Mad Max là một trong những franchise hành động, khoa học viễn tưởng đình đám bậc nhất Hollywood. Bộ ba tác phẩm vào những năm thập niên 1980 không chỉ đem về doanh thu ấn tượng mà còn ảnh hưởng lớn đến văn hóa đại chúng. Vào năm 2015, hãng phim Warner Bros đã trình làng dự án Mad Max: Fury Road. Tác phẩm nhanh chóng tạo tiếng vang và trở thành một trong những tượng đài của dòng phim hành động. Vì lẽ đó mà dự án tiếp theo Furiosa: A Mad Max Saga nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Đúng như tên gọi, phần phim này sẽ xoay quanh nhân vật trung tâm Furiosa, do nữ diễn viên Anya Taylor-Joy thủ vai. Trong Mad Max: Fury Road, vai diễn này do diễn viên Charlize Theron thể hiện. Đảm nhận vai diễn thời trẻ của Furiosa, nữ diễn viên của The Queen’s Gambit sẽ dẫn dắt khán giả khám phá câu chuyện bí ẩn về thân thế và cuộc đời của cô nàng Furiosa khi bị buộc rời khỏi Vùng Xanh. Giữa những trận chiến khốc liệt của các phe phái, Furiosa phải trải qua hàng loạt thử thách để tìm đường trở về quê hương yêu dấu.



Anya Taylor-Joy vốn gây ấn tượng bởi tạo hình tóc vàng, da trắng, đậm chất tiểu thư sang chảnh. Tuy nhiên, trong Furiosa: A Mad Max Saga, cô để tóc đen, thậm chí còn cạo trọc để phù hợp với mô tả của nhân vật. Trong trailer phim, khán giả có thể thấy sự thay đổi hình ảnh của Furiosa từ khi còn là một cô bé với mái tóc dài, cho đến khi cô cạo trọc đầu.



Anya Taylor-Joy sinh năm 1996, là nữ diễn viên tài năng của Hollywood. Cô ghi dấu qua những vai diễn nổi bật trong The Wich, Emma, The Queen's Gambit, The Menu, The Northman và mới đây đảm nhiệm vai trò khách mời trong phim bom tấn Dune phần 2 (vào vai công chúa Alia, em gái của Paul Atreides). Cô từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Emmy và Quả cầu vàng cho vai diễn nữ hoàng cờ vua trong The Queen's Gambit.



