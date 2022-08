Loại gia vị "dọn rác mạch máu", ăn hằng ngày giúp đẩy lùi đột quỵ, nhồi máu cơ tim

Tại Trung Quốc, mỗi năm có tới 4 triệu người tử vong do bệnh tim mạch, chiếm 40% số ca tử vong do mọi nguyên nhân. Còn ở Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong.

Bệnh tim mạch gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như xơ vữa động mạch, suy tim, rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, thậm chí là đột quỵ và tử vong nếu người bệnh không được điều trị kịp thời. Vì vậy, việc phòng ngừa các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh là điều cần thiết. Trong đó, phòng ngừa bệnh tim mạch thông qua chế độ ăn uống là biện pháp được nghiên cứu nhiều nhất và cũng được xem là cách phòng ngừa hiệu quả nhất.

Dầu ô liu và tác động với tim mạch

Dầu ô liu nguyên chất là một nguồn cung cấp các chất chống oxy hoá tuyệt vời cho cơ thể. Các chất chống oxy hoá này giúp cơ thể chống lại chứng viêm và làm giảm lượng cholesterol xấu, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim mạch.

Ngoài hàm lượng chất chống oxy hóa ấn tượng, dầu ô liu nguyên chất còn chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, một loại chất béo lành mạnh, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Dầu ô liu nguyên chất cũng chứa một lượng vitamin E và K phong phú. Vitamin E là một chất dinh dưỡng thiết yếu đóng vai trò như một chất chống oxy hóa, trong khi vitamin K đóng một vai trò quan trọng đối với quá trình đông máu và sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh hoạ: Dầu ô liu có tác động tích cực đối với sức khoẻ tim mạch.

Nghiên cứu cho thấy gì?

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng thường xuyên sử dụng dầu ô liu mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đẩy lùi đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Một nghiên cứu kéo dài 28 năm cho thấy so với những người ít ăn hoặc không ăn dầu ô liu, những người ăn dầu ô liu hằng ngày có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và ung thư thấp hơn đáng kể, từ đó giúp họ sống thọ hơn.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí American College of Cardiology do Tiến sĩ Marta Guasch-Ferre, Khoa Dinh dưỡng của Trường Harvard T.H. Chan School of Public Health thực hiện đã theo dõi và phân tích 60.582 nữ giới và 31.801 nam giới tại Hoa Kỳ.

Những người tham gia được phát một bảng câu hỏi về chế độ ăn uống. Sau đó, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tiêu thụ hơn nửa muỗng canh dầu ô liu (7 gam) mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, bệnh thoái hóa thần kinh, bệnh hô hấp và ung thư thấp hơn so với những người hiếm khi hoặc không bao giờ sử dụng dầu ô liu.

Cụ thể, những người thường xuyên sử dụng dầu ô liu có thể giảm 19% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch; giảm 17% nguy cơ tử vong vì ung thư; giảm 29% nguy cơ tử vong do các bệnh thoái hóa thần kinh, bao gồm cả bệnh Alzheimer; và giảm 18% nguy cơ tử vong do các bệnh về đường hô hấp.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu tại Trường Y trực thuộc Đại học New York còn phát hiện ra rằng ngay cả khi tiêu thụ dầu ô liu với một lượng nhỏ, 1 lần/tuần, dường như cũng có những tác động tích cực đối với sức khỏe.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã nghiên cứu máu của 63 người trưởng thành béo phì, không hút thuốc và phát hiện ra rằng dầu ô liu dường như giúp bảo vệ các tiểu cầu trong máu, giúp chúng hoạt động trơn tru, từ đó làm giảm sự hình thành các cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu - nguyên nhân chính gây ra đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Tác giả của bài nghiên cứu, Tiến sĩ Sean Heffron, Trường Y thuộc Đại học New York, cho biết: “Những người béo phì có nguy cơ bị đau tim, đột quỵ hoặc gặp các biến cố tim mạch cao hơn so với người bình thường. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng việc sử dụng dầu ô liu có thể giúp giảm thiểu các nguy cơ mắc đau tim hoặc đột quỵ ở người béo phì ”.

Ảnh minh hoạ: Sử dụng dầu ô liu 1 tuần/lần cũng giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Dựa vào các nghiên cứu trên, chúng ta có thể khẳng định dầu ô liu có tác động tích cực đối với sức khoẻ tim mạch. Tuy nhiên, tại Việt Nam, dầu ô liu vẫn còn khá xa lạ với nhiều người và rất ít người thêm dầu ô liu trong chế độ ăn uống của mình. Thực tế, việc thêm dầu ô liu vào chế độ ăn uống tương đối đơn gian, mọi người có thể tham khảo các cách dưới đây.

Cách sử dụng dầu ô liu

Dầu ô liu chứa nhiều chất dinh dưỡng, mang lại nhiều tác dụng tích cực cho cơ thể con người. Chúng ta có thể kết hợp dầu ô liu với hầu hết các món ăn hàng ngày.

Cách 1: Dùng với các món salad





Ảnh minh họa.

Thêm dầu ô liu vào các món salad là cách chế biến đơn giản và được nhiều người biết đến nhất. Dầu oliu kết hợp với salad vừa làm cho món ăn trở nên ngon miệng hơn vừa giúp đem lại lợi ích sức khỏe cho cơ thể.

Cách 2: Dùng dầu ô liu để tẩm ướp

Chúng ta có thể ướp cánh gà hoặc các loại thịt với gia vị kèm theo một ít dầu ô liu. Điều này sẽ giúp thịt mềm và ít bị mất nước trong quá trình nướng, đồng thời đem đến một hương vị mới cho món ăn.

Ảnh minh hoạ: Chúng ta có thể thêm dầu ô liu vào các món ăn hàng ngày.

Kết luận

Ngoài việc thêm dầu ô liu vào chế độ ăn để bảo vệ sức khoẻ tim mạch, mọi người cũng có thể thực hiện nhiều thói quen khác để giúp tim mạch khỏe mạnh hơn, ví dụ như:

- Đảm bảo một chế độ ăn uống lành mạnh, toàn diện, bao gồm bổ sung các loại trái cây, rau, củ, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt...

- Ăn lượng protein vừa phải (trứng, cá, gia cầm)

- Giảm tiêu thụ các loại thịt đỏ, các thực phẩm chế biến, đồ uống nhiều đường.

