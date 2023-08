Bộ phim thất bại nhất hiện tại: Xây dựng 2 nữ chính dở tệ, chiếu gần hết nhưng chẳng ai quan tâm

Giữa muôn vàn những bộ phim nổi đình đám trên sóng truyền hình Hàn thời gian gần đây, Heartbeat (Nhịp Đập Trái Tim) là cái tên "chìm nghỉm" dù đã từng có khởi đầu tương đối ổn, trở thành chủ đề gây sốt mạng xã hội ngay tập đầu tiên. Bộ phim của nam idol đình đám Taecyeon từng nhận được rất nhiều sự chú ý với phân cảnh nữ chính là người thường lại cắn ngược lại ma cà rồng Woo Hyeol (Taecyeon) khi đối diện với sự phẫn nộ của Woo Hyeol. Tưởng đâu phim sẽ thuận lợi lên sóng, chí ít là duy trì được phong độ vốn có. Ai ngờ Heartbeat lại kém tiếng đến thảm thương.

Càng về kết lại càng chẳng có ai quan tâm

Heartbeat từng có rating mở màn là 4,1%, một con số khả ổn với bộ phim lên sóng vào thứ 2. Và đó cũng là thành tích cao nhất mà tác phẩm này nhận được. Ngay từ tập 2 trở đi, phim liên tục sụt giảm về lượng người xem dù đến từ một nhà đài lớn, cũng có sự góp mặt của dàn diễn viên tương đối nổi tiếng. Có thời điểm, rating còn giảm xuống đầu 1. Con số này đủ để phim đứng "bét bảng" trong loạt phim lên sóng tối đầu tuần, thậm chí còn thấp hơn cả Not Others của đài kém tiếng ENA.

Trên các nền tảng mạng xã hội, truyền thông, cái tên Heartbeat gần như bị chìm vào quên lãng. Dĩ nhiên hội diễn viên như Taeyeon hay Won Ji An cũng hoàn toàn vắng bóng ở các bảng xếp hạng danh tiếng xứ Hàn hiện tại. Khán giả chỉ quan tâm đến những cái tên như Lee Jun Ho, Lee Joon Hyuk, hay thậm chí là cả những người hiện không có phim mới như Lim Ji Yeon, Kim Seon Ho, Ahn Bo Hyun,... Chỉ còn 2 tập phim nữa là kết thúc hành trình lên sóng, dường như đến cả đài KBS cũng đã buông bỏ việc quảng bá Heartbeat, khiến nó chẳng còn được mấy ai để tâm đến.

Kịch bản sáo rỗng và hai nữ chính quá tệ

Khán giả từng kỳ vọng rằng Heartbeat sẽ là một tác phẩm mới lạ, về một ma cà rồng "kiểu Hàn", khác biệt hoàn toàn với những bộ phim cùng chủ đề của điện ảnh Âu Mỹ. Thế nhưng cốt truyện thực tế lại chẳng có gì thú vị, cứ quanh quẩn ở câu chuyện yêu đương của Woo Hyeol, sáo rỗng và không có điểm nhấn.

Điều quan trọng nhất khiến Heartbeat bị khán giả quay lưng có lẽ ở việc xây dựng hai nhân vật nữ chính và nữ thứ chính. Na Hae Won (Yoon So Hee) quá nhiều âm mưu hiểm độc, liên tục gây khó dễ để chia cắt chuyện tình của Woo Hyeol khiến người xem cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tư tưởng chiếm hữu của Hae Won bị cho là quá nặng nề, biến cô thành một kẻ ích kỷ, độc đoán và vô cùng phiền phức. Sự xuất hiện của cô khiến cho Heartbeat không còn giống một bộ phim rom-com.

Việc Na Hae Won được xây dựng theo chiều hướng phản diện tuy gây mệt mỏi cho người xem nhưng chí ít, tính cách nhân vật này còn hợp lý trong khi đó, nữ chính Joo In Hae (Won Ji An) lại bị cho là hố đen của cả bộ phim. Ngay từ những tập đầu, In Hae đã gây mệt mỏi cho khán giả bởi việc cô ta la hét quá nhiều. Càng về sau, nhân vật này lại càng trở nên "không thực sự cần thiết" với cốt truyện. Bởi In Hae được xây dựng là một nhân vật tương đối... vô dụng, điều quan trọng nhất mà cô làm trong suốt cả bộ phim có lẽ là hành động mở quan tài, khiến Woo Hyeol vụt mất cơ hội trở thành con người. Sau đó, cô dường như không cần làm gì cả, chỉ việc chạy quanh nam chính. Điểm sáng của nhân vật này có lẽ là ở câu chuyện cô chấp nhận người cha của mình. Đó là chưa kể đến việc diễn xuất của Won Ji An trong vai In Hae cũng không thuyết phục được người xem, kết quả Heartbeat lâm vào cảnh bị khán giả "bỏ rơi".

Nguồn ảnh: KBS