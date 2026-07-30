Đoạn đường không có camera, loạt ô tô vẫn phải nộp "phạt nguội" khi có tính năng này trên VNeTraffic

Việc không nhìn thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ hoặc tuyến đường chưa được lắp đặt camera giám sát không đồng nghĩa hành vi vi phạm giao thông sẽ không bị phát hiện.

Thông qua ứng dụng VNeTraffic, các thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền xác minh vẫn có thể trở thành căn cứ để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Xác minh vi phạm từ phản ánh của người dân

Theo Trang thông tin điện tử Công an thành phố Cần Thơ, trước đó, một người dân đã gửi phản ánh trên ứng dụng VNeTraffic về trường hợp xe đầu kéo thực hiện hành vi vượt xe tại đoạn đường có vạch kẻ liền thuộc khu vực cầu Cái Côn trên tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ. Theo nội dung phản ánh, phương tiện vượt xe tại vị trí không bảo đảm điều kiện an toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện đang lưu thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh và mời người điều khiển phương tiện đến làm việc. Tại buổi làm việc, tài xế thừa nhận đã điều khiển xe đầu kéo vượt xe trong trường hợp không được phép vượt, đồng thời nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm và cam kết rút kinh nghiệm.

Theo điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô vượt xe trong các trường hợp không được vượt hoặc vượt tại đoạn đường có biển báo cấm vượt có thể bị xử phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài mức phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngày 16/7, một tài xế ô tô tải khác đã bị xử phạt 19 triệu đồng, trừ 04 điểm GPLX, sau khi Cục CSGT nhận phản ánh vi phạm qua ứng dụng VneTraffic, theo Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông.

Sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục CSGT về việc xác minh, xử lý phản ánh vi phạm giao thông được cung cấp qua ứng dụng VNeTraffic, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc lái xe tải vượt đèn đỏ.

Qua công tác xác minh, ngày 16/7/2026, Đội CSGT đường bộ số 4 đã mời anh V.V.T (sinh năm 1985, trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, anh T xác nhận là người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 18H-062.xx vào hồi 15 giờ 48 phút ngày 12/7/2026 tại khu vực ngã tư giao giữa Tỉnh lộ 489C và đường đi phà Sa Cao, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.

Quá trình làm việc xác định người điều khiển phương tiện đã thực hiện hành vi vi phạm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Đội CSGT đường bộ số 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi trên theo quy định tại điểm b, khoản 9, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Với hành vi vi phạm này, người điều khiển phương tiện bị áp dụng mức phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe.

Sáng 30/6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hải Phòng cũng đã xử lý trường hợp điều khiển ô tô đi không đúng phần đường quy định qua phản ánh của người dân trên ứng dụng VNeTraffic.

Người điều khiển phương tiện trong video clip là ông L.T.K (sinh năm 1983, trú tại An Dương, Hải Phòng) đã đến làm việc với lực lượng CSGT và xác nhận vào 18h18 ngày 24.6 đã điều khiển xe ô tô BKS 15A-252.XX đi không đúng phần đường quy định.

Đội CSGT đường bộ số 2 (Công an TP Hải Phòng) đã lập biên bản xử lý đối với hành vi trên theo điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Với hành vi trên, người vi phạm bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe.

Không có camera không đồng nghĩa không bị xử lý

Hiện nay, hệ thống camera giám sát giao thông đã được lắp đặt trên nhiều tuyến đường, nút giao và khu vực trọng điểm. Tuy nhiên, việc bố trí camera tại mọi vị trí hoặc duy trì lực lượng chức năng thường trực trên tất cả các tuyến đường là không thể thực hiện.

Từ đó, một số người tham gia giao thông hình thành tâm lý chủ quan, chỉ chấp hành quy định khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông, chốt kiểm soát hoặc camera giám sát. Khi lưu thông trên những tuyến đường vắng, họ có thể thực hiện các hành vi như vượt xe không đúng quy định, đi sai phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, không chấp hành biển báo hoặc vi phạm các quy tắc an toàn giao thông khác.

Đây là nhận thức cần được thay đổi. Các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông có hiệu lực trên mọi tuyến đường và trong toàn bộ quá trình tham gia giao thông, không phụ thuộc vào việc tại thời điểm đó có lực lượng chức năng hoặc camera giám sát hay không.

Phản ánh qua VNeTraffic cần đúng quy định và có trách nhiệm

Ứng dụng VNeTraffic tạo thêm kênh để người dân cung cấp thông tin về tình hình giao thông và các hành vi có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, việc gửi phản ánh không đồng nghĩa với việc người bị phản ánh mặc nhiên được xác định là vi phạm hoặc bị xử phạt ngay.

Trạng thái "đã tiếp nhận" trên ứng dụng chỉ thể hiện thông tin đã được hệ thống ghi nhận và chuyển đến cơ quan chức năng để phân loại, kiểm tra. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục xác minh hành vi, thời gian, địa điểm, phương tiện, người thực hiện, lỗi vi phạm và các tài liệu liên quan trước khi đưa ra kết luận.

Theo quy định hiện hành, dữ liệu do cá nhân hoặc tổ chức cung cấp chỉ được sử dụng làm căn cứ xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như phản ánh khách quan, chính xác, trung thực về hành vi vi phạm, thời gian và địa điểm xảy ra vụ việc; đồng thời việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu không được xâm phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, danh dự, nhân phẩm cũng như các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Người cung cấp dữ liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực và tính toàn vẹn của thông tin đã gửi; đồng thời cung cấp thông tin liên hệ khi cơ quan chức năng cần xác minh và phối hợp trong quá trình giải quyết vụ việc. Vì vậy, người dân nên lưu giữ dữ liệu gốc, không cắt ghép hoặc chỉnh sửa làm thay đổi bản chất sự việc, đồng thời mô tả rõ thời gian, địa điểm, hướng di chuyển, đặc điểm phương tiện và hành vi cần phản ánh.

Việc ghi nhận thông tin cũng cần được thực hiện trong điều kiện an toàn. Người dân không nên truy đuổi phương tiện vi phạm, cản trở giao thông hoặc sử dụng điện thoại để quay phim, chụp ảnh khi đang trực tiếp điều khiển phương tiện. Mục đích của việc phản ánh vi phạm là hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ mất an toàn và góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không phải tạo thêm tình huống nguy hiểm trên đường.

Bên cạnh đó, người dân không được lợi dụng việc phản ánh để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc làm giả, làm sai lệch dữ liệu. Trường hợp dữ liệu không đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm, cơ quan có thẩm quyền sẽ không xử phạt. Nếu phát hiện dữ liệu có dấu hiệu bị làm giả hoặc bị chỉnh sửa sai lệch, hồ sơ có thể được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

(Tổng hợp)