Gợi ý thực đơn giữ dáng bằng ớt chuông cùng sao Hoa ngữ

Khi Quan Hiểu Đồng chia sẻ hình ảnh mẹ cô chuẩn bị món bát ớt chuông ít calo dành cho mình trên trang cá nhân thì đã tạo nên cơn sốt ngay lập tức. Từ khóa ăn kiêng cùng nữ diễn viên nhanh chóng đạt hơn 250 triệu lượt xem trên một nền tảng mạng xã hội. Trong đó, món ăn chỉ đơn giản với ức gà, khoai tây nghiền, cà rốt cũng xuất hiện trên các mạng xã hội Hoa ngữ với tần suất lớn.

Tưởng Hân khoe bát ớt chuông của mình với khán giả hâm mộ. (Ảnh: Weibo)

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh đẹp mắt, món ăn còn được nhiều nghệ sĩ khác ủng hộ. Tưởng Hân tự tay làm bát ớt chuông và nhận xét: "Hương vị tiêu đen rất thơm, ăn vào thấy no bụng". Trong khi đó, Cao Lộ khẳng định: "Tôi thực sự hiểu được sự kỳ diệu của nó. Ngon quá!".

Món ớt chuông nhồi không mới. Năm 2013, chương trình ẩm thực của CCTV từng giới thiệu món ớt chuông làm bát, kết hợp thịt gà, đậu phụ và nấm. Năm 2021, một blogger cũng chia sẻ công thức giảm mỡ bụng từ ớt chuông, rau củ và xúc xích. Các ngôi sao như Bành Vu Yến, Giả Linh đều thừa nhận ớt chuông là người bạn đồng hành trong chế độ ăn kiêng, có thể chế biến thành nhiều món. Từ ăn sống, làm salad đến nấu súp, ớt chuông được coi là nguyên liệu ít calo, linh hoạt, vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Ớt chuông có nhiều màu sắc, cách chế biến khác nhau. (Ảnh: Weibo)

Theo các chuyên gia ớt chuông chứa 130mg vitamin C/100g, cao gấp gần 4 lần cam (33mg/100g). Chỉ nửa quả ớt chuông đã đáp ứng đủ nhu cầu vitamin C hàng ngày cho người trưởng thành. Không chỉ vậy, hàm lượng calo của ớt chuông rất thấp, chỉ khoảng 26 kcal/100g, bằng một nửa so với táo. Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Industrial Crops and Products (2024) còn cho thấy chiết xuất ớt chuông có tác dụng chống oxy hóa, ức chế hấp thụ chất béo và giảm viêm.

Ớt chuông giàu vitamin C và chất xơ, giúp tăng cường khả năng miễn dịch và cải thiện sức khỏe đường ruột. Các chuyên gia đặc biệt khuyên dùng ớt chuông đỏ, giàu vitamin A, C, E, thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, bảo vệ mạch máu và giảm cholesterol, nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao hơn.

Ớt chuông đang trở thành món ăn yêu thích của giới trẻ (Ảnh: Weibo)

Điểm thú vị là nhiều sao Hoa ngữ thường chọn ớt chuông vàng trong thực đơn của mình. Trong khi thực tế ớt chuông còn nhiều màu sắc khác như đỏ, xanh, cam, tím... Các nghiên cứu trên tạp chí Gia vị Trung Hoa chỉ ra rằng ớt vàng giàu vitamin C và flavonoid hơn, có đặc tính chống oxy hóa mạnh hơn so với ớt đỏ hay xanh. Ngoài ra, hình dáng rỗng ruột, dễ nhồi, giúp kiểm soát khẩu phần ăn cũng là lý do ớt chuông trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang giảm cân.

Một "bát ớt chuông" chứa khoảng 355 kcal, vừa đủ cho bữa ăn nhẹ, lại tạo cảm giác thanh cảnh trong bữa ăn, gọn gàng, tiện lợi. Món ăn này dễ dàng được nhiều bạn trẻ yêu thích vì hình dáng đẹp mắt và mới mẻ.

Quan Hiểu Đồng dùng bát ớt chuông cùng nhiều món ăn giảm cân khác. (Ảnh: Weibo) Công thức làm món "Bát ớt chuông" do Quan Hiểu Đồng chia sẻ: * Chuẩn bị nguyên liệu: - 1 quả ớt chuông đỏ hoặc vàng - Khoai tây và cà rốt - Ức gà - Gia vị: dầu ô liu, hạt tiêu đen, muối, nước tương * Các bước thực hiện: Bước 1: Hấp khoai tây và cà rốt. Luộc ức gà và thái lát. Bước 2: Cắt đôi quả ớt chuông, bỏ hạt và để riêng. Bước 3: Cắt nhỏ ức gà, nghiền nhuyễn khoai tây và cà rốt. Bước 4: Trộn tất cả nguyên liệu và nêm với dầu ô liu, tiêu đen, muối và một ít nước tương (cô ấy khuyên nên dùng ít muối và nhiều dầu ô liu hơn để có kết cấu mịn và đậm đà hơn). Bước 5: Trộn đều và nhồi vào nửa quả ớt chuông. Bằng cách này, bạn sẽ có một khẩu phần cân bằng protein, chất xơ và tinh bột, khiến món ăn trở nên ngon miệng. Món ăn này không chỉ đẹp mắt và ngon miệng mà còn cân bằng dinh dưỡng. Tuy bát ớt chuông rất bổ dưỡng, nhưng khẩu phần lại không nhiều. Bạn nên kết hợp món ăn với hộp cơm trưa nhẹ nhàng như Quan Hiểu Đồng, thêm rau củ, protein chất lượng cao hoặc trái cây có chỉ số GI thấp để bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn và kiểm soát calo ổn định hơn.



