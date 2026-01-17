26 tuổi bỏ việc đi du học vì thấy sống "quá ổn", chàng trai Việt kể về một Ireland toàn màu xanh và chuyện gần như chẳng ai nói "NO"

Ba tiếng ngồi trên xe buýt từ sân bay về nhà, Văn Hùng gần như không làm gì khác ngoài việc dán mắt vào cửa kính xe. Không phải vì mệt, cũng không phải vì lạ nước lạ cái, mà vì trước mắt anh là một Ireland xanh đến mức khiến người ta quên luôn thời gian.

Những bãi cỏ trải dài, những con đường yên tĩnh, nhịp sống chậm rãi đến lạ. Đó là Ireland ngoài đời, khác xa với những tưởng tượng vội vã trước ngày lên đường. Và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, Hùng hiểu rằng hành trình mình vừa bắt đầu không chỉ là một chuyến du học, mà là lần “tạm nghỉ” rất cần thiết trong đời.

Khi cuộc sống quá ổn lại trở thành mối nguy lớn

Trước khi sang Ireland du học chương trình Thạc sĩ Giáo dục, Lê Văn Hùng (26 tuổi) là giáo viên tiếng Anh tại trường THPT Marie Curie (Hà Nội). 4 năm đứng lớp, công việc ổn định, thu nhập tốt, được học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp tin yêu. Một cuộc sống có lẽ là mơ ước đối với nhiều người.

Nhưng chính sự ổn định ấy lại khiến Hùng bắt đầu lo lắng.

“Mình chợt nhận ra cuộc sống của mình đang quá ổn đến mức nguy hiểm”, Hùng nói. Sự an toàn lặp lại mỗi ngày khiến anh tự hỏi: Nếu 5 hay 10 năm nữa vẫn ở đây, vẫn làm những việc này, mình có hối tiếc không?

Câu trả lời đến rất nhanh là có. Và Hùng hiểu rằng, nếu không đi lúc đó, khi sự gắn bó với công việc và nhịp sống cũ ngày một chặt hơn, có lẽ anh sẽ chẳng còn đủ dũng khí để rẽ sang một con đường khác.

Từng có cuộc sống ổn định đáng mơ ước, Văn Hùng vẫn chọn rời Việt Nam để sang Ireland du học. Ảnh: NVCC

Hùng chọn Ireland - cái tên không quá phổ biến trên bản đồ du học của sinh viên Việt Nam. Nhưng với anh, du học chưa bao giờ là câu chuyện chạy theo xu hướng hay danh tiếng.

“Ireland rất mạnh về đào tạo giáo viên. Mình tin rằng điểm đến du học nên là nơi giúp bạn học được nhiều nhất về lĩnh vực bạn muốn theo đuổi”, Hùng chia sẻ.

Với anh, việc sang Ireland không phải để tìm một công việc tốt hơn, mà để tìm một cách nhìn rõ ràng hơn về giáo dục, về việc mình sẽ tiếp tục đi con đường này như thế nào. Khoảng thời gian du học cũng là lúc Hùng cho phép bản thân “nghỉ phép” sau 4 năm đi làm, để sắp xếp lại, suy nghĩ và lên kế hoạch cho chặng đường dài hơn phía trước.

Hùng chọn Ireland - đất nước không quá phổ biến trên bản đồ du học của sinh viên Việt Nam. Ảnh: NVCC

Hồ sơ học bổng Chính phủ Ireland của Hùng không được xây dựng như một bản lý lịch thành tích dày đặc. Thứ khiến nó nổi bật lại là sự nhất quán từ giảng dạy, các dự án xã hội, trải nghiệm quốc tế cho tới bài luận, tất cả đều xoay quanh Giáo dục Công dân Toàn cầu.

“Mình không cố gắng trở thành một ứng viên hoàn hảo. Mình chỉ kể một câu chuyện chân thật về việc mình đang làm gì, muốn gì và vì sao mình cần cơ hội này”, Hùng nói.

Một đất nước hiếm khi nói “No”

Sống ở Ireland, điều khiến Hùng bất ngờ không phải là thời tiết hay đồ ăn, mà là cách con người giao tiếp với nhau. Người Ireland hiếm khi nói thẳng “No” . Họ chọn cách nói gián tiếp, nhẹ nhàng, luôn để ý đến cảm xúc của người đối diện.

Trong những ngày đầu, Hùng nhận ra mình nghe hai từ “Sorry” và “Thank you” nhiều hơn cả tưởng tượng. Một phép lịch sự rất tự nhiên, không kiểu cách, không gượng ép nhưng đủ để khiến người khác cảm thấy được tôn trọng.

Nhịp sống ở Ireland cũng chậm hơn nhiều so với những gì Hùng từng hình dung. Dịch vụ chậm rãi, con người thong thả, mọi thứ diễn ra từ tốn. “Đất nước này cho mình cảm giác bình yên, không chỉ ở bên ngoài, mà cả trong tâm trí”, Hùng nói.

Với Hùng, du học chưa bao giờ là câu chuyện chạy theo xu hướng hay danh tiếng. Ảnh: NVCC

Ở Ireland, Hùng làm thêm tại một nhà hàng Việt, đây là công việc anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm trước đây. Đồng nghiệp của anh là những người đã có gia đình, đang học Thạc sĩ, Tiến sĩ. Trải nghiệm này khiến Hùng nhìn khác đi về lao động và giá trị của đồng tiền.

“Nếu kiếm tiền bằng công việc chân chính thì không có lý do gì để không ngẩng cao đầu”, Hùng nói. Với anh, không có nghề nào thấp kém, miễn là công việc đó mang lại giá trị cho người khác và giúp bạn tự chủ về tài chính.

Nhịp sống ở Ireland chậm hơn nhiều so với những gì Hùng từng hình dung. Ảnh: NVCC

Một trong những điều khiến Hùng ấn tượng nhất ở Ireland là cách người ta đối diện với sức khỏe tinh thần. Ở trường, sinh viên có phòng tham vấn tâm lý, giảng viên sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ khi sinh viên gặp căng thẳng, lo âu hay sốc văn hóa.

“Họ coi những vấn đề trong tâm trí cũng giống như những vết đau trên cơ thể, đều cần được chữa lành”, Hùng chia sẻ. Với anh, đây là điều mà giới trẻ Việt Nam rất nên học, đó là nhìn nhận sức khỏe tinh thần một cách nghiêm túc và tử tế hơn với chính mình.

Học ngoại ngữ và câu chuyện quay về làm giáo dục theo cách mới

Là người dạy tiếng Anh, việc sống và học tập hoàn toàn bằng ngoại ngữ ở Ireland khiến Hùng thay đổi sâu sắc cách nhìn về việc học tiếng Anh của người Việt. Với anh, điều quan trọng nhất không phải là nói đúng, mà là nói được.

“Nói được là bạn dám dùng ngoại ngữ để truyền đạt suy nghĩ của mình, thay vì bị ám ảnh bởi việc nói sai”, Hùng nói. Ở môi trường quốc tế, anh thấy rất nhiều người phát âm chưa chuẩn, ngữ pháp chưa hoàn hảo, nhưng chẳng ai soi xét họ, miễn là họ khiến người khác hiểu.

“Học để thi là tránh sai. Học để sống là chấp nhận sai”, Hùng đúc kết. Ngoại ngữ chỉ thực sự có ý nghĩa khi người học đủ tự tin để dùng nó trong đời sống, học tập và công việc chứ không chỉ để đổi lấy những con số đẹp trên bảng điểm.

Sau khi hoàn thành việc học, Hùng muốn về lại Việt Nam để làm giáo dục theo cách mới. Ảnh: NVCC

Sau tất cả, điều Hùng mong muốn nhất sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Ireland là trở về Việt Nam. Anh muốn tiếp tục theo đuổi Giáo dục Công dân Toàn cầu, nơi giáo dục không chỉ dừng lại ở việc “hiểu”, mà phải tiến tới “làm được”.

Ireland với Hùng không phải là nơi để ở lại mãi mãi, mà là nơi giúp anh chậm lại, nhìn sâu hơn vào bản thân và con đường mình đã chọn. Giữa nơi được mệnh danh là “hòn đảo ngọc lục bảo” yên bình ấy, Hùng học được cách rời khỏi một cuộc sống “quá ổn” để trở về với một tầm nhìn rõ ràng và vững vàng hơn cho tương lai.