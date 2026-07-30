Xuất hiện thủ đoạn bóc chip trên thẻ ngân hàng: NHNN cảnh báo khẩn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán nói chung và hoạt động thẻ nói riêng.

Cụ thể, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiêm túc triển khai:

Thứ nhất, rà soát việc tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam phải đảm bảo việc tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 52.

Theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 52: Tổ chức nước ngoài cung ứng địch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam phải thực hiện thông qua ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được NHNN nước chấp thuận tham gia hệ thống thanh toán quốc tế của tổ chức nước ngoài đó.

Thứ hai, thực hiện các biện pháp truyền thông, cảnh báo tới khách hàng tình trạng bóc tách, đánh tráo chip để khách hàng có biện pháp sử dụng thẻ an toàn.

Thứ ba, nghiên cứu giải pháp ngăn ngừa việc bóc tách chip khỏi phôi thẻ vật lý.

Thực tế, thời gian gần đây, một số đối tượng lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của khách hàng khi sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ (như nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ,…) thực hiện bóc tách, đánh tráo chip trên thẻ vật lý và tiến hành gắn chip này vào các phôi thẻ khác. Các đối tượng sử dụng thẻ giả lập này để thực hiện các giao dịch nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Thứ tư, thực hiện kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng thanh toán tại các ĐVCNTT cho các mục đích bất hợp pháp; yêu cầu các ĐVCNTT đối chiếu đầy đủ thông tin trên thẻ để đảm bảo trùng khớp giữa người thực hiện giao dịch và chủ thẻ.

Thứ năm, thực hiện rà soát thông tin in trên thẻ vật lý đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 18/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 45/2025/TT-NHNN ngày 19/11/2025). Cụ thể, thông tin in trên thẻ vật lý phải bao gồm các yếu tố sau:

“a) Tên tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) (tên viết tắt hoặc logo thương mại của TCPHT). Trường hợp trên thẻ có in tên viết tắt hoặc logo thương mại của nhiều tổ chức (bao gồm TCPHT, tổ chức hợp tác phát hành thẻ với TCPHT, tổ chức chuyển mạch thẻ, TCTQT và các đơn vị liên quan), tên viết tắt hoặc logo thương mại của tổ chức hợp tác không lớn hơn tên viết tắt hoặc logo thương mại của TCPHT, thông tin trên thẻ cần thể hiện rõ bằng tiếng Việt nội dung thẻ này được phát hành bởi TCPHT;

b) Tên tổ chức chuyển mạch thẻ mà TCPHT là thành viên (tên viết tắt hoặc logo thương mại của tổ chức chuyển mạch thẻ) trừ trường hợp thẻ không có tính năng giao dịch thông qua dịch vụ chuyển mạch thẻ của tổ chức chuyển mạch thẻ;

c) Tên hoặc nhãn hiệu thương mại của thẻ (nếu có);

d) Họ, tên chủ thẻ đối với chủ thẻ là cá nhân; tên tổ chức và họ, tên chủ thẻ phụ đối với chủ thẻ là tổ chức. Quy định này không áp dụng đối với thẻ trả trước vô danh.”

Thứ sáu, rà soát đảm bảo các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ phát hành tuân thủ đúng quy định của NHNN và pháp luật liên quan; đồng thời phải công khai minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin và có biện pháp đảm bảo khách hàng đã nắm được các thông tin về quyền và nghĩa vụ của khách hàng, các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi (đặc biệt là với thẻ tín dụng) và những thay đổi (nếu có) trong quá trình khách hàng sử dụng thẻ.