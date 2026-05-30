Bác sĩ bỏ qua quy trình hành chính, cứu thanh niên bị đâm thấu tim

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang bỏ qua quy trình hành chính thông thường, khẩn trương cấp cứu khẩn cấp cho nam thanh niên bị vật sắc nhọn đâm.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa tiếp nhận nam thanh niên 18 tuổi, quê Lào Cai, trong tình trạng nguy kịch sau khi bị vật sắc nhọn đâm vào ngực.

Khi nhập viện, bệnh nhân vật vã, kích thích, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh, huyết áp tụt, độ bão hòa oxy trong máu chỉ còn 90% dù đã được thở oxy . Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp cho thấy lượng máu lớn trong khoang màng phổi trái, kèm tổn thương nghiêm trọng vùng lồng ngực.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp vết thương ngực xuyên thấu đặc biệt nặng, gây tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên, nghi ngờ tổn thương tim và các mạch máu lớn, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Trước tình huống nguy cấp, hệ thống báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Đáng chú ý, bệnh nhân nhập viện một mình, không có người thân đi cùng. Ban lãnh đạo bệnh viện cùng các êkíp trực quyết định bỏ qua các quy trình hành chính thông thường, khẩn trương kích hoạt luồng cấp cứu khẩn cấp.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 'xé' quy trình hành chính thông xử trí cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện vết thương xuyên thấu ngực làm rách nhu mô thùy trên phổi trái, rách màng ngoài tim và gây tổn thương trực tiếp cơ tim tại vùng tâm thất trái. Máu tràn nhiều trong khoang màng tim khiến nguy cơ tử vong rất cao.

Êkíp ngoại lồng ngực khâu phục hồi vết thương tim, cắt lọc phần nhu mô phổi bị rách và đặt dẫn lưu màng phổi để kiểm soát tình trạng chảy máu.

Song song đó, các bác sĩ gây mê hồi sức sử dụng ống nội khí quản hai nòng để cô lập bên phổi tổn thương, đồng thời thiết lập hệ thống theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục nhằm kiểm soát huyết động trong suốt ca đại phẫu.

Sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, bệnh nhân tiếp tục được áp dụng các kỹ thuật giảm đau hiện đại. Êkíp gây mê thực hiện gây tê thần kinh liên sườn dưới hướng dẫn siêu âm kết hợp hệ thống giảm đau tĩnh mạch tự kiểm soát (PCA), giúp hạn chế đau sau mổ, giảm nhu cầu sử dụng thuốc giảm đau mạnh và tạo điều kiện cho phổi hồi phục tốt hơn.

Nhờ diễn biến thuận lợi, chỉ 4 giờ sau phẫu thuật, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản và tự thở.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, thành công của ca cấp cứu là kết quả của quy trình báo động đỏ được kích hoạt kịp thời cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, giúp giành lại sự sống cho bệnh nhân trong thời gian ngắn nhất.