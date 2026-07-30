Lộ diện iPhone 18 Pro Max màu mới và iPhone gập đầu tiên

iPhone Ultra được đồn đoán sẽ sở hữu nhiều khác biệt so với iPhone 18 Pro, từ thiết kế, màu sắc đến khả năng chụp ảnh và hiệu năng.

Dòng iPhone cao cấp của Apple trong mùa thu năm nay được cho là sẽ xoay quanh hai phiên bản chủ lực: iPhone 18 Pro và mẫu iPhone Ultra hoàn toàn mới.

Bên cạnh mức giá, sự khác biệt về thiết kế, camera và hiệu năng được dự đoán sẽ là những yếu tố quan trọng tác động đến quyết định nâng cấp của người dùng.

Thiết kế: Một bên truyền thống, một bên màn hình gập

Khác biệt lớn nhất giữa hai sản phẩm nằm ở kiểu dáng.

Ảnh phác hoạ iPhone 18 Pro và iPhone Ultra. (Ảnh minh hoạ: Geeky Gadgets)

Theo các nguồn tin rò rỉ, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn duy trì thiết kế quen thuộc của dòng iPhone trong nhiều năm qua. Kích thước màn hình, tổng thể ngoại hình và trải nghiệm sử dụng được cho là gần như không thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm. Đây sẽ là lựa chọn dành cho những người dùng muốn một chiếc iPhone theo phong cách truyền thống.

Trong khi đó, iPhone Ultra được kỳ vọng trở thành mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Thiết bị sở hữu màn hình phụ bên ngoài có tỷ lệ ngắn và rộng hơn iPhone thông thường, còn khi mở ra sẽ lộ màn hình cỡ lớn với kích thước được cho là tương đương iPad mini. Đây được xem là bước thay đổi đáng kể nhất của Apple kể từ khi hãng giới thiệu dòng iPhone.

Màu sắc: Ultra có thể đi theo hướng tối giản

Ngoài thiết kế, màu sắc cũng được cho là điểm Apple dùng để phân biệt hai dòng máy. Theo MacRumors, iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ có bốn tùy chọn màu gồm Dark Cherry (đỏ rượu vang), Light Blue (xanh nhạt), Dark Gray (xám đậm) và Silver (bạc). Trong đó, Dark Cherry được xem là màu chủ đạo của dòng Pro năm nay, thay thế Cosmic Orange trên thế hệ trước.

Ảnh phác hoạ iPhone 18 Pro Max. (Ảnh minh hoạ: AI/YeHan)

Ảnh phác hoạ iPhone Ultra. (Ảnh minh hoạ: Foundry)

Đối với iPhone Ultra màn hình gập, các nguồn tin cho biết Apple có thể chỉ cung cấp số lượng màu hạn chế hơn, tập trung vào các tông màu trung tính nhằm nhấn mạnh thiết kế cao cấp. Báo cáo từ Macworld cũng cho rằng mẫu Ultra sẽ không có những màu sắc nổi bật như dòng Pro, phù hợp với định hướng của một thiết bị cao cấp hoàn toàn mới. Tuy nhiên, đây vẫn là những thông tin từ chuỗi cung ứng và có thể thay đổi trước khi sản phẩm được Apple chính thức giới thiệu.

Camera: iPhone 18 Pro vẫn giữ lợi thế

Apple từ lâu luôn dành những công nghệ camera tiên tiến nhất cho dòng Pro và điều này được cho là chưa thay đổi trên thế hệ iPhone mới.

Các tin đồn cho biết iPhone Ultra sẽ chia sẻ nhiều thông số camera với iPhone 18 Pro, bao gồm camera chính, camera góc siêu rộng và camera trước. Tuy nhiên, mẫu máy màn hình gập được cho là sẽ không được trang bị camera tele.

Điều này đồng nghĩa iPhone 18 Pro tiếp tục là lựa chọn tối ưu cho những người thường xuyên chụp ảnh ở tiêu cự xa hoặc cần khả năng zoom quang học. Nguồn tin cũng cho rằng camera tele trên thế hệ Pro năm nay sẽ tiếp tục được Apple nâng cấp so với phiên bản trước.

Hiệu năng: Cùng chip A20 Pro nhưng khác khả năng duy trì sức mạnh

Hai mẫu máy được dự đoán đều sử dụng vi xử lý A20 Pro mới của Apple. Tuy nhiên, hiệu năng thực tế có thể không hoàn toàn giống nhau do khác biệt về thiết kế và vật liệu.

Ảnh phác hoạ iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro và iPhone Ultra. (Ảnh minh hoạ: Digit)

iPhone 18 Pro được cho là tiếp tục sử dụng thiết kế khung nhôm nguyên khối tương tự iPhone 17 Pro, kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber). Những thay đổi này từng giúp thế hệ trước duy trì hiệu năng ổn định hơn khi xử lý các tác vụ nặng hoặc chơi game trong thời gian dài.

Trong khi đó, iPhone Ultra nhiều khả năng sẽ sử dụng khung titan nhằm hướng đến thiết kế mỏng và cao cấp tương tự dòng iPhone Air. Một số nguồn tin cho rằng máy cũng sẽ được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi, nhưng thông tin này hiện chưa được nhiều leaker xác nhận.

Do khác biệt về vật liệu và cấu trúc thiết kế, iPhone Ultra dù dùng chung chip A20 Pro vẫn có thể gặp bất lợi về khả năng tản nhiệt. Trong điều kiện nhiệt độ môi trường cao hoặc khi xử lý các tác vụ nặng liên tục, mẫu máy màn hình gập có thể không duy trì hiệu năng ổn định bằng iPhone 18 Pro.

Hiện tại, toàn bộ những thông tin về iPhone 18 Pro và iPhone Ultra vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn, dựa trên các nguồn rò rỉ từ chuỗi cung ứng và giới phân tích. Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về thiết kế, cấu hình hay các tùy chọn màu sắc của hai mẫu máy này. Những thông tin cuối cùng sẽ chỉ được hé lộ khi Apple tổ chức sự kiện ra mắt iPhone thế hệ mới vào mùa thu năm nay, thời điểm được giới công nghệ chờ đợi để kiểm chứng độ chính xác của các tin đồn trong suốt thời gian qua.

Tham khảo 9to5Mac, MacRumors