Loạt gương mặt Gen Z nổi bật năm 2025: Ai cũng giỏi - tài và rất cá tính!

Không còn gắn với hình ảnh học giỏi nhưng khô khan, Gen Z Việt Nam đang tỏa sáng với năng lực học thuật ấn tượng, tư duy hiện đại và cá tính riêng. Từ giảng đường đại học quốc tế, các phòng thí nghiệm nghiên cứu đến sân chơi trí tuệ như Olympia hay Olympic học thuật, nhiều gương mặt trẻ đã ghi dấu bằng thành tích nổi bật và tạo ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.

Năm 2025, những câu chuyện học tập, bứt phá và dấn thân của họ đang góp phần định hình hình ảnh một thế hệ Gen Z tự tin, bản lĩnh và trở thành niềm tự hào mới của Việt Nam.

Hà Hải Dương

Hà Hải Dương (SN 2003) là cựu học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), vừa tốt nghiệp ngành Hóa học tại Đại học Georgetown (Mỹ). Trong quá trình học đại học, Hải Dương duy trì GPA 3,99/4,0, đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm và có bài báo đăng trên tạp chí thuộc Royal Society of Chemistry.

Cuối năm 2024, Dương nhận được thư trúng tuyển chương trình tiến sĩ từ 11 trường đại học hàng đầu của Mỹ như MIT, Stanford, Yale, Columbia, UC Berkeley, Johns Hopkins…, với các gói hỗ trợ tài chính toàn phần. Trước đó, Hải Dương từng thực tập nghiên cứu tại Đại học Stanford, theo đuổi hướng nghiên cứu về hóa học và vật lý lượng tử. Thành tích học tập và nghiên cứu của Hải Dương đã được nhiều cơ quan báo chí trong nước ghi nhận như một trường hợp Gen Z tiêu biểu trong lĩnh vực học thuật.

Hà Hải Dương.

Từ những nỗ lực và đóng góp đó, Hà Hải Dương đã lọt vào danh sách đề cử hạng mục Young ID của WeYoung 2025 - giải thưởng tôn vinh các gương mặt trẻ có ảnh hưởng tích cực, đại diện cho tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên của thế hệ mới Việt Nam.

Trần Bùi Bảo Khánh

Trần Bùi Bảo Khánh là Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trong trận chung kết Olympia 2025, Bảo Khánh xuất sắc giành 215 điểm, vượt qua các đối thủ mạnh để bước lên vị trí cao nhất.

Suốt hành trình tham gia chương trình, Khánh gây ấn tượng bởi phong độ thi đấu ổn định, kiến thức chắc và chiến thuật hợp lý, đặc biệt ở những phần thi mang tính quyết định. Chiến thắng của Bảo Khánh không chỉ mang về vòng nguyệt quế Olympia mà còn được xem là thành quả của quá trình học tập nghiêm túc và nỗ lực bền bỉ của một học sinh tiêu biểu của thế hệ Gen Z.

Trần Bùi Bảo Khánh.

Chính từ những giá trị đó, Trần Bùi Bảo Khánh đã được đề cử ở hạng mục Young ID của WeYoung 2025 - hạng mục dành cho những cá nhân trẻ dùng năng lực và hành động của mình để tạo ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. WeYoung là giải thưởng do WeChoice Awards bảo trợ, được tổ chức như một sân chơi tôn vinh những gương mặt, xu hướng và giá trị nổi bật của giới trẻ Việt Nam đương đại.

Chú lình chì Thiện Nhân

Thiện Nhân, được biết đến rộng rãi với biệt danh “chú lính chì”, là một trong những câu chuyện nghị lực sống từng gây xúc động mạnh mẽ trên báo chí Việt Nam. Khi mới hơn 1 tuần tuổi, em bị bỏ rơi trong rừng ở Núi Thành, Quảng Nam cũ, nhưng vẫn sống sót kỳ diệu sau nhiều giờ trong tình trạng nguy kịch. Sau khi được cứu chữa, Thiện Nhân được nhà báo Trần Mai Anh nhận làm con nuôi và đưa về Hà Nội chăm sóc, đồng hành cùng em trong nhiều ca phẫu thuật tái tạo kéo dài nhiều năm cả ở trong nước và nước ngoài.

Năm 2025, sau hành trình hồi phục đầy kiên trì, Thiện Nhân trở thành sinh viên ngành Khoa học Máy tính & Trí tuệ nhân tạo tại Đại học VinUni (Hà Nội) với suất học bổng 85%, nhờ kết quả học tập và hoạt động tích cực trong ba năm trung học. Câu chuyện của Thiện Nhân không chỉ là hành trình vượt qua nghịch cảnh cá nhân mà còn truyền cảm hứng về niềm tin, lòng nhân ái và ý chí sống mạnh mẽ cho cộng đồng.

Chú lình chì Thiện Nhân.

Nguyễn Lê Hiền Mai

Nguyễn Lê Hiền Mai là một trong những gương mặt học sinh nổi bật nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Nữ sinh là cựu học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) và là một trong 8 thí sinh toàn quốc đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), từ đó trở thành thủ khoa toàn quốc khối A00 năm nay.

Tuy nhiên, điều khiến cô bạn thực sự khác biệt lại nằm ở hình ảnh một thủ khoa rất Gen Z: tự tin, năng động, có gu thẩm mỹ riêng và thường xuyên chia sẻ cuộc sống học tập trên TikTok. Hiền Mai phá vỡ định kiến “học bá là phải khô khan”, cho thấy học giỏi và cá tính hoàn toàn có thể song hành. Với nhiều học sinh, Hiền Mai không chỉ là thủ khoa, mà còn là nguồn cảm hứng để học tập một cách lành mạnh, hiện đại và gần gũi hơn.

Nguyễn Lê Hiền Mai.

Nguyễn Thế Quân

Nguyễn Thế Quân, học sinh lớp 12A Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) cũng là một trong những bạn trẻ nhận được nhiều sự ngưỡng mộ trong năm qua. Thế Quân là thí sinh duy nhất của đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) năm 2025, qua đó góp phần đưa đoàn Việt Nam vào top 10 quốc gia có thành tích cao nhất tại kỳ thi này. Đáng chú ý, Thế Quân còn là thí sinh có điểm thi phần thực hành cao thứ hai thế giới, một con số cho thấy năng lực vượt trội không chỉ ở lý thuyết mà còn ở tư duy ứng dụng.

Trước đó, Quân đã hoàn tất “cú đúp” Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế và châu Á trong cùng năm - một thành tích hiếm hoi, khẳng định vị thế của học sinh Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới.

Nguyễn Thế Quân

Nguyễn Việt Hưng

Nguyễn Việt Hưng - cựu học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội) được chú ý với thành tích nổi bật tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 khi ẵm trọn 5 danh hiệu thủ khoa. Được biết, Hưng đạt tổng 39/40 điểm, trong đó Toán và Vật lý tuyệt đối, tiếng Anh 9,75 và Ngữ văn 9,25, dẫn đầu toàn quốc về tổng điểm và đứng đầu ở nhiều tổ hợp xét tuyển đại học như A01, C01, D01, D11.

Phong cách học tập linh hoạt, thông minh trong việc kết hợp kiến thức các môn giúp Hưng nổi bật không chỉ ở khối tự nhiên mà còn khối xã hội. Thành tích của nam sinh được đánh giá là một trong những điểm sáng Gen Z năm 2025, minh chứng cho sự năng động, thông minh và khát vọng chinh phục tri thức của thế hệ trẻ Việt Nam.

Nguyễn Việt Hưng