Loại quả ở quê rụng đầy vườn không thèm ai nhặt, lên thành phố bán giá 60.000 đồng/kg không có để mua

Lợi ích sức khoẻ của quả điều đối với sức khoẻ

Vì quả điều có nhiều vitamin và khoáng chất, nên loại quả này có rất nhiều tác dụng đối với sức khoẻ như:

Tăng cường miễn dịch

Theo báo Phụ nữ Việt Nam , vitamin C được coi là chất giúp tăng cường miễn dịch vì nó có nhiều chức năng quan trọng trong hệ thống miễn dịch của cơ thể, chẳng hạn như hỗ trợ sản xuất các tế bào bạch cầu, tăng cường chức năng của tế bào bạch cầu, chống oxy hoá, hỗ trợ sản sinh interferon - một protein có khả năng chống virus.

Trong quả điều có hàm lượng vitamin C cao. Hàm lượng vitamin C trong quả điều cao gấp khoảng 3–5 lần so với quả có múi, trong 100g quả điều có đến 200–241mg Vitamin C.

Bù nước cho cơ thể

Quả điều có thể được sử dụng như một nguồn thực phẩm tốt để làm đồ uống giải khát, sinh tố và nước trái cây vì chúng chứa rất nhiều nước. Quả điều có vị ngọt thanh, hơi chát nhưng dễ uống nên mọi người có thể bổ sung hàng ngày.

Tốt cho tim mạch

Hàm lượng khoáng chất cao trong quả điều như kali, magie và phốt pho rất tốt cho sức khoẻ tim mạch, đây có thể là nguồn thực phẩm tốt để kết hợp vào chế độ ăn kiêng DASH trong việc kiểm soát bệnh cao huyết áp.

Ngoài ra, quả điều là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa tự nhiên, chẳng hạn như anthocyanin, flavonoid, flavon, carotenoids, axit gallic, axit protocatechuic, axit cinnamic liên hợp và axit cinnamic tự do. Các hợp chất này có tác dụng loại bỏ các loại oxy phản ứng (ROS) và ức chế sự hình thành gốc tự do, từ đó ngăn ngừa các bệnh tim mạch và tổn thương các thành phần tế bào.

Chống viêm và kháng khuẩn

Các chất phytochemical như flavonoid, tannin và các axit khác trong quả điều đã được phát hiện là góp phần đáng kể vào đặc tính chống viêm, chống vi khuẩn và chữa lành vết thương của tế bào.

Sự hiện diện của các hợp chất hoạt tính sinh học và polyphenol trong quả điều giúp ức chế sự phát triển và hoạt động của vi sinh vật, hiệu quả trong việc chống lại sự phát triển của các loại vi khuẩn như Streptococcus spp, Micrococcus luteus, Salmonella typhimurium, Entrococcus faecalis, Streptococcus spp, và Bacillus cereus, Staphylococcus aureus.

Ức chế sự phát triển tế bào ung thư

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất phenolic như axit anacardic và axit gallic trong quả điều có tác dụng gây độc tế bào và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở chuột.

Ngoài ra, các chất chống oxy hoá trong loại quả này cũng có tác dụng ngăn ngừa các tổn thương do gốc tự do gây ra, trong đó bao gồm cả ung thư.

Tốt cho người bệnh tiểu đường

Theo nghiên cứu, chiết xuất từ quả điều rất giàu dẫn xuất của myricetin và quercetin. Những chất này có thể ức chế sự tích tụ chất béo và kháng insulin ở chuột béo phì. Nghiên cứu cũng xác định tác dụng giảm thiểu của quả điều đối với việc tăng cân, tích trữ chất béo, tăng đường huyết, tăng insulin máu và kháng insulin ở chuột béo phì.

Ngoài ra, một nghiên cứu gần đây, liên quan đến việc cho chuột ăn chế độ ăn nhiều chất béo, đã quan sát thấy rằng: việc bổ sung chất xơ từ quả điều có hiệu quả trong việc kiểm soát cơn đói, thèm ăn, từ đó có thể ngăn ngừa lượng đường trong máu cao, tình trạng kháng insulin và lipid máu cũng như giảm tổn thương gan liên quan đến ăn kiêng.

Đặc biệt, Leucine - một axit amin chuỗi nhánh có hàm lượng lớn trong quả điều đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường tổng hợp cơ (đồng hóa) và ảnh hưởng đến hoạt động của insulin, do đó rất tốt trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu ở bệnh nhân thiểu cơ và người già.

Ngăn ngừa vết loét trong dạ dày

Các nghiên cứu dược lý đã chứng minh khả năng của axit anacardic trong quả điều trong việc bảo vệ chống lại các vết loét dạ dày bằng cách ức chế sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori (HP).

Trái điều được người thành phố săn lùng

Trên đường đi làm về, chị Lê Hương, trú tại quận 12, TP.HCM bất ngờ nhìn thấy những trái điều vàng óng ở sạp hoa quả gần nhà đang được bán với giá 30 nghìn đồng/kg. Sống ở đây hơn 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên chị thấy có người bán trái điều chín.

Chia sẻ trên tạp chí Người đưa tin chị Hương cho biết, ngày còn nhỏ, chị cùng gia đình sống ở Đồng Nai, từng được ăn những trái điều chín mọng, đủ các vị. Sau đó, năm lên 7 tuổi, cả nhà ra Bắc. Năm 2013 chị lại vào Nam sống và làm việc đến bây giờ.

“Tận hôm nay tôi đưa con đi học về mới thấy anh bán hàng ven đường có bán trái điều liền mua luôn 1kg mang về bổ ra, chấm muối ớt để ăn. Thứ quả mà 30 năm rồi tôi mới được ăn lại. Đúng cái vị ngọt ngọt, chua chua, chát chát, nhiều nước và rất là thơm không lẫn vào đâu được ”, chị Hương nói.

Được ăn hạt điều từ nhiều năm nay nhưng năm nay, chị Vũ Vân, trú tại Cầu Giấy (Hà Nội) mới được ăn trái điều. Nhìn hạt điều thì quen mà trái điều thì lạ, màu sắc rất đẹp nhưng chị Vân cho biết, không thể ăn hết một trái.

“Tôi xem mấy video trên mạng xã hội, họ hái trái điều và ăn ngay tại vườn nhìn ngon quá. Vậy nên, có cô bạn ở Bình Phước ra chơi, tôi nhờ mang cho mấy cân, ai ngờ ăn được đúng một miếng. Vừa chát vừa chua, không nuốt nổi. Cái hạt của nó thì nhiều nhựa, mọi người bảo mang nướng nhưng tôi vứt đi luôn ”, chị Vân nói.

Cũng bất ngờ khi trái điều năm nay được rao bán trên các chợ online, chị Nguyễn Phương, trú tại quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết tuần trước chị cũng mua cả cân về chấm muối ăn, số còn lại nấu canh cá.

“Ngày bé nhà tôi trồng nhiều điều lắm. Tết xong là đi hái điều, đổ thành đống rồi ngồi lặt hạt. Quê tôi mọi người gọi trái điều là đào lộn hột vì hạt của nó mọc bên ngoài trái Chỉ lấy hạt còn trái vứt thành đống, bán ko ai mua, cho không ai lấy. Thi thoảng mấy chị em chị chọn vài trái chấm muối ăn hoặc bóp nát, vắt bỏ nước rồi mang nấu canh cá, ngon lắm”, chị Phương cho hay.

Theo chị Phương, cả nhà chị chuyển lên TP.HCM sống gần 20 năm nay nên không có cơ hội được ăn trái điều chín nữa. Muốn mua cũng không thấy ai bán, bất ngờ năm nay lại có rất nhiều người bán.

“Mọi người bảo hạt điều tươi đang được bán với giá có 27 nghìn đồng/kg nhưng trái điều chín mang lên thành phố lại bán đắt gấp 3 lần. Bạn tôi còn bảo nó mua tận 100 nghìn đồng/kg. Đắt nhưng tôi cũng mua, về chấm muối ăn được nửa quả, số còn lại làm gỏi, nấu cá”, chị Phương chia sẻ.

Chia sẻ thêm về trái điều, chị Phương cho biết, điều có trái màu vàng, có trái lại màu đỏ. Có cây ra trái ngọt, có cây ra trái chát, mọng nước, giòn giòn. Trái điều chín chấm muối ăn, vắt bỏ nước đem nấu canh chua ăn cơm hay đem kho cá, kho thịt.

Lưu ý:

Quả điều thường an toàn đối với hầu hết mọi người nhưng không loại bỏ nguy cơ dị ứng. Nếu sau khi ăn quả điều và bạn cảm thấy ngứa ran trong miệng, hắt hơi, khó thở, sưng lưỡi và cổ họng thì bạn có nguy cơ bị dị ứng với quả điều và cần đến bệnh viện ngay.

Ngoài ra, trong quả điều có chứa tannin - chất này góp phần tạo nên vị chát của quả điều. Tannin được coi là chất phản dinh dưỡng. Nếu ăn quá nhiều thực phẩm chứa tannin, có thể gây thiếu hụt chất dinh dưỡng và các vấn đề về đường tiêu hóa như đầy hơi, tiêu chảy và táo bón.

Vì vậy, mặc dù có nhiều lợi ích sức khoẻ, nhưng bạn nên ăn quả điều với lượng vừa phải, bổ sung thêm các loại trái cây khác để đa dạng nguồn dinh dưỡng cho cơ thể.