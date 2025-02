Loại củ trắng nõn, giá rẻ bèo siêu tốt cho gan

Củ cải trắng chứa nhiều vitamin và khoáng chất bao gồm: kali, mangan, vitamin A, K, C, vitamin B9, lutein, beta-carotene và zeaxanthin.

Thân, rễ, lá của loài thực vật này đều là các kho dinh dưỡng giá trị trong chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm gây ra, đồng thời hỗ trợ tăng cường sức khỏe.

Flavonoid và axit phenolic trong củ cải có khả năng tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh và ngăn chặn sự phát triển của chúng.

Củ cải trắng có khả năng tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh và ngăn chặn sự phát triển của chúng. Ảnh minh họa.

Không những thế, loại rau này còn là nguồn cung cấp các chất chống oxy hóa tự nhiên như: vitamin C, vitamin E và beta-carotene cùng phenolic giúp ngăn ngừa bệnh tật và bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do gây hại.

Các nghiên cứu khoa học đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giá trị sức khỏe đa dạng của củ cải, từ việc bảo vệ tim mạch, cải thiện hệ tiêu hóa đến hỗ trợ quá trình giảm cân.

Bảo vệ gan

Lợi ích sức khỏe của củ cải thể hiện ở tác dụng chăm sóc gan siêu việt với khả năng làm giảm các tổn thương gan, do lạm dụng rượu hoặc thuốc gây ra, điều chỉnh men gan trở lại mức bình thường và tái tạo tế bào gan bằng vitamin C, flavonoid và polyphenol, hỗ trợ gan hoạt động tốt hơn.

Củ cải với hàm lượng chất chống oxy hóa cao còn có thể bảo vệ gan chống lại tác hại của các gốc tự do, giảm stress oxy hóa và làm giảm các nguy cơ mắc bệnh về gan.

Các hợp chất phenolic trong củ cải có thể vô hiệu hóa các phản ứng có hại, giúp bảo vệ và tăng cường cấu trúc và chức năng gan.

6 thực phẩm đại kỵ với củ cải trắng

Theo tờ QQ, không nên kết hợp củ cải trắng với các loại thực phẩm như: nấm, sữa... bằng không sẽ sinh ra nhiều bệnh, nặng hơn là gây ngộ độc.

1. Củ cải trắng với loại thuốc Trung Quốc

Nếu bạn đang chữa bệnh bằng các bài thuốc Trung Quốc thì tuyệt đối không được ăn củ cải trắng. Nguyên nhân là củ cải trắng có tác dụng hạ khí, khiến cơ thể bài tiết nhiều hơn, làm giảm khả năng hấp thụ tinh hoa của các loại thuốc. Do đó, dù bạn có là tín đồ của món củ cải trắng mà đang trong quá trình điều trị bệnh thì đừng nên ăn loại thực phẩm này nhé!

2. Củ cải trắng và nhân sâm

Củ cải trắng có nhiều công dụng giống với nhân sâm nên còn có tên gọi khác là “nhân sâm trắng”. Tuy có nhiều công dụng giống nhau, nhưng khi kết hợp cả hai loại thực phẩm này thì lại nảy sinh hiện tượng xung khắc, gây hại cho sức khỏe người dùng.

Trong Đông Y, củ cải trắng là thực phẩm lạnh, trong khi nhân sâm là thực phẩm nóng. Nước với lửa kết hợp là đại kỵ, bởi lẽ chúng sẽ triệt tiêu nhau, cũng vì thế mà bạn sẽ không nhận được bất kỳ dinh dưỡng nào từ hai loại thực phẩm. Ngoài ra khi dùng nhân sâm chung với củ cải sẽ khiến người dùng bị đau bụng và mắc một số bệnh khác.

3. Củ cải trắng và quả cam

Củ cải trắng kết hợp với cam làm suy giảm tuyến giáp và tăng nguy cơ mắc bệnh bướu cổ. Ảnh minh họa.

Theo nghiên cứu, cam có chứa nhiều flavonoid trong khi củ cải trắng lại có nhiều thiosulfate. Hai chất này khi kết hợp sẽ sinh phản ứng hóa học tạo thành một chất mới là thiocyanate. Đây là chất nguy hiểm cho con người, là nguyên nhân làm suy giảm tuyến giáp và tăng nguy cơ mắc bệnh bướu cổ. Do đó, theo chuyên gia trên tờ QQ, nếu trước đó có lỡ ăn quá nhiều cam thì bạn không nên ăn thêm củ cải trắng.

Ngoài quả cam, bạn không nên dùng củ cải trắng khi đã ăn một số loại trái cây khác như: lê, táo, nho,… Bởi lẽ, trong những loại quả này chứa một lượng lớn cetan đồng, khi kết hợp với axit cyanogen từ củ cải sẽ làm suy giảm chức năng của tuyến giáp, gây ra triệu chứng bướu cổ.

4. Củ cải trắng và nấm

Khi ăn củ cải trắng với nấm sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về da, đặc biệt là tình trạng viêm da, cực kì có hại cho sức khỏe. Ngoài ra, nếu cố tiêu thụ hai loại thực phẩm này, cơ thể bạn có thể đối diện với nguy cơ mất nước và tổn thương lá lách. Lời khuyên cho bạn là không nên ăn chung củ cải trắng và nấm.

5. Củ cải trắng và cà rốt

Khi kết hợp củ cải trắng với cà rốt sẽ làm giảm tác dụng của củ cải trắng. Bởi lẽ trong cà rốt chứa một loại enzym là axit ascorbic và sẽ làm phân hủy vitamin C có trong củ cải trắng. Do đó, nếu bạn đang ý định dùng củ cải trắng để bổ sung vitamin C cho cơ thể, tuyệt đối không nên kết hợp cùng cà rốt.

6. Củ cải trắng và sữa

Theo trang Newstracklive, sữa không nên kết hợp với đồ mặn và đồ chua, trong đó bao gồm củ cải. Nếu bạn đã uống sữa, hay đợi ít nhất 2 tiếng rồi mới ăn củ cải. Bởi lẽ hai chất này khi kết hợp với nhau có thể sinh độc, gây bệnh ngoài da. Vậy nên không nên ăn củ cải trắng chung với sữa là lựa chọn tốt nhất.

Một số lưu ý khi dùng củ cải trắng:

- Không nên ăn củ cải sống liên tục trong thời gian dài. Bạn chỉ nên tiêu thụ 100-150g trong mỗi lần ăn. Sau khi ăn củ cải sống, không nên ăn các loại thức ăn khác trong vòng nửa tiếng. Điều này sẽ không làm các hoạt động chống ung thư, bị hòa tan hoặc mất tác dụng, đồng thời giúp củ cải phát huy được tốt nhất công dụng chữa bệnh.

- Trong Đông y, củ cải trắng có tính hàn. Người đang uống thuốc hoặc người có cơ thể yếu ớt, chân tay dễ bị lạnh thì không nên ăn củ cải trắng, tránh nguy cơ mang thêm bệnh vào người. Ngoài ra, bạn có thể chọn lựa phương pháp nấu chín sẽ đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

- Những người tì vị hư nhược, người bị tiêu chảy cần hạn chế ăn củ cải trắng. Người bệnh khi đang dùng các loại thuốc bổ có nhân sâm, cần kiêng củ cải để tránh làm giảm tác dụng của thuốc.