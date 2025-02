Loạt ảnh xứng đáng 0 điểm!

Tôi từng nghĩ sự lãng mạn là đặc quyền của người trẻ. Nhưng sau này tôi biết rằng ông bà chúng ta mới là người thực sự hiểu về lãng mạn.

Những cặp đôi lớn tuổi khiến người khác ghen tị chỉ với cái nắm tay và chậm rãi bước dưới ánh hoàng hôn. Bởi vì họ chọn ở bên nhau sau khi đã trải qua thăng trầm của thời gian và hiểu được bản chất của cuộc sống. Khi nhìn họ, bạn nhận ra tình yêu chân thành, một lòng hỗ trợ và chăm sóc lẫn nhau thực sự tồn tại trên thế giới này.

Nhà thơ người Anh Robert Browning từng viết: “Without love, our earth is a tomb” (Tạm dịch: Nếu không có tình yêu, trái đất này sẽ giống như một nấm mồ). Được chứng kiến tình yêu của những cụ ông, cụ bà là một điều may mắn. Họ không có những lời thề non hẹn biển, không có nồng nhiệt nhưng lại có tình cảm giản dị, chân thực - điều khó tìm thấy trong xã hội hối hả ngày nay.

Vì vậy nếu bạn có thể gặp được nửa kia của mình, cùng nhau sống đến già thì đó chính là hiện thân của hạnh phúc, là định nghĩa của tình yêu. Và đây là những khoảnh khắc tình yêu tuổi già ngọt ngào mà cư dân mạng được chiêm ngưỡng.

Đừng bao giờ ghen tị với mới một tình yêu nồng cháy bởi vì sau giai đoạn đó, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Điều đáng ghen tị là tình yêu bền chặt ngay cả khi đã già.

Mỗi khi nhìn thấy những cụ già tóc bạc nắm tay nhau, tôi thực sự xúc động. Tôi nghĩ sẽ rất lãng mạn khi bạn 80 tuổi và vẫn có người nắm tay, cùng bạn ngắm hoàng hôn, đi dạo, bước trên những chiếc lá rụng và trò chuyện với bạn.

Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng “Ngày xưa, giao thông chậm chạp, thư từ xa xôi, cả đời người chỉ có thể yêu một người”. Và khoảnh khắc chụp lại ông bà bên vệ đường vào cuối tuần đã khiến tôi cảm thấy đây chính hiện thân của hạnh phúc, là đáp án câu hỏi: “Tình yêu là gì?”.

Trong một con hẻm yên tĩnh, 2 cụ già dìu nhau như một bức tranh cuộc sống yên ả. Họ đã nắm tay nhau đi qua vô số mùa xuân - hạ - thu - đông. Bây giờ bước chân của họ không còn vững, đôi tay cũng đã run nhưng trái tim vẫn kiên định ở cạnh nhau.

Một cặp đôi lớn tuổi bước lên tàu điện ngầm. Vừa ngồi xuống, cụ bà đã khoác lấy cánh tay và tựa đầu vào vai cụ ông, trông cả 2 y hệt một cặp đôi vẫn đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào. Cụ ông nhìn vợ rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả chuỗi hành động diễn ra một cách tự nhiên, không hề có bất kỳ âm thanh nào nhưng tất cả đều là yêu.

Tôi tình cờ gặp ông bà khi đang đi dạo. Ông chụp những bức ảnh đẹp cho bà và kiên nhẫn hướng dẫn bà cách tạo dáng. Thật khó để không ghen tị với họ.

Trong ngày sinh nhật của mình, tôi gặp một cụ già vừa cầm nạng vừa cố gắng chở vợ bằng xe đạp. Dù nỗ lực của cụ không thành công, cụ để vợ ngồi phía sau và dắt xe nhưng khoảnh khắc này thật ngọt ngào. Tôi cảm thấy đây là chính là món quà sinh nhật đẹp nhất.

Tôi tình cờ nhìn thấy một cặp đôi đã lớn tuổi khi đang đi bộ. Dù không mặc quần áo đôi nhưng trông họ hoà hợp một cách khó hiểu. Hoá ra lý do nằm ở cái nắm tay trên suốt chặng đường.

Có lẽ cụ ông đang nói: Đi! Chúng ta cùng đi tới hạnh phúc!

Gần đây tôi hay gặp một cặp vợ chồng già trong công viên. Họ khoảng 70 tuổi, ăn mặc giản dị và sạch sẽ, nắm tay nhau đi bộ mỗi ngày. Thỉnh thoảng họ nói chuyện vài câu nhưng phần lớn thời gian im lặng. Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, tôi đều xúc động.

Những cặp đôi già nắm tay nhau bây giờ chính là những đôi trẻ đã hôn nhau ở góc phố. Theo thời gian, tình yêu của họ vẫn như vậy, khiến người ta phải ghen tị.

Tôi gặp cụ ông chọn một chiếc cặp tóc và nhẹ nhàng cài lên đầu vợ, cụ bà vui như một đứa trẻ. Nắm tay ai đó, trải qua thăng trầm, cùng nhau già đi. Đây chính là bản chất của tình yêu!

(Nguồn: Xiaohongshu)