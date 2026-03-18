Loạt lưu ý quan trọng từ Cục Thuế về kỳ khai thuế đầu tiên năm 2026: Cá nhân, hộ kinh doanh chú ý!

Thời hạn chậm nhất nộp hồ sơ kê khai thuế theo tháng là 20/4/2026

Trường hợp khai thuế theo tháng, hồ sơ khai thuế tháng 1, 2, 3/ 2026 thì thời hạn chậm nhất để nộp hồ sơ khai thuế là 20/4/2026.

Đây là điểm lùi thời hạn để tạo điều kiện cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trải nghiệm, nghiên cứu và thực hiện theo hạn mới dễ dàng và thuận lợi.

Lưu ý trong kê khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ lựa chọn 1 trong 2 phương pháp tính thuế và nộp thuế.

Nếu sử dụng phương pháp thuế suất x doanh thu tính thuế thì thực hiện kê khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý, cùng kê khai với hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Đây là điểm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, tức là nộp cùng thời điểm, thực hiện các tờ khai thuế trên cùng một mẫu.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp thu nhập tính thuế x thuế suất sẽ thực hiện tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý trên cùng hồ sơ thuế giá trị gia tăng.

Không sử dụng doanh thu kê khai thuế 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế những năm trước

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán từ 2025 trở về trước đã xác định doanh thu mức thuế khoán bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thay đổi quy mô.

Nếu thực hiện chuyển sang kê khai thuế từ 1/1/2026 thì cơ quan thuế không sử dụng doanh thu kê khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế của những năm trước, không xử phạt vi phạm hành chính với nghĩa vụ thuế đã thực hiện theo phương pháp thuế khoán.

Trừ trường hợp có phát hiện có hành vi che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp với hoạt động trong quá khứ.

Không phải điều chỉnh lại hồ sơ kê khai thuế nếu đã thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 40/2025/TT-BTC

Trường hợp đã kê khai thuế, nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 40/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế để phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thì không phải điều chỉnh lại.

Trường hợp chưa kê khai thuế thì thực hiện kê khai thuế và nộp thuế theo quy định mới tại Thông tư 18/2026/TT-BTC quy định hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và không bị xử phạt.