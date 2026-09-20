Loại cây nên trồng ngay bây giờ, đến mùa xuân sẽ nở hoa rực rỡ

Tháng 9 là thời điểm lý tưởng để những người làm vườn bắt tay thực hiện một số công việc chuẩn bị cho mùa xuân.

Khi thời tiết đang bước vào mùa thu, điều cuối cùng nhiều người nghĩ đến là những công việc chuẩn bị cho khu vườn mùa xuân. Tuy nhiên, theo một chuyên gia làm vườn, đây lại là thời điểm tốt nhất để nghĩ đến những công việc ấy, đặc biệt là việc trồng hoa thủy tiên.

Hoa thủy tiên là loài hoa được yêu thích vào mùa xuân, mang những mảng màu vàng và trắng tươi sáng đến khu vườn sau mùa đông.

Loài hoa khỏe, dễ trồng này là lựa chọn tuyệt vời để tạo nên màu sắc ổn định cho khu vườn qua từng năm. Tháng 9 là thời điểm lý tưởng để trồng củ thủy tiên xuống đất, khi đất vẫn còn ấm.

Tháng 9 là thời điểm lý tưởng để trồng củ thủy tiên xuống đất, khi đất vẫn còn ấm. (Ảnh: Getty)

Craig Wilson, chuyên gia làm vườn tại trung tâm cây cảnh Gardeners Dream (Anh), cho biết: “Nếu muốn khu vườn của bạn tràn ngập hoa thủy tiên vào mùa xuân năm sau, bạn cần trồng củ thủy tiên ngay bây giờ.”

“Thời điểm tốt nhất để trồng củ thủy tiên là khoảng tháng 9 đến tháng 11, trước khi những đợt rét đậm của mùa đông xuất hiện.”

“Điều này sẽ giúp hoa thủy tiên nở đúng vào mùa xuân, trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 5.”

Để hoa thủy tiên phát triển tốt, hãy đảm bảo sử dụng loại đất thoát nước tốt.

Craig nói thêm: “Nếu trồng củ hoa trong chậu, hãy đảm bảo chậu có nhiều lỗ thoát nước và rải sỏi hoặc những mảnh gốm vỡ dưới đáy chậu để giúp nước thoát tốt hơn.”

Củ hoa cần được trồng khá sâu trong đất, khoảng 15cm, để đảm bảo chúng được nâng đỡ đầy đủ khi bắt đầu nở hoa.

Nếu trồng trực tiếp xuống đất, nên giữ khoảng cách giữa các củ từ 7,5–10cm.

Hoa thủy tiên tạo màu sắc rực rỡ cho khu vườn mùa xuân. (Ảnh: Getty)

Đối với chậu, các củ có thể được trồng gần nhau hơn, với khoảng cách khoảng 2,5–5cm giữa mỗi củ.

Chuyên gia làm vườn tiếp tục: “Bạn có thể chọn trồng củ ở những vị trí nhiều nắng hoặc những khu vực hơi râm trong vườn. Hãy theo dõi chúng nếu thời tiết ít mưa và tưới nước khi cần thiết.”

Không nên để đất khô hoàn toàn mà hãy duy trì độ ẩm vừa phải. Đồng thời, cũng cần tránh để đất bị úng nước. Trước khi tưới, bạn có thể cắm đầu ngón tay vào đất để kiểm tra xem đất có khô hay không.

Theo Expess