Loại quả chứa nhiều dưỡng chất tốt nhất cho hệ tiêu hóa

Đu đủ là loại quả giàu nhiều chất chống oxy hóa vitamin A, C, E; chất xơ, canxi, magiê, folate... và các hợp chất thực vật lành mạnh. Các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến khích bổ sung trái cây vào chế độ ăn hằng ngày.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Samantha Peterson (Mỹ), đu đủ xứng đáng đứng đầu trong nhóm thực phẩm hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Bà gọi đây là "trợ thủ tiêu hóa từ thiên nhiên" nhờ sự kết hợp của chất xơ, enzyme tiêu hóa cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng.

Đu đủ mang lại lợi ích đáng kể cho hệ tiêu hóa. Ảnh: Ban Mai.

Đu đủ giàu nhiều chất chống oxy hóa vitamin A, C, E; chất xơ, canxi, magiê, folate... và các hợp chất thực vật lành mạnh. Trong loại quả này còn chứa hai loại enzym là papain và chymopapain có thể làm cho protein dễ tiêu hóa hơn, hỗ trợ giảm viêm. Papain có thể phá vỡ các chuỗi protein dai có trong thịt, dùng để làm mềm thịt; một thành phần trong một số chất bổ sung tiêu hóa không kê đơn để giúp giảm đau bụng nhẹ. Cả hai enzym papain và chymopapain có thể giảm đau cấp tính như đau do bỏng hoặc vết bầm tím. Chúng có thể giúp điều trị các tình trạng viêm mạn tính như viêm khớp và hen suyễn.

Theo chuyên gia, papain có thể mang lại lợi ích đáng kể cho những người thường xuyên bị đầy hơi, khó tiêu hoặc cảm thấy nặng bụng sau bữa ăn. Loại enzyme này cũng đặc biệt hữu ích đối với người có lượng axit dạ dày thấp hoặc thiếu enzyme tiêu hóa - tình trạng có thể xuất hiện do quá trình lão hóa hoặc trong những giai đoạn căng thẳng kéo dài.

Bên cạnh chất xơ và enzyme, các vi chất dinh dưỡng trong đu đủ góp phần hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Chuyên gia Peterson cho biết đu đủ rất giàu vitamin C cùng các chất chống oxy hóa như beta-carotene - tiền chất của vitamin A - và flavonoid. Những hợp chất này giảm stress oxy hóa tại lớp niêm mạc đường ruột, đồng thời hỗ trợ phản ứng viêm lành mạnh của cơ thể.

Ngoài ra, theo Real Simple, đu đủ còn cung cấp magiê và folate. Đây là hai dưỡng chất thường bị thiếu hụt ở những người gặp tình trạng mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột hoặc rối loạn hấp thu. Việc bổ sung các chất dinh dưỡng này thông qua thực phẩm có thể góp phần hỗ trợ duy trì chức năng bình thường của hệ tiêu hóa.

Đu đủ nhiều nước và chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa. Ảnh: Freepik.

Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều đu đủ có thể gây tiêu chảy và đau bụng. Nếu bạn bị phân lỏng hoặc các vấn đề về dạ dày sau khi ăn đu đủ thì nên cân nhắc cắt giảm lượng để xem liệu các triệu chứng có cải thiện hay không. Trường hợp không thuyên giảm thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Trong một nghiên cứu của Áo năm 2013 đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ, những người mắc chứng khó tiêu mạn tính và rối loạn chức năng đường tiêu hóa dùng đu đủ trong 40 ngày đã cải thiện đáng kể chứng táo bón và đầy hơi. Hạt, lá, rễ của cây cũng được sử dụng để chữa viêm loét.

Ngoài lợi ích cho hệ tiêu hóa, đu đủ giúp ích cho việc giảm cân, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, cải thiện kiểm soát đường huyết, giảm huyết áp... Đu đủ là loại trái cây ngon miệng, tốt cho sức khỏe. Không chỉ hỗ trợ quá trình tiêu hóa, loại quả này còn góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, bảo vệ niêm mạc tiêu hóa và hỗ trợ chức năng đường ruột hoạt động hiệu quả hơn.

(theo vietnamnet, vnexpress)