Lớn lên rồi mới hiểu, ngày xưa bố mẹ dặn tránh xa 5 kiểu người này là có lý do

Hồi nhỏ, không ít đứa trẻ từng cảm thấy bố mẹ "khó tính" khi kén chọn cả bạn cho con, dè chừng người này người kia, thậm chí có lúc chỉ nói một câu rất chung chung: "Đừng chơi với XXX". Khi ấy, nhiều người nghĩ đó là sự lo xa hoặc thành kiến của người lớn.

Chỉ đến khi lớn lên, va chạm đủ nhiều, tự bước vào các mối quan hệ phức tạp của đời sống, không ít người mới chợt nhận ra những lời dặn ấy không nhằm kiểm soát mà là cách bố mẹ âm thầm dạy con nhận diện rủi ro.

Có 5 kiểu người mà ngày xưa bố mẹ hay nhắc con nên tránh, nghe thì đơn giản nhưng càng về sau càng thấy... không sai.

Người luôn đặt lợi ích của mình lên trước tất cả

Kiểu người này rất dễ nhận ra khi xảy ra va chạm. Họ thường tính toán thiệt hơn, sẵn sàng hy sinh quyền lợi của người khác miễn là bản thân có lợi. Ban đầu, họ có thể tỏ ra khéo léo, dễ gần, nhưng khi lợi ích bị đụng chạm, sự lạnh lùng sẽ lộ rõ.

Ảnh minh họa: Pinterest

Bố mẹ thường dặn con cẩn thận với những người quá "khôn ngoan" theo nghĩa tiêu cực, bởi càng gắn bó lâu, con càng dễ trở thành người chịu phần thiệt. Đây không phải là bài học về tiền bạc, mà là bài học về cách nhìn giá trị sống của một con người.

Người hay gieo cảm giác tiêu cực cho người xung quanh

Có những người không làm gì quá xấu, nhưng mỗi lần tiếp xúc đều mang lại cảm giác mệt mỏi. Họ hay than phiền, chỉ trích, nhìn cuộc sống bằng lăng kính bi quan và dễ kéo người khác xuống cùng cảm xúc đó.

Ngày bé, bố mẹ có thể chỉ nói đơn giản: "Chơi với người này con hay buồn, hay căng thẳng thì nên hạn chế". Lớn lên mới thấy, việc tránh xa nguồn năng lượng tiêu cực cũng là một cách tự bảo vệ tinh thần, nhất là với trẻ em và người trẻ chưa đủ vững vàng.

Người quen thao túng, kiểm soát người khác

Không phải ai thích kiểm soát cũng thể hiện ra mặt. Có người dùng lời khuyên, sự quan tâm hay danh nghĩa "lo cho con" để chi phối suy nghĩ và quyết định của người khác.

Bố mẹ thường nhạy cảm với kiểu người này hơn con cái, bởi họ hiểu rằng một mối quan hệ mất cân bằng, nơi một người luôn ở thế áp đặt, về lâu dài sẽ khiến con cái mất dần sự tự tin và khả năng tự quyết.

Ảnh minh họa: Pinterest

Người thiếu ranh giới, hay xâm phạm đời sống riêng

Có những người rất "nhiệt tình", thích hỏi han, can thiệp sâu vào chuyện cá nhân, không phân biệt đâu là việc của mình, đâu là việc của người khác. Với trẻ nhỏ, kiểu quan tâm này dễ bị nhầm thành sự thân thiết.

Nhưng khi lớn lên, con sẽ hiểu vì sao bố mẹ từng dặn hãy chơi với những người biết tôn trọng ranh giới. Việc giữ khoảng cách đúng mực không khiến con lạnh lùng, mà giúp con sống lành mạnh hơn trong các mối quan hệ.

Người có giá trị sống quá lệch pha

Không phải ai khác mình cũng xấu, nhưng có những khác biệt nếu quá lớn sẽ rất khó dung hòa. Cách nhìn về tiền bạc, trách nhiệm, sự trung thực hay cách đối xử với người khác đều phản ánh nền tảng giáo dục và giá trị sống của một người.

Bố mẹ thường dạy con quan sát những điều này từ rất sớm, không phải để con phán xét, mà để con hiểu chọn ai ở gần mình lâu dài là chọn môi trường sống cho chính mình.