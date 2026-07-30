Một góc gaming đẹp có thật sự khiến đàn ông hạnh phúc hơn?

Đây có lẽ cũng là câu hỏi chung của không ít người khi nhìn vào những thiết bị đắt tiền của các game thủ.

Có một điều khá thú vị. Khi hỏi một người đàn ông trưởng thành rằng nếu có thêm vài chục triệu đồng để tiêu cho bản thân, rất nhiều người sẽ không nghĩ đến xe mới, điện thoại mới hay quần áo hàng hiệu. Thay vào đó, họ sẽ nhìn sang góc bàn máy tính, gaming của mình.

Một chiếc màn hình lớn hơn. Một chiếc bàn gỗ đẹp hơn. Một bộ loa vừa đủ hay. Chiếc bàn phím cơ đã để trong giỏ hàng nhiều tháng. Hay đơn giản chỉ là một dải đèn LED để buổi tối căn phòng trông ấm áp hơn. Nhiều người sẽ cười và bảo: "Có mỗi cái góc chơi game mà đầu tư ghê thế"? Nhưng có lẽ, họ đang nhìn nhầm vấn đề.

Ảnh: BroHaus

Ngày còn đi học, góc gaming đơn giản chỉ là nơi để chiến game với đám bạn.

Chiếc PC chạy CS 1.6, Dota, FIFA, Võ Lâm hay Audition. Một chiếc ghế nhựa, cái quạt quay kêu cọt kẹt, màn hình LCD cũ mua lại. Mọi thứ đều rất bình thường. Lớn lên, chúng ta có điều kiện hơn, chiếc PC cũng trở nên mạnh hơn, màn hình đẹp hơn, chuột, bàn phím, tai nghe đều được chọn rất kỹ. Nhưng kỳ lạ là thời gian chơi game lại ít đi. Chiếc máy tính từng được build để chiến game giờ phải mở hàng chục tab Chrome, họp online, dựng video, chỉnh ảnh, làm báo cáo hay chạy deadline. Steam vẫn nằm đó, nhưng nút Play đôi khi cả tuần mới được bấm một lần.

Vậy tại sao rất nhiều đàn ông vẫn thích đầu tư cho góc gaming?

Ảnh: BroHaus

Bởi thực ra, họ không mua một bộ PC. Họ đang mua một khoảng không thuộc về riêng mình khi mà sau một ngày làm việc, ai cũng cần một nơi để thoát vai. Có người thích ra ban công uống cà phê, có người đi tập gym, có người câu cá. Còn rất nhiều game thủ chỉ cần ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, bật màn hình lên, đeo tai nghe và nghe tiếng quạt tản nhiệt bắt đầu chạy.

Chưa cần chơi game, chỉ cần ngồi đó vài phút cũng đủ thấy đầu óc nhẹ đi. Đó là lý do những video setup bàn máy tính luôn thu hút hàng triệu lượt xem. Không phải vì mọi người đều muốn sở hữu dàn PC trăm triệu mà bởi ai cũng đang tưởng tượng: "Nếu đây là góc của mình thì sao?". Đôi khi chỉ đơn giản là một chiếc bàn gọn gàng, dây cáp được giấu sạch sẽ, một chậu cây nhỏ, ánh sáng vàng dịu, một chiếc ghế ngồi đủ êm. Có thể là vài mô hình yêu thích đặt cạnh màn hình, không quá cầu kỳ nhưng đủ để khi mở cửa phòng, bạn cảm thấy: "Đây là nơi mình muốn trở về".

Ảnh: BroHaus

Điều thú vị là càng trưởng thành, khái niệm góc gaming cũng thay đổi. Nó không còn chỉ để chơi game. Đó là nơi đọc sách, làm việc, xem phim, nghe nhạc, lướt Reddit hay đơn giản là ngồi im sau một ngày quá nhiều cuộc họp và thông báo điện thoại. Nó trở thành góc riêng của một người đàn ông - một nơi không cần phải chứng minh điều gì với ai.

Có người từng nói rằng đàn ông trưởng thành thường không giỏi nói về cảm xúc. Có lẽ cũng vì thế mà họ gửi gắm cảm xúc của mình vào những thứ rất nhỏ.

Ảnh: BroHaus

Một chiếc bàn sạch, một bộ bàn phím vừa tay, một góc phòng được sắp xếp đúng ý. Đó không phải là khoe mẽ, cũng không phải chạy theo góc máy triệu view trên mạng mà đơn giản là cách họ tự thưởng cho bản thân sau nhiều năm cố gắng. Một góc gaming đẹp không khiến cuộc sống bớt áp lực, không làm deadline biến mất cũng không giúp tài khoản ngân hàng nhiều số hơn.

Nhưng nếu sau một ngày dài, bạn mở cửa phòng, bật chiếc PC lên và bất giác mỉm cười vì mọi thứ vẫn ở đúng vị trí mình yêu thích thì có lẽ, hạnh phúc của đàn ông đôi khi cũng chỉ giản dị đến vậy.