Lộ số tiền nộp phạt khi các anh tài phạm luật

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đang bước vào vòng loại khắc nghiệt. Tính tới thời điểm hiện tại đã có 5 anh tài phải dừng chân ở chương trình gồm: Thành Trung, HuyR, Kiên Ứng, Hà Lê, Hồng Sơn.

Những diễn biến mới của chương trình luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Thời gian qua, nhiều anh tài đã bị lập biên bản xử phạt vì spoil trước những diễn biến của chương trình trên mạng xã hội.

Mới đây, ca sĩ Trọng Hiếu đã đăng tải hình ảnh tại phòng thu âm chuẩn bị cho tiết mục sắp tới với các thành viên nhà Cá lớn. Tuy nhiên, anh lại giật mình lo lắng không biết có bị xử phạt hay không. “Quả này có tính là spoil không nhỉ. 4 củ lớn đó”, anh viết. Qua chi tiết này, cư dân mạng cho rằng tiền phạt của các anh tài khi spoil khoảnh khắc tập phát sóng sắp tới sẽ bị phạt số tiền là 4 triệu.

Trọng Hiếu chia sẻ hình ảnh trong phòng thu chuẩn bị cho tiết mục sắp tới ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam ca sĩ được cho là để lộ số tiền mà các anh tài phải nộp phạt khi spoil chương trình là 4 triệu đồng

Trọng Hiếu gây ấn tượng với phong cách âm nhạc độc đáo, vũ đạo điêu luyện. Tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2015, anh xuất sắc giành được vị trí Quán quân nhờ giọng hát nội lực, mang màu sắc khác biệt và khả năng trình diễn ấn tượng.

Âm nhạc của nam ca sĩ là sự kết hợp hài hòa giữa Pop, R&B, Funk, pha trộn nét văn hóa Việt Nam và quốc tế qua loạt ca khúc ấn tượng như: Con đường tôi, Thú vị hơn vậy, Dare to be different, I’m sorry babe… Luôn cố gắng không ngừng nghỉ cùng niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, mang tinh thần dám là chính mình, anh sẵn sàng chinh phục các sân chơi âm nhạc quốc tế, ghi dấu ấn với vị trí Top 3 Eurovision Song Contest Đức 2023 và tổ chức tour diễn live tour tại 5 thành phố của Đức vào năm 2024.

Trọng Hiếu sở hữu giọng hát ngọt ngào được nhiều khán giả yêu thích

Tối 24/8, tập 8 Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng với các màn trình diễn của vòng công diễn 3. Tại vòng thi này, 4 nhà đấu đối kháng 2 vòng, bao gồm vòng giọng hát và vòng trình diễn theo chủ đề "Tấm khiên". Các tiết mục mang thông điệp đàn ông là phái mạnh, là tấm khiên vững chắc luôn tiến về phía trước, bảo vệ những điều thân yêu và lẽ sống.

Sau các màn trình diễn của vòng công diễn 3, 2 anh tài phải dừng cuộc chơi tại Anh trai vượt ngàn chông gai là cựu danh thủ Hồng Sơn và rapper Hà Lê. Màn tạm biệt 2 anh tài lấy nhiều nước mắt của các nghệ sĩ trong chương trình cũng như khán giả. "Cảm ơn vì những nụ cười, những cuộc trò chuyện, và cả những thử thách mà chúng ta đã vượt qua cùng nhau", Hồng Sơn viết trên trang cá nhân.

Cựu danh thủ Hồng Sơn (Nhà Mứt Gừng) và rapper Hà Lê (Nhà Trẻ) là 2 người phải nói lời chia tay chương trình

Anh trai vượt ngàn chông gai là chương trình được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc Call me by fire