Loạt ảnh chấn động đêm 20/10 đây rồi!!!

Hội phú bà, vợ cầu thủ và dàn mỹ nhân liên tục cập nhật trên MXH...

Cứ đến dịp lễ là mạng xã hội lại bước vào mùa flex quà tặng và 20/10 năm nay cũng không ngoại lệ. Lướt Facebook hay Instagram lúc này, thứ đập vào mắt nhiều nhất chính là hoa. Cơ man nào hoa hồng, cẩm tú cầu, tulip,... Bó nhỏ bó to gấp đôi người hay đủ kiểu thiết kế được hội chị đẹp em xinh thi nhau khoe tạo nên vườn hoa online đúng nghĩa.

Bên cạnh những bó hoa lung linh còn có nhiều kiểu quà tặng như *ting ting*, lời chúc ngọt hơn cả trà sữa 100% đường. Cùng xem đại hội khoe hoa và quà 20/10 năm nay có gì mà khiến dân tình nằm nhà lướt mạng cũng thấy ngập tràn không khí lễ hội nhé!

Chị đẹp Huyền Baby cập nhật giỏ hoa xinh xinh của doanh nhân Quang Huy. Sau 13 năm kết hôn, Quang Huy vẫn gọi Huyền Baby là “bé iu” còn mỹ nhân Hà thành thì tiết lộ mình “mãi là em bé” của chồng.

Heo Mi Nhon và Kiên Hoàng lại có màn “bắt quả tang” chuẩn bị hoa dễ thương. “Đi về thấy anh nào đứng ôm bó hoa, tay trái lại xách bao gạo xếp hàng chờ thang máy, ngờ ngợ rồi… đến khi ảnh quay mặt ra, hai đứa đứng nhìn nhau cười” - Heo Mi Nhon kể lại.

Lệ Quyên đăng ảnh bó hoa tulip từ Lâm Bảo Châu mà không chia sẻ gì nhiều. Nếu theo dõi cặp đôi, nhiều người dễ dàng nhận thấy Lâm Bảo Châu đã giữ thói quen tặng người yêu hoa tulip trong nhiều năm qua.

Linda Ngô được Phong Đạt tặng một lúc 3 giỏ hoa trong ngày lễ. “Chưa bao giờ thiếu em một bó hoa” - Linda viết.

Chang Lacci khoe bó hoa hồng to đùng được chồng - Trox tặng lúc nửa đêm. Cô cho biết trong 12 năm bên nhau - từ lúc yêu đến lúc thành vợ chồng, Trox chưa từng bỏ lỡ ngày lễ nào, cứ đúng 12h đêm là có quà.

Dĩ nhiên hội WAG cũng không kém cạnh! Yến Xuân đăng bó hoa đặc biệt được Đặng Văn Lâm tặng. Cô cho biết chồng đã bế con vào cửa hàng và tự chọn từng bông hoa, tạo nên bó hoa độc nhất vô nhị tặng vợ.

Dương Thùy Phương - vợ cầu thủ Quế Ngọc Hải lại khoe bó hoa cẩm tú cầu xinh xắn. Dù không tiết lộ danh tính người tặng nhưng cũng không khó đoán nhỉ?

Bích Hạnh - vợ Văn Thanh được chồng chuyển khoản chúc mừng cùng lời nhắn: “Chúc mừng 20/10 vợ yêu. Chúc vợ yêu luôn xinh đẹp và hạnh phúc bên anh, quà về hơi trễ tí nhá. Yêu vợ nhiều”.

Tố Uyên chỉ viết một câu đơn giản nhưng đủ thấy sự yêu thương và chiều chuộng của Thành Chung dành cho vợ, không chỉ riêng 20/10 mà là mỗi ngày trong năm.

Hội mẹ bỉm như Dianka, Lâm Minh,... còn có một niềm vui khác là những bó hoa nhỏ xíu, nét chữ nguệch ngoạc của con. Những món quà vô giá là đây chứ đâu!

Dàn gái đẹp cõi mạng như Huyền 204, Ngọc Éng, Linh Ka, Thư Đan Nguyễn,... cũng nô nức cập nhật tình hình hoa quà 20/10.

Ảnh: FBNV, IGNV