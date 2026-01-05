Lỡ tiêu vào 20 triệu trong Tết Dương lịch, 3 cách tiết kiệm cấp tốc để “làm đầy ví”

Khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp khép lại, cảm giác chung của nhiều người không chỉ là tiếc nuối những ngày nghỉ ngắn ngủi, mà còn là một nỗi lo rất thực tế: nhìn lại tài khoản ngân hàng sau vài ngày “xả hơi”. Những chuyến đi đột xuất, các bữa ăn sum họp kéo dài, chi phí phát sinh ngoài dự tính… tất cả cộng dồn lại khiến không ít người giật mình nhận ra mình đã tiêu quá tay so với kế hoạch ban đầu.

Trong bối cảnh đó, một bài đăng trên Xiaohongshu (Trung Quốc) bất ngờ thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhân vật chính thẳng thắn thừa nhận đã “lỡ” tiêu gần 20 triệu đồng tiền tiết kiệm chỉ trong dịp Tết Dương lịch, phần lớn vì một chuyến du lịch gia đình phát sinh ngoài dự kiến. Điều đáng nói là câu chuyện này không hề cá biệt, mà phản ánh tâm lý chung của rất nhiều người trẻ khi bước vào năm mới.

Theo chia sẻ trên Xiaohongshu, người viết bài là một nhân viên văn phòng sống xa gia đình. Ban đầu, kỳ nghỉ Tết Dương lịch của cô chỉ được lên kế hoạch đơn giản: về nhà, ăn uống nhẹ nhàng và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sát ngày nghỉ, gia đình đề xuất một chuyến du lịch ngắn ngày, coi như mở đầu năm mới bằng một kỷ niệm chung hiếm hoi.

Tâm lý “đầu năm vui vẻ một chút cũng không sao” khiến cô gật đầu khá nhanh. Nhưng thực tế, mọi chi phí đều cao hơn dự tính. Giá phòng và vé di chuyển tăng vì cao điểm lễ, ăn uống ngoài hàng nhiều hơn, cộng thêm những khoản chi mang tính cảm xúc như trải nghiệm mới hay mua quà cho người thân. Khi kỳ nghỉ kết thúc, tổng chi tiêu đã vượt xa ngân sách ban đầu, chạm mốc hơn 5 nghìn nhân dân tệ (khoảng gần 20 triệu đồng).

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự đồng cảm lớn. Nhiều người để lại bình luận thừa nhận họ cũng rơi vào tình trạng tương tự, chỉ khác ở lý do: có người tiêu nhiều vì gặp gỡ bạn bè, có người mua sắm đầu năm, có người đơn giản là “không nỡ từ chối” những kế hoạch chung. Câu hỏi chung được đặt ra là: sau khi đã lỡ tiêu quá tay, làm sao để tài chính không rơi vào khủng hoảng ngay từ những tháng đầu năm?

Ảnh minh họa.

Điểm chung trong các chia sẻ dưới bài viết là một quan điểm khá tỉnh táo: sau kỳ nghỉ, điều quan trọng không phải là trách móc bản thân hay cắt giảm chi tiêu một cách cực đoan, mà là nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát tài chính. Việc tự ép mình sống kham khổ ngay lập tức thường chỉ khiến tâm lý căng thẳng hơn, thậm chí dẫn đến những quyết định bốc đồng trong tương lai.

Từ câu chuyện trên Xiaohongshu, nhiều người đã chia sẻ những cách “vun vé” cấp tốc nhưng thực tế, giúp chiếc ví dần hồi phục mà không tạo áp lực quá lớn.

1. Rà soát lại toàn bộ chi tiêu để “hạ nhiệt” tâm lý

Việc đầu tiên mà nhân vật chính trong câu chuyện làm không phải là né tránh con số đã tiêu, mà là ngồi lại để nhìn thẳng vào nó. Cô dành thời gian tổng hợp toàn bộ các khoản chi trong dịp Tết Dương lịch, từ những khoản lớn như đi lại, lưu trú, cho đến các chi phí nhỏ nhưng cộng dồn lại đáng kể.

Quá trình này giúp cô nhận ra đâu là những khoản chi mang tính bắt buộc và đâu là những khoản phát sinh vì cảm xúc. Thay vì tự dằn vặt, việc phân loại rõ ràng giúp tâm lý bớt hoảng loạn, đồng thời tạo cơ sở để điều chỉnh chi tiêu trong thời gian tới. Nhiều chuyên gia tài chính cá nhân cũng cho rằng, chỉ khi nhìn rõ dòng tiền của mình, con người mới có thể đưa ra quyết định hợp lý thay vì phản ứng theo cảm xúc.

Sau bước rà soát, cô áp dụng một giai đoạn “giảm nhịp” chi tiêu kéo dài khoảng hai đến ba tuần. Đây không phải là việc cắt bỏ hoàn toàn các nhu cầu cá nhân, mà là tạm thời hạn chế những khoản không thật sự cần thiết. Việc này giúp dòng tiền ổn định trở lại, đồng thời tạo cảm giác kiểm soát thay vì bị cuốn theo nỗi lo “mình đã tiêu quá nhiều”.

2. Chia nhỏ mục tiêu bù tiền để tránh áp lực tâm lý

Một phản xạ rất thường gặp sau khi tiêu quá tay là đặt mục tiêu phải “bù lại” toàn bộ số tiền đã chi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, chính áp lực này lại khiến nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng, thậm chí tìm đến những cách kiếm tiền rủi ro hoặc từ bỏ kế hoạch giữa chừng.

Nhân vật trong câu chuyện trên Xiaohongshu chọn một hướng tiếp cận khác. Thay vì ám ảnh với con số 20 triệu, cô chia nhỏ mục tiêu thành từng phần trong vài tháng đầu năm. Việc này giúp kế hoạch trở nên thực tế hơn, đồng thời giảm cảm giác thất bại nếu tiến độ chậm hơn dự kiến.

Nhiều người đề xuất phương án tự nấu ăn, hạn chế mua sắm. Ảnh minh họa.

Song song với việc điều chỉnh chi tiêu, cô tìm cách tăng thu nhập ngắn hạn bằng những công việc phù hợp với khả năng cá nhân. Nhiều người trong phần bình luận cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự, cho rằng việc có thêm một nguồn thu dù không quá lớn cũng giúp tâm lý nhẹ nhõm hơn, bởi cảm giác mình đang chủ động khắc phục thay vì bị động chịu đựng hậu quả.

3. Cắt chi tiêu có chọn lọc để duy trì chất lượng sống

Một điểm đáng chú ý trong câu chuyện là nhân vật chính không chọn cách cắt mọi khoản chi để “trả giá” cho kỳ nghỉ. Thay vào đó, cô tập trung vào việc điều chỉnh những thói quen tiêu tiền kém hiệu quả, trong khi vẫn giữ lại các khoản chi mang lại giá trị lâu dài.

Sau kỳ nghỉ, cô giảm tần suất ăn ngoài, hạn chế mua sắm theo cảm hứng và đặt ra giới hạn rõ ràng cho các khoản giải trí. Tuy nhiên, những chi phí liên quan đến sức khỏe, công việc và sinh hoạt cơ bản vẫn được duy trì. Cách làm này giúp tài chính dần phục hồi mà không khiến chất lượng cuộc sống tụt dốc, một yếu tố rất quan trọng để duy trì kỷ luật lâu dài.

Nhiều người đồng tình rằng, giai đoạn sau lễ chính là lúc dễ nhìn ra nhất những “lỗ hổng” trong thói quen chi tiêu. Việc điều chỉnh ngay từ tháng đầu năm không chỉ giúp “làm đầy ví”, mà còn tạo nền tảng tài chính ổn định hơn cho cả năm phía trước.

Sau cùng, đừng để một kỳ nghỉ biến thành gánh nặng kéo dài. Tiêu lố trong Tết Dương lịch là điều dễ xảy ra, nhất là khi các kỳ nghỉ ngày càng mang tính trải nghiệm và kết nối gia đình. Điều quan trọng không nằm ở con số đã chi, mà ở cách mỗi người đối diện và xử lý sau đó.

Câu chuyện trên Xiaohongshu được lan truyền không phải vì 20 triệu là quá lớn, mà vì nó chạm tới tâm lý chung: ai cũng có lúc chi tiêu vượt kế hoạch. Sự khác biệt nằm ở việc bạn để nó trở thành áp lực kéo dài suốt đầu năm, hay xem đó là một bài học để điều chỉnh tài chính một cách tỉnh táo hơn.

Khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch khép lại, “vun vé” không có nghĩa là sống kham khổ, mà là học cách sắp xếp lại tiền bạc để những ngày đầu năm không bị phủ bóng bởi lo âu. Và đôi khi, chỉ cần vài thay đổi đúng chỗ, chiếc ví cũng đủ thời gian để dần đầy lên trở lại.

Nguồn: Xiaohongshu.