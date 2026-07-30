Lần đầu tiên trong lịch sử, mảng điện thoại và điện tử rơi vào thua lỗ: Chuyện gì đang xảy ra với Samsung Electronics?

Phía sau khoản lợi nhuận gần 50 tỷ USD của Samsung Electronics là bức tranh hoàn toàn trái ngược của mảng điện thoại: Doanh thu tăng nhưng vẫn lỗ khoảng 700 tỷ won vì giá linh kiện leo thang.

Samsung Electronics vừa công bố quý kinh doanh tốt nhất lịch sử nhờ cơn sốt chip phục vụ trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, phía sau khoản lợi nhuận 71.620 tỷ won (gần 50 tỷ USD) là bức tranh hoàn toàn trái ngược của mảng điện thoại: Doanh thu tăng nhưng vẫn lỗ khoảng 700 tỷ won vì giá linh kiện leo thang.

Samsung Electronics vừa ghi nhận một quý kinh doanh chưa từng có trong lịch sử tập đoàn công nghệ Hàn Quốc.

Trong quý II/2026, lợi nhuận ròng của Samsung đạt 71.620 tỷ won (tương đương khoảng 49,6 tỷ USD), tăng gần 14 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động đạt 89.490 tỷ won, tăng hơn 19 lần, trong khi doanh thu tăng 130%, lên mức kỷ lục 171.490 tỷ won.

Kết quả này về cơ bản phù hợp với dự báo của thị trường. Trước khi báo cáo được công bố, các chuyên gia tham gia khảo sát của Yonhap Infomax dự báo Samsung có thể đạt lợi nhuận ròng trung bình khoảng 71.210 tỷ won trong quý II.

Tuy nhiên, các con số hợp nhất khổng lồ lại che giấu một sự phân hóa chưa từng thấy giữa hai trụ cột của Samsung: Chip bán dẫn và điện thoại thông minh.

Chip AI gần như "gánh" toàn bộ lợi nhuận

Động lực chính phía sau quý kinh doanh kỷ lục của Samsung đến từ bộ phận Giải pháp Thiết bị, hay DS, đơn vị phụ trách chip bán dẫn.

Riêng bộ phận này mang về 127.500 tỷ won doanh thu và 89.200 tỷ won lợi nhuận hoạt động trong quý II. Như vậy, mảng bán dẫn đóng góp gần như toàn bộ lợi nhuận hoạt động của Samsung trong kỳ.

Hoạt động kinh doanh bộ nhớ tiếp tục lập kỷ lục nhờ nhu cầu chip dành cho máy chủ AI tăng mạnh, trong khi nguồn cung trên thị trường vẫn hạn chế. Xu hướng tăng giá bộ nhớ trên toàn ngành cũng trực tiếp đẩy doanh thu và lợi nhuận của Samsung lên mức chưa từng có.

Samsung cho biết tỷ trọng doanh thu từ các sản phẩm máy chủ đã lên mức cao nhất lịch sử. Tập đoàn cũng mở rộng bán chip bộ nhớ băng thông cao HBM4 và bắt đầu cung cấp mẫu HBM4E cho một số khách hàng lớn.

Trong nửa cuối năm, Samsung dự báo nhu cầu chip dành cho máy chủ tiếp tục duy trì ở mức cao khi các tập đoàn công nghệ tăng đầu tư vào hạ tầng AI và mở rộng ứng dụng AI tác nhân. Nhu cầu đối với DRAM máy chủ, ổ cứng thể rắn doanh nghiệp và HBM được dự báo tăng nhanh hơn khả năng bổ sung nguồn cung.

Samsung thậm chí cho rằng tình trạng thiếu hụt chip có thể tiếp tục kéo dài, dù nhu cầu từ thị trường điện thoại và máy tính cá nhân có dấu hiệu chậm lại.

Smartphone bán tốt hơn nhưng vẫn lỗ

Trái ngược với "cỗ máy in tiền" bán dẫn, mảng điện thoại thông minh của Samsung lại rơi vào thua lỗ.

Bộ phận Trải nghiệm Di động và Mạng, phụ trách điện thoại Galaxy cùng thiết bị viễn thông, đạt doanh thu 33.200 tỷ won trong quý II, tăng 14% so với mức 29.200 tỷ won cùng kỳ năm trước.

Dù doanh thu đi lên, bộ phận này vẫn ghi nhận khoản lỗ hoạt động khoảng 700 tỷ won. Một năm trước, mảng này còn mang về 3.100 tỷ won lợi nhuận hoạt động. So với quý I/2026, khi lợi nhuận đạt 2.800 tỷ won, sự đảo chiều càng rõ rệt.

Samsung cho biết doanh số của dòng Galaxy S26 vẫn ổn định, trong khi các mẫu Galaxy A tiếp tục tăng trưởng. Vấn đề không nằm ở việc điện thoại bán chậm, mà ở chi phí sản xuất tăng quá nhanh.

Giá chip nhớ và nhiều linh kiện khác tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung bán dẫn toàn cầu thiếu hụt, khiến giá vốn của mỗi chiếc smartphone bị đẩy lên cao. Đây cũng chính là loại linh kiện đang giúp bộ phận bán dẫn của Samsung kiếm được khoản lợi nhuận kỷ lục.

Nói cách khác, cùng một đợt tăng giá chip đang tạo ra hai kết quả hoàn toàn trái ngược trong nội bộ Samsung: Biến mảng bán dẫn thành "gà đẻ trứng vàng", nhưng lại bào mòn lợi nhuận của đơn vị sản xuất điện thoại.

Khó khăn không chỉ xuất hiện ở smartphone. Toàn bộ bộ phận Trải nghiệm Thiết bị, bao gồm điện thoại, mạng, TV và đồ gia dụng, đạt doanh thu khoảng 48.000 tỷ won nhưng lỗ hoạt động 800 tỷ won trong quý II.

Theo Yonhap, đây là lần đầu tiên bộ phận này báo lỗ theo quý kể từ khi được Samsung thành lập vào năm 2021. Mảng TV và thiết bị gia dụng cũng ghi nhận một khoản lỗ nhỏ do chi phí đầu vào gia tăng.

Đặt cược vào điện thoại gập và thiết bị AI mới

Trong nửa cuối năm, Samsung dự kiến tập trung vào các sản phẩm cao cấp nhằm cải thiện biên lợi nhuận, gồm Galaxy S26 và bộ đôi điện thoại gập Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8.

Doanh nghiệp cũng có kế hoạch đưa AI cá nhân hóa sâu hơn vào hệ sinh thái Galaxy, đồng thời chuẩn bị trình làng một thiết bị kính thông minh mang tên Intelligent Eyewear. Đây được xem là nỗ lực mở rộng AI sang những dạng thiết bị mới ngoài điện thoại truyền thống.

Tuy nhiên, Samsung thừa nhận lợi nhuận của mảng di động vẫn sẽ chịu sức ép nếu giá linh kiện tiếp tục duy trì ở mức cao. Công ty sẽ phải tối ưu hóa danh mục sản phẩm, hoạt động bán hàng, vận hành và chuỗi cung ứng để hạn chế sự suy giảm biên lợi nhuận.

Báo cáo quý II cho thấy Samsung đang hưởng lợi lớn từ vị thế nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới. Nhưng nó cũng phơi bày một nghịch lý: Tập đoàn càng kiếm được nhiều tiền từ việc bán chip đắt hơn, các bộ phận sử dụng chính những con chip đó để sản xuất điện thoại và đồ điện tử lại càng chịu áp lực lớn.

Trong quý vừa qua, cơn sốt AI đã đủ mạnh để khoản lãi khổng lồ của mảng bán dẫn che lấp toàn bộ thua lỗ của smartphone, TV và đồ gia dụng. Nhưng về dài hạn, Samsung vẫn phải giải bài toán cân bằng giữa hai vai trò: Một nhà cung cấp linh kiện đang hưởng lợi từ giá tăng và một nhà sản xuất thiết bị buộc phải mua linh kiện với chi phí ngày càng đắt đỏ.

Theo: Yonhap