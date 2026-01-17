Loạt địa phương chốt môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm học 2026-2027

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập bao gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và một môn thi thứ 3 do địa phương lựa chọn. Môn thi thứ 3 phải được công bố trước ngày 31/3 hằng năm nhằm bảo đảm sự công bằng và giúp học sinh chủ động trong ôn tập.

Tính đến ngày 17/1/2026, tổng cộng 6 tỉnh, thành đã công bố phương án thi vào lớp 10, trong đó nêu rõ môn thi thứ 3.

Thanh Hóa xác nhận chọn môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở các trường THPT công lập và dân tộc nội trú.

Điều này tiếp nối xu hướng của loạt tỉnh, thành gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Huế và Nghệ An đã chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ 3.

7 địa phương đã chốt môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. (Ảnh minh họa)

Tuyên Quang là một trong những địa phương lựa chọn phương án khác biệt khi chọn Khoa học Tự nhiên làm môn thi thứ 3. Bài thi này (bao gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học) được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 90 phút.

Trước đó, Sơn La từng dự kiến tổ chức bài thi tổ hợp gồm nhiều môn như Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Lịch sử - Địa lý để làm môn thi thứ 3 nhằm đánh giá toàn diện năng lực học sinh, tránh "học tủ", học lệch.

Tuy nhiên, theo công bố mới nhất ngày 16/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã rút kế hoạch bài thi tổ hợp cho kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027, sau khi tiếp thu ý kiến phản hồi từ nhiều phía và chưa chính thức đưa nội dung này vào kỳ thi.

Hà Nội vẫn chưa công bố môn thi thứ ba cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết kế hoạch môn thi đang được hoàn thiện và sẽ sớm được công bố theo quy định.

Danh sách các địa phương đã công bố rõ môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027:

STT Địa phương Môn thứ 3 1 TP.HCM Ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) 2 Đà Nẵng Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật) 3 Huế Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật) 4 Nghệ An Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) 5 Thanh Hóa tiếng Anh 6 Tuyên Quang Khoa học Tự nhiên

Việc lựa chọn môn thi thứ 3 cho kỳ thi vào lớp 10 được xem là bước thay đổi quan trọng trong cách đánh giá học sinh, nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu đổi mới giáo dục. Công bố sớm dữ liệu này giúp học sinh lớp 9 và phụ huynh chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, giảm áp lực trước kỳ thi tuyển sinh.