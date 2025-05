Kiếp nạn của các sao nam: Buộc phải “đánh nền kẻ mắt”, giảm cân tới kiệt quệ

Ngày nay, khán giả bội thực vì showbiz Hoa ngữ ngày càng nhiều sao nam "mặt hoa da phấn", thân hình mỏng manh đến mức hội chị em cũng phải chào thua. Thậm chí cư dân mạng còn lên tiếng chỉ trích việc phái mạnh Cbiz mất đi vẻ nam tính, trở nên ẻo lả đến kỳ quặc. Thế nhưng không phải ai cũng biết, nhiều sao nam buộc phải đánh nền, kẻ mắt để chiều theo xu hướng của làng giải trí xứ Trung.

Trang QQ nhận định, xu hướng "mặt hoa da phấn" đang làm thay đổi cả Cbiz, khiến các sao nam Hoa ngữ bị cuốn theo. Có nguồn tin cho biết, một minh tinh khi đi casting vai nam phụ quan trọng trong phim cổ trang đã bị loại từ vòng gửi vé vì lý do đầy ngờ ngàng là "lỗ chân lông to". Những diễn viên chải chuốt tỉ mỉ, make up kỹ lưỡng thì có khả năng được chọn cao hơn, bất chấp việc họ có phù hợp với nhân vật hay không.

Có lẽ vì lý do này, phái mạnh Cbiz dành nhiều công sức hơn cho việc điểm tô nhan sắc. Theo 1 stylist tiết lộ thì khoảng thời gian để trang điểm, tạo hình cho các sao nam bây giờ phải dài gấp 2, gấp 3 lần so với hồi năm 2015. Thậm chí, có nam idol đình đám còn dùng tới 1200 cặp lông mi giả chỉ trong vòng 1 tháng.

Khoa Diễn xuất của Học viên Hý kịch Thượng Hải thì lặng lẽ thêm chương trình học "Quản lý hình tượng cho nam giới" vào danh sách các môn học bắt buộc, hướng dẫn cách trang điểm, đeo tóc giả cho các ngôi sao tương lai của Cbiz.

Nhớ trước đây, Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa từng tự tin để mặt mộc đóng phim. Giờ các sao nam lại phải trang điểm tỉ mỉ để tăng khả năng nhận được vai diễn.

Chẳng biết từ bao giờ, các sao nam Cbiz lại bị áp cho tiêu chuẩn phải trắng trẻo, da mịn màng, đường nét như truyện tranh và phải mảnh dẻ hết nấc. Đến như Lộc Hàm – một trong "Tứ đại lưu lượng" của showbiz Hoa ngữ, có lượng fan cực kỳ đông đảo cũng phải gồng mình trong việc quản lý hình tượng. Có nguồn tin cho biết, mỹ nam có vẻ đẹp phi giới tính này đang chuẩn bị tổ chức concert nên cố siết cân bằng chế độ ăn uống cực khắc nghiệt. Lộc Hàm hiện giờ nặng chưa tới 55kg và từng 3 lần ngất xỉu trong lúc tập luyện vì bị tụt huyết áp.

Lộc Hàm vốn sở hữu thân hình mảnh khảnh nhưng vẫn cố ép cân bằng được.

Không chỉ các ngôi sao trẻ khốn khổ vì những yêu cầu khắt khe về ngoại hình, hội nam thần đình đám một thời cũng buộc phải "đu trend". Một đạo diễn Cbiz có tên Vương Lỗi chia sẻ, phía nhà sản xuất yêu cầu các sao nam phải mang lại cảm giác của người thiếu niên khi xuất hiện trên màn ảnh. Điều này khiến cho nhiều ngôi sao đã qua tuổi 35 phải dùng biện pháp thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân. Vương Lỗi cho biết: "Nam diễn viên nào mà có đường pháp lệnh (hai đường rãnh kéo dài từ hai bên cánh mũi xuống khóe miệng) hiện rõ trên mặt sẽ bị nhà đầu tư xóa tên ngay lập tức".

Có lẽ vì thế nên Tô Hữu Bằng phải chi những 120 nghìn NDT (380 triệu đồng) mỗi tháng để "tút tát" lại nhan sắc. Mới đây, khi tham gia một buổi biểu diễn, nam diễn viên Hoàn Châu Cách Cách gây ngỡ ngàng với gương mặt cứng đờ, khác lạ, trang điểm cực khó hiểu. Không ít người cho rằng Tô Hữu Bằng đang dẫm vào vết xe đổ của "Nhĩ Thái" Trần Chí Bằng.

"Ngũ a ca" Tô Hữu Bằng với style mắt khói khó hiểu, hơn nữa lớp trang điểm đậm của anh còn bị nhòe đi bởi mồ hôi.

Vương Lộc Giang – chàng Lưu Tấn Nguyên của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp vốn đi theo hình tượng nam tính, mạnh mẽ cũng có màn "biến hình" khiến netizen sốc đến tận óc. Dòng bình luận "Lưu Tấn Nguyên biến thành dì Lưu mất rồi!" đã nhận được 2,3 triệu lượt like trên mạng xã hội, cho thấy thái độ của cư dân mạng trước hình ảnh kẻ mày, đánh son của nam diễn viên này.

Style "mặt hoa da phấn" của các sao nam Hoa ngữ nhận nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nếu không chịu đi theo xu hướng chung, họ sẽ khó mà trụ được trong showbiz và bị mất nhiều cơ hội vì bị nhà đầu tư xóa tên.

Vương Lộc Nguyên khiến khán giả choáng váng khi chạy theo xu hướng hiện nay của Cbiz.

Nguồn: QQ