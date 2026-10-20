Loạt ảnh chấn động đêm 20/10 đây rồi!!!

Cứ đến dịp lễ là mạng xã hội lại bước vào mùa flex quà tặng và 20/10 năm nay cũng không ngoại lệ. Lướt Facebook hay Instagram lúc này, thứ đập vào mắt nhiều nhất chính là hoa. Cơ man nào hoa hồng, cẩm tú cầu, tulip,... Bó nhỏ bó to gấp đôi người hay đủ kiểu thiết kế được hội chị đẹp em xinh thi nhau khoe tạo nên vườn hoa online đúng nghĩa.
Bên cạnh những bó hoa lung linh còn có nhiều kiểu quà tặng như *ting ting*, lời chúc ngọt hơn cả trà sữa 100% đường. Cùng xem đại hội khoe hoa và quà 20/10 năm nay có gì mà khiến dân tình nằm nhà lướt mạng cũng thấy ngập tràn không khí lễ hội nhé!
Lệ Quyên đăng ảnh bó hoa tulip từ Lâm Bảo Châu mà không chia sẻ gì nhiều. Nếu theo dõi cặp đôi, nhiều người dễ dàng nhận thấy Lâm Bảo Châu đã giữ thói quen tặng người yêu hoa tulip trong nhiều năm qua.
Dĩ nhiên hội WAG cũng không kém cạnh! Yến Xuân đăng bó hoa đặc biệt được Đặng Văn Lâm tặng. Cô cho biết chồng đã bế con vào cửa hàng và tự chọn từng bông hoa, tạo nên bó hoa độc nhất vô nhị tặng vợ.
Tố Uyên chỉ viết một câu đơn giản nhưng đủ thấy sự yêu thương và chiều chuộng của Thành Chung dành cho vợ, không chỉ riêng 20/10 mà là mỗi ngày trong năm.