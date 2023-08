Loạt phim kinh dị hấp dẫn đổ bộ phòng vé nửa cuối năm 2023

Dịp Halloween 2023, màn ảnh rộng toàn cầu sẽ mang tới các tác phẩm kinh dị đình đám đến từ các studio uy tín, viết tiếp các câu chuyện thú vị của những bộ phim từng làm mưa làm gió một thời.

Mở màn cho mùa phim kinh dị dịp cuối năm là tựa phim kinh dị đến từ nhà A24 Gọi Hồn Quỷ Dữ (tựa gốc: Talk To Me). Trong nhiều danh sách, Gọi Hồn Quỷ Dữ được “gọi tên” là bộ phim được trông đợi nhất của nhà A24 trong dịp cuối năm. Studio này cũng đã tạo nên những tựa phim kinh dị chất lượng rất được lòng giới mộ điệu như Hereditary hay Midsommar.

Lấy chủ đề gọi hồn ám ảnh, Gọi Hồn Quỷ Dữ xoay quanh câu chuyện về một nhóm bạn tổ chức trò chơi gọi hồn sau khi tìm thấy một bàn tay có thể giúp họ kết nối với những linh hồn ở thế giới bên kia. “Đùa một chút thì vui”, nhưng nhóm bạn đã đi quá xa và bắt đầu giải phóng những thế lực hắc ám kinh hoàng. Bàn tay ma quái của Gọi Hồn Quỷ Dữ sẽ dẫn lối khán giả vào một thế giới u tối, ghê rợn và ám ảnh tột độ của những quỷ dữ chưa từng được biết đến trước đây.

Sau 4 năm, biểu tượng kinh dị Valak sẽ trở lại, một lần nữa reo rắc nỗi sợ hãi trong phần phim riêng tiếp theo Ác Quỷ Ma Sơ II (tựa gốc: The Nun II). Valak lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim The Conjuring 2 của đạo diễn James Wan và ngay lập tức tạo nên cơn sốt toàn cầu. Hình tượng nữ ma sơ này đã trở thành cảm hứng cho những câu chuyện rùng rợn khác của màn ảnh, mà khởi đầu chính là phần đầu tiên của Ác Quỷ Ma Sơ - bộ phim có doanh thu cao nhất toàn bộ franchise The Conjuring.

Phần phim mới lấy bối cảnh một tu viện tại Pháp vào những năm 1950 của thế kỷ trước. Sau khi những sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra tại đây, sơ Irene (Taissa Farmiga thủ vai) chính thức giáp mặt với ác quỷ Valak, kẻ đã cùng cô bước vào cuộc chiến sống còn trong phần phim trước. Lần này, Valak sẽ tiếp tục reo rắc nỗi sợ ám ảnh như thế nào là điều khán giả vô cùng chờ mong.

Được đánh giá là “Phim kinh dị đáng sợ nhất từ trước tới nay”, The Exorcist luôn được coi là một tượng đài của thể loại kinh dị. Dù đã nửa thế kỷ trôi qua, giá trị của The Exorcist vẫn còn nguyên, thậm chí trở thành niềm cảm hứng cho rất nhiều các bộ phim về đề tài trục quỷ cho tới ngày nay. Nhiều bộ phim kinh dị nổi tiếng, ví dụ như The Conjuring 3, cũng cài cắm các chi tiết tri ân The Exorcist. Có thể thấy, tầm vóc vĩ đại của The Exorcist với thể loại kinh dị nói riêng và với điện ảnh Hollywood nói chung là không thể bàn cãi.

Và sau hơn 50 năm, tượng đài kinh dị này sẽ chính thức trở lại màn ảnh trong phần hậu truyện trực tiếp Quỷ Ám: Tín Đồ (tựa gốc: The Exorcist: Believer). Thay vì Warner Bros., phần phim mới sẽ do nhà Universal và xưởng phim kinh dị đình đám Blumhouse thực hiện. Lần này, không chỉ 1 mà 2 cô bé sẽ cùng lúc là nạn nhân của ma quỷ - Angela và Katherine. Nhân vật người mẹ trong phần phim trước - Chris McNeil do diễn viên Ellen Burstyn thủ vai cũng sẽ trở lại, tái ngộ con quỷ đã hành hạ con gái bà 50 năm trước.

5 Đêm Kinh Hoàng (27/10)

Một thương hiệu giải trí nổi tiếng khác cũng sẽ rục rịch lên màn ảnh trong năm nay. 5 Đêm Kinh Hoàng (tựa gốc: Five Nights At Freddy’s) là phim điện ảnh dựa trên tựa game kinh dị sinh tồn cùng tên nổi tiếng của hãng ScottGames. Trò chơi này lấy bối cảnh ở những nơi liên quan đến chuỗi nhà hàng pizza gia đình hư cấu mang tên "Freddy Fazbear's Pizza" được đặt tên theo linh vật của nó, chú gấu robot Freddy Fazbear. Người chơi đóng vai một nhân viên bảo vệ trực đêm, phải dùng những công cụ như camera an ninh, đèn, cửa, và ống thông gió để bảo vệ bản thân khỏi những nhân vật robot có mặt ở nơi làm việc.

Tựa phim chuyển thể này tiếp tục là sản phẩm bắt tay của 2 cái tên đình đám Universal và Blumhouse. Nhân vật chính nhân viên bảo vệ Mike sẽ do nam diễn viên Josh Hutcherson thủ vai. Đêm càng về khuya, anh càng nhận ra những điểm bất thường tại nơi từng đầy ắp tiếng cười trẻ em này. Một bí mật về lý do Freddy Fazbear phải đóng cửa được hé lộ, và Mike biết anh đã không còn đường lui.