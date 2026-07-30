Chọn mua laptop sinh viên 2026: những tính năng thực tế nên ưu tiên

Bên cạnh những thông số quen thuộc như chip xử lý hay dung lượng RAM, trải nghiệm thực tế sau một thời gian sử dụng mới là yếu tố tạo nên sự thoải mái hằng ngày. Dưới đây là những tiêu chí thiết thực cùng một giải pháp tham khảo đáng chú ý.

Laptop AI: Công cụ hỗ trợ học tập mà sinh viên sẽ dùng ngày càng nhiều

Nếu vài năm trước, AI còn là một khái niệm mới thì hiện nay, nó đang dần trở thành công cụ quen thuộc trong học tập. Chỉ với vài câu lệnh, AI có thể hỗ trợ tóm tắt tài liệu, giải thích những khái niệm khó, lên dàn ý cho bài thuyết trình, dịch tài liệu tiếng Anh hay gợi ý nội dung email. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều người ưu tiên lựa chọn laptop AI thay vì chỉ quan tâm đến cấu hình.

ASUS Vivobook S14 là một trong những mẫu Copilot+ PC được trang bị Intel Core Ultra Series 3 cùng NPU (bộ xử lý chuyên dụng cho AI). Nhờ đó, máy có thể xử lý nhiều tác vụ AI nhanh và hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ hàng loạt tính năng mới của Microsoft

Những tính năng này có thể chưa phải thứ sinh viên sử dụng ngay trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, khi AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong học tập và công việc, một chiếc laptop AI sẽ giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian và nâng cao hiệu quả làm việc trong nhiều tình huống thực tế.

Màn hình OLED: Hiển thị đẹp hơn, dễ chịu hơn khi học và giải trí

Màn hình OLED mang lại khác biệt dễ nhận thấy nhờ màu sắc sống động, độ tương phản cao và khả năng hiển thị màu đen sâu. Văn bản, hình ảnh và video đều rõ ràng hơn, giúp trải nghiệm sử dụng laptop hằng ngày trở nên trực quan và dễ chịu hơn.

Với sinh viên, lợi ích này thể hiện rõ trong nhiều tình huống thực tế. Khi đọc giáo trình hoặc tài liệu PDF, chữ và hình ảnh có độ tương phản tốt giúp nội dung dễ theo dõi hơn. Đến lúc nghỉ ngơi, màn hình OLED tiếp tục phát huy lợi thế khi xem phim, YouTube hoặc chơi game nhờ vùng tối sâu và hình ảnh có chiều sâu hơn.

Một ưu điểm đáng chú ý khác là khả năng hạn chế ánh sáng xanh có hại so với nhiều màn hình LCD thông thường mà không cần làm màu sắc ngả vàng quá nhiều. Điều này giúp mắt dễ chịu hơn khi phải học online, làm báo cáo hoặc đọc tài liệu liên tục trong nhiều giờ.

ASUS Vivobook S14 được trang bị màn hình OLED, phù hợp với cả nhu cầu học tập, sáng tạo nội dung và giải trí.

Laptop mỏng nhẹ: Càng mang đi nhiều, bạn càng thấy giá trị

Khi chọn mua laptop, nhiều người thường ưu tiên cấu hình mà ít để ý đến trọng lượng. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, đây lại là yếu tố ảnh hưởng rõ nhất đến trải nghiệm hằng ngày, đặc biệt với sinh viên thường xuyên phải mang laptop theo bên mình.

Hiện nay, những mẫu máy có trọng lượng khoảng 1,4 kg trở xuống thường được xếp vào nhóm laptop mỏng nhẹ.

Lợi ích của một chiếc laptop mỏng nhẹ cũng thể hiện rất rõ trong các tình huống thực tế. Bạn có thể dễ dàng mang máy từ giảng đường sang thư viện, từ quán cà phê đến nơi thực tập mà không cảm thấy nặng vai. Thiết kế gọn gàng cũng giúp laptop chiếm ít diện tích hơn trên bàn học hay trong balo, thuận tiện khi thường xuyên di chuyển.

ASUS Vivobook S14 chỉ nặng khoảng 1,40 kg và mỏng 1,59 cm, giúp người dùng dễ dàng mang theo mỗi ngày. Dù có thiết kế mỏng nhẹ, máy vẫn đạt chuẩn độ bền quân đội. Kết hợp cùng thời lượng pin dài, Vivobook S14 trở thành người bạn đồng hành phù hợp cho những ai cần một chiếc laptop vừa cơ động, vừa đủ bền để sử dụng trong suốt nhiều năm học đại học.

Thêm sự an tâm nhờ hệ thống hậu mãi và độ bền lâu dài

Laptop là thiết bị có giá trị cao và gắn liền với cả chặng đường học tập, vì vậy độ bền phần cứng cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng là điểm rất cần được chú trọng. Để mang lại sự yên tâm cho người dùng, chương trình "Chọn ASUS, Chọn An Yên" đưa ra các cam kết thiết thực về chất lượng và bảo hành. Các dòng máy đều trải qua quy trình kiểm tra độ bền nghiêm ngặt nhằm đảm bảo khả năng chịu va đập hay thay đổi nhiệt độ trong quá trình sử dụng thực tế.

Bên cạnh đó, chính sách bảo hành quốc tế 2 năm tại hơn 80 quốc gia giúp sinh viên an tâm hơn dù học trong nước hay đi du học. Người dùng cũng có thêm lựa chọn mở rộng bảo vệ với gói ASUS Premium Care hỗ trợ các sự cố tai nạn ngoài ý muốn như rơi vỡ, vào nước và dịch vụ sửa chữa tận nơi.

Nhằm giúp các bạn sinh viên chọn được mẫu máy đúng nhu cầu mà không bị bối rối bởi các thuật ngữ kỹ thuật, mô hình Touch ASUS mang đến trải nghiệm tư vấn trực tiếp 1:1 trực tuyến.