhận được tình yêu thương từ các thành viên cùng người hâm mộ. Stray Kids từ dự án bị đánh giá thất bại của JYP, nay đã là nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu với fanbase quốc tế khủng. Những năm qua, I.N cùng nhóm đi đến nhiều cột mốc đáng nhớ, sở hữu 6 album liên tiếp đứng đầu Billboard 200, những tour diễn cháy vé. Năm mới, fan không mong gì hơn việc được nhìn thấy I.N cùng các anh em tiếp tục chinh phục đỉnh cao sự nghiệp.

Em út của Stray Kids - I.N

Xinh yêu như bạn trai nhà bên