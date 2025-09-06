Lộ thêm hint Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự?

Sau hành trình Chị đẹp và Tân binh toàn năng, Tóc Tiên bất ngờ trở thành cái tên bị réo gọi vào loạt tin đồn liên quan đến cuộc sống cá nhân. Cụ thể, Tóc Tiên bị soi nhiều dấu hiệu lạ, thậm chí còn vướng nghi vấn đã dọn khỏi căn biệt thự bề thế, nơi cô và Touliver sinh sống sau khi kết hôn. Dù bị "thánh soi" phát hiện chi tiết bất thường liên quan đến không gian sống, nhưng Tóc Tiên không lên tiếng giải thích. Thay vào đó, cô còn khiến cư dân mạng xôn xao khi tiếp tục để lộ bằng chứng khiến tin đồn càng có thêm cơ sở.

Cụ thể, mới đây, trên Instagram cá nhân, Tóc Tiên chia sẻ những khoảnh khắc tập gym trở lại sau thời gian bận rộn. Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý là không gian phòng tập lần này hoàn toàn khác biệt so với phòng gym quen thuộc trong căn biệt thự triệu đô ở quận 2, nơi từng nhiều lần xuất hiện trong các bài đăng trước đây. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn đăng tải story ghi lại cảnh ngắm mưa view thành phố từ trên cao, như được chụp từ căn hộ từ một toà chung cư. Góc chụp mới lạ này nhanh chóng khiến dân tình đặt nghi vấn Tóc Tiên đã chuyển nơi ở thay vì tiếp tục sinh sống tại biệt thự xa hoa cùng chồng.

Tóc Tiên lẫn Hoàng Touliver vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào trước loạt nghi vấn này. Nhưng rõ ràng, từng chi tiết nhỏ được nữ ca sĩ đăng tải đều khiến công chúng không khỏi tò mò về tình hình hiện tại của cặp đôi nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt.

Tóc Tiên đăng ảnh trở lại phòng tập, sẽ không có gì bất thường nếu cư dân mạng không phát hiện ra không gian này khác lạ so với trước

Trước kia, Tóc Tiên hay tập tành tại nhà, được chồng đầu tư thiết bị chẳng khác phòng gym chuyên nghiệp

Cùng thời điểm với ảnh tập gym, Tóc Tiên còn đăng khoảnh khắc ngắm mưa từ trên cao

Loạt khoảnh khắc Tóc Tiên đăng gần đây được cho là chụp từ một căn hộ, việc cô liên tục chia sẻ ảnh ở cùng 1 góc chụp làm rộ nghi vấn đây là không gian sống mới chứ không phải một địa điểm nữ ca sĩ chỉ ghé qua chơi

Trước khi vướng vào những tin đồn gây xôn xao, Tóc Tiên và Hoàng Touliver từng được xem là một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất Vbiz. Từ mối duyên hợp tác trong âm nhạc, cả hai bén duyên tình cảm và âm thầm hẹn hò suốt nhiều năm trước khi tổ chức hôn lễ ấm cúng ở Đà Lạt năm 2020. Căn biệt thự sang trọng tại quận 2 cũng chính là tổ ấm của cặp đôi sau khi kết hôn, khiến dân tình nhiều lần "trầm trồ" bởi thiết kế hiện đại, có phòng gym, hồ bơi và không gian sinh hoạt tiện nghi. Cách đây không lâu, căn biệt thự này bất ngờ bị rao bán với giá 24,6 tỷ đồng, tuy nhiên sau đó nhiều người cho rằng thông tin này không xác thực, hình ảnh biệt thự của cặp đôi bị lợi dụng để chiêu trò gây chú ý.

Cách đây 2 năm, trong một cuộc phỏng vấn, Tóc Tiên từng tiết lộ sau khi làm việc cô chỉ muốn trở về tổ ấm nhỏ, tận hưởng cuộc sống bên Touliver. Bằng chứng là Tóc Tiên cũng rất thoải mái "flex" các góc trong nhà, biết biệt thự thành không gian "sống ảo" xịn xò. Tóc Tiên từng nói: "Tôi chỉ mong mỗi khi đi diễn xong là được trở về nhà, những nguồn năng lượng bên trong tôi đã để lại hết trên sân khấu để phục vụ khán giả rồi. Đó là lý do ở nhà cả hai vợ chồng tôi không nghe nhạc. Vì chúng tôi đã bị bao quanh ở âm nhạc quá nhiều rồi nên khi về nhà chỉ muốn yên tĩnh. Hai vợ chồng tôi rất thích yên tĩnh nên rất ít khi xuất hiện ở bar. Chúng tôi vẫn hay nói nhau là cả hai bị già rồi".

Tóc Tiên cũng từng là người "nghiện nhà", thích chia sẻ những hình ảnh nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa

Không tương tác với chồng, liên tục thừa nhận vừa trải qua biến động, lại bị soi hint đã dọn khỏi biệt thự... loạt biểu hiện của Tóc Tiên khiến cư dân mạng không thể không nghi ngờ cô đang gặp vấn đề gì đó trong cuộc sống. Ngoài ra, sự im lặng bất thường của Tóc Tiên dành cho chồng cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ hiện tại của cả hai.

Với những dấu hiệu lạ ngày càng nhiều, cư dân mạng hoang mang cho mối quan hệ hiện tại của đôi vợ chồng này