Loại quả được ví như "thuốc bổ tự nhiên" hễ ra chợ là thấy

Có một loại quả quê mùa bán đầy chợ Việt lại được ví như “thuốc bổ tự nhiên”, nhiều người ăn hằng ngày mà không biết.

Không phải sơn hào hải vị đắt đỏ, loại quả quen thuộc xuất hiện đầy ở các khu chợ Việt này lại được nhiều người ví như "thuốc bổ tự nhiên" nhờ chứa hàng loạt dưỡng chất tốt cho sức khỏe và làn da. Đặc biệt, hương vị ngọt mềm đặc trưng của nó còn khiến cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều yêu thích.

Hồng xiêm là loại quả gắn bó với nhiều thế hệ người Việt nhờ vị ngọt đậm, thịt mềm mịn và hương thơm đặc trưng. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài dân dã ấy lại là "kho dinh dưỡng" tự nhiên với hàng loạt lợi ích cho sức khỏe và làn da.

Làm đẹp da

Không chỉ giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng, hồng xiêm còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có lợi cho hệ tiêu hóa, tim mạch, thần kinh cũng như hỗ trợ làm đẹp da hiệu quả.

Hỗ trợ chống lão hóa

Hồng xiêm chứa hàm lượng vitamin E khá dồi dào, giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho làn da, hạn chế tình trạng khô ráp, bong tróc. Việc bổ sung loại quả này vào thực đơn còn giúp da trở nên căng bóng, mềm mại và đàn hồi tốt hơn.

Nhờ giàu chất chống oxy hóa, hồng xiêm giúp trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân thúc đẩy quá trình lão hóa da. Vitamin A, C cùng các hợp chất thực vật trong quả còn góp phần giảm nếp nhăn, tăng độ săn chắc và giữ làn da tươi trẻ lâu hơn.

Mang lại làn da rạng rỡ

Sự kết hợp giữa vitamin và chất chống oxy hóa trong hồng xiêm giúp nuôi dưỡng da từ bên trong. Loại quả này còn hỗ trợ tái tạo tế bào, kích thích sản sinh collagen, từ đó giúp da sáng khỏe và đều màu hơn.

Bổ sung năng lượng nhanh

Hồng xiêm có lượng đường tự nhiên cao, giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi năng lượng sau khi vận động hoặc mệt mỏi. Đây là món ăn phù hợp cho trẻ nhỏ, người mới ốm dậy hoặc người thường xuyên vận động.

Hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, hồng xiêm giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, tannin trong quả còn giúp làm dịu đường ruột và giảm khó chịu ở dạ dày.

Tăng cường đề kháng, tốt cho mắt

Vitamin A và vitamin C trong hồng xiêm giúp củng cố hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây hại. Đồng thời, vitamin A còn hỗ trợ duy trì thị lực và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác.

Giúp xương chắc khỏe

Hồng xiêm chứa nhiều khoáng chất như canxi, phốt pho và sắt – những dưỡng chất cần thiết cho xương và răng. Việc ăn hồng xiêm đúng cách có thể hỗ trợ phòng ngừa loãng xương và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ

Magie và kali trong hồng xiêm giúp thư giãn hệ thần kinh, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn loại quả này như một món tráng miệng lành mạnh sau bữa ăn.

Chữa ho

Nếu bạn đang bị ho hoặc cảm lạnh, hãy ăn nhiều hồng xiêm giảm sản sinh chất nhầy trong mũi. Các chất dinh dưỡng cũng tăng cường hệ thống miễn dịch.

Tránh ung thư đại tràng

Dinh dưỡng hoàn hảo trong quả hồng xiêm cũng giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của táo bón, ung thư đại tràng, và nuôi dưỡng hệ tiêu hóa của bạn.