Trọng Hiếu hát tiếng Việt đến lạc giọng trong đêm Chung kết show ca hát hot hàng đầu nước Đức

Rạng sáng ngày 4/3, Trọng Hiếu đã chính thức trình diễn dự thi trong đêm Chung kết Eurovision Song Contest Đức và đứng thứ 3 chung cuộc. Là tân binh duy nhất trong Top 9 sừng sỏ của vòng Chung kết nhưng Trọng Hiếu được tin tưởng lựa chọn để mở màn "xông đất" cho đêm diễn quan trọng này. Khả năng vừa hát live vừa nhảy, kỹ năng trình diễn cuốn hút cũng như thông điệp sâu sắc từ bài hát Dare To Be Different đã mang về cho Trọng Hiếu vô số lời khen có cánh và điểm số cao từ những chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, truyền hình hàng đầu châu Âu.

Là nghệ sĩ đã có chỗ đứng riêng tại thị trường âm nhạc Việt Nam nhưng với Đức, Trọng Hiếu hoàn toàn là một tân binh không được nhiều người biết đến. Trọng Hiếu là nghệ sĩ gốc châu Á đầu tiên cũng như nghệ sĩ không hoạt động tại thị trường Đức đầu tiên lọt vào vòng Chung kết trong lịch sử Eurovision Song Contest Đức. Ngay sau khi Top 9 được công bố, Trọng Hiếu lập tức được coi là một "ca đặc biệt" và nhanh chóng tạo ra làn sóng truyền thông không nhỏ, xuất hiện trên nhiều báo đài thế giới, trong đó phải kể tới tạp chí Vogue Đức.

Màn ra mắt của Trọng Hiếu cũng chính là tiết mục mở màn cho đêm Chung kết của chương trình truyền hình đang được cả nước Đức mong chờ này. Tiết mục mở màn vốn luôn được coi là tiết mục "đầu xuôi" của một chương trình, những nghệ sĩ được lựa chọn vào vị trí này mang trọng trách khuấy động không khí, cuốn hút khán giả, tạo được ấn tượng ban đầu cho toàn bộ chương trình.

Nam ca sĩ đã khiến toàn bộ khán phòng vỗ tay, nhún nhảy và hò reo trong suốt phần trình diễn Dare To Be Different của mình. Có một khoảnh khắc trong phần trình diễn, Trọng Hiếu đã xúc động tới nỗi lạc giọng khi hát câu tiếng Việt đầy ý nghĩa: "Quê hương Việt Nam đưa con đi thật xa".

Kết thúc phần trình diễn của Trọng Hiếu, MC huyền thoại nước Đức Barbara Schöneberger cùng các vị khách mời đã dành những lời khen có cánh cho nam ca sĩ: "Trọng Hiếu! Tất cả chúng tôi đều đứng dậy vì màn trình diễn của bạn. Đây là một phần trình diễn đẳng cấp quốc tế. Chỉ một ngôi sao nhạc Pop thực thụ mới có thể mang lại phần trình diễn như thế này: từ sân khấu, hát live, vũ công, ý tưởng, thông điệp đều khiến tôi choáng ngợp", "Thật tuyệt vời khi có thể thấy một nghệ sĩ vừa trông hào nhoáng trên sân khấu lại vừa có thể truyền tải thông điệp ý nghĩa và truyền cảm hứng cho mọi người. Đây là điều thực sự cần thiết với chúng ta trong thời gian này". Đặc biệt khả năng vừa nhảy vừa hát live hoàn toàn của Trọng Hiếu khiến các vị khách mời ấn tượng: "Thật sự đáng nể khi cậu ấy có thể hát và nhảy cùng lúc mà không hề hụt hơi".

Với phần trình diễn mở màn ấn tượng như vậy, Trọng Hiếu nhận về điểm số cao từ ban giám khảo quốc tế, trong đó có một điểm tuyệt đối (12 điểm) từ chính thần tượng hồi nhỏ của nam ca sĩ - người dẫn chương trình nổi tiếng của Hà Lan - Marijke Amado: "Số điểm tối đa của Hà Lan xin dành cho nghệ sĩ có ca khúc mang thông điệp tuyệt vời nhất - Trọng Hiếu". Giám khảo đến từ Anh dành cho Trọng Hiếu điểm số cao thứ 2 (10 điểm) và giám khảo đến từ Lithuania đã chấm cho nam ca sĩ điểm số cao thứ ba (8 điểm) cùng lời khen: "The One and Only - Trọng Hiếu". Trên MXH, các khán giả quốc tế cũng để lại lời khen và sự ngạc nhiên dành cho nam ca sĩ: "Một trong những bất ngờ lớn nhất của tôi là Trọng Hiếu - người nỗ lực hết mình để giành được vị trí cao nhất".

Trọng Hiếu rất đầu tư cho những yếu tố mang màu sắc truyền thống Việt Nam, từ trang phục nón lá, áo dài, tới âm nhạc âm hưởng dân gian, ý tưởng sân khấu với hoa sen và đặc biệt là câu hát tiếng Việt - điều chưa hề có tiền lệ trong các cuộc thi quốc tế. Câu chuyện quyết tâm không bỏ cuộc của Trọng Hiếu với 5 lần thất bại trong 8 năm để tới được sân khấu chung kết Eurovision Song Contest Đức đã truyền cảm hứng cho đông đảo khán giả Đức và Việt Nam.

Giám khảo SuRie tới từ Anh Quốc nhắn tin khen ngợi Trọng Hiếu sau đêm Chung kết: "Bạn đã rất cháy. RẤT CHÁY. Tôi chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ làm nên chuyện trên sân khấu 'Eurovision'. Bạn xứng đáng đứng trên sân khấu đó. Tôi rất mong chờ tới ngày ấy".

Giám khảo Marijke Amado từ Hà Lan cũng dành lời bình luận khen ngợi Trọng Hiếu: "Hy vọng điểm số 12 của chúng tôi đã làm bạn hạnh phúc. Bạn đã làm rất tốt, tiếp tục phát triển nhé. Gửi nhiều tình yêu từ 'đất nước hâm mộ bạn'".