Loại cây mọng nước, bên trong mềm như thạch, ăn vào vừa đẹp da vừa khỏe người

Nha đam giúp thanh nhiệt, giải độc

Nha đam có tính hàn (mát), giúp làm giảm nhiệt trong cơ thể, đặc biệt là trong mùa hè nóng bức hoặc khi cơ thể bị nóng trong do ăn nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ. Hàm lượng nước cao trong nha đam giúp bù nước, thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố qua đường bài tiết.

Nha đam cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, E, beta-carotene và các polyphenol, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, ngăn ngừa quá trình lão hóa và các bệnh mãn tính. Các hoạt chất dinh dưỡng trong loại cây này còn có tác dụng kích thích chức năng gan, giúp gan thải độc tố hiệu quả hơn.

Nha đam vừa giải nhiệt mùa hè vừa đem lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Ảnh: Getty Images

Hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày thực quản

Bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản sẽ gặp phải các triệu chứng như ợ nóng, đầy hơi, trào ngược thức ăn, buồn nôn, trào ngược axit. Gel nha đam chứa các hợp chất như aloin, anthraquinones và polysaccharides có tác dụng kháng viêm, làm dịu niêm mạc thực quản và làm giảm tần suất xuất hiện của hầu hết các triệu chứng này.

Các chất dinh dưỡng trong nha đam như vitamin, khoáng chất và axit amin giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào niêm mạc dạ dày và thực quản, giúp phục hồi các tổn thương. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nha đam chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị, không thể thay thế hoàn toàn các phương pháp điều trị y khoa.

Tốt cho tim mạch

Nha đam chứa các hợp chất có khả năng làm giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác. Các nghiên cứu cho thấy nha đam có thể giúp giảm huyết áp tâm thu và tâm trương ở những người bị cao huyết áp, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ và các biến chứng tim mạch khác.

Các chất chống oxy hóa trong nha đam giúp bảo vệ thành mạch máu, tăng cường độ đàn hồi và cải thiện lưu thông máu, giúp tim hoạt động hiệu quả hơn. Nha đam cũng chứa các chất có khả năng chống đông máu, giúp ngăn ngừa hình thành cục máu đông, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Giúp giảm đường huyết

Nha đam chứa một loại chất xơ hòa tan gọi là glucomannan, có khả năng làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn. Loại cây này cũng chứa các hợp chất như lectin, mannan và anthraquinon có tác dụng kích thích tuyến tụy sản xuất insulin, tăng cường độ nhạy cảm của tế bào với insulin, giúp điều hòa đường huyết.

Sử dụng nha đam có thể giúp giảm tình trạng kháng insulin, một yếu tố quan trọng gây ra bệnh tiểu đường tuýp 2. Các chất chống oxy hóa trong nha đam giúp bảo vệ tế bào beta của tuyến tụy khỏi tổn thương do gốc tự do, giúp duy trì chức năng sản xuất insulin. Tuy nhiên, nha đam không phải là thuốc chữa bệnh tiểu đường mà chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.

Nha đam có thể dùng để hỗ trợ giảm đường huyết. Ảnh: Shutter Stock

Hỗ trợ tiêu hóa

Nha đam chứa các enzym như amylase và lipase, giúp phân hủy tinh bột và chất béo, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn. Chất xơ trong nha đam giúp nhuận tràng, tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể.

Bên cạnh đó, nha đam có thể giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột bằng cách thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn và ức chế sự phát triển của hại khuẩn, từ đó cải thiện sức khỏe đường ruột. Các hợp chất kháng viêm trong nha đam giúp làm dịu các kích ứng và viêm nhiễm ở đường tiêu hóa, giảm đau và khó chịu.

Làm đẹp da

Nha đam chứa hàm lượng nước cao và các chất giữ ẩm tự nhiên, giúp cung cấp và duy trì độ ẩm cho da, làm da mềm mại, mịn màng. Các hợp chất kháng viêm trong nha đam giúp làm dịu da kích ứng, giảm mẩn đỏ, ngứa ngáy và các triệu chứng viêm nhiễm khác.

Nha đam giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa da. Do có tính kháng khuẩn và kháng viêm, nha đam cũng giúp giảm mụn trứng cá, mụn bọc và các loại mụn khác.

Tốt cho tóc

Nha đam giúp cung cấp độ ẩm cho tóc, làm tóc mềm mượt, dễ chải và giảm gãy rụng. Các vitamin và khoáng chất trong nha đam giúp nuôi dưỡng da đầu, kích thích mọc tóc và làm tóc dày hơn.

Nha đam có tính kháng khuẩn, kháng nấm, giúp giảm gàu và làm dịu da đầu ngứa ngáy. Sử dụng nha đam giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và các chất tích tụ trên da đầu, giúp da đầu sạch sẽ và thông thoáng.