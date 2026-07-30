UGREEN x Honkai: Star Rail lên kệ, quẩy cùng HoYo FEST

Từ 30/7 đến 2/8, gian hàng UGREEN tại HoYo FEST 2026 TP.HCM sẽ trưng bày trọn bộ sưu tập UGREEN x Honkai: Star Rail chủ đề Yao Guang – hiện đã mở bán tại Việt Nam với giá từ 329.000 đồng.

Điểm hẹn của các Nhà Khai Phá tại HoYo FEST 2026

HoYo FEST 2026 – lễ hội thường niên dành cho cộng đồng fan HoYoverse – sẽ diễn ra từ ngày 30/7 đến 2/8 tại Sky Expo (Sảnh A4), TP.HCM. Năm nay, gian hàng UGREEN chính là một điểm dừng chân khó bỏ qua: toàn bộ Bộ sưu tập UGREEN x Honkai: Star Rail, bao gồm cả Hộp Quà Phiên Bản Giới Hạn, sẽ được trưng bày và mở bán ngay tại chỗ. Gian hàng còn chào đón các coser trong tạo hình nhân vật Yao Guang cùng nhiều hoạt động tương tác, để fan vừa check-in, vừa trải nghiệm tận tay từng sản phẩm.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Yao Guang

Đây là bộ sưu tập đồng thương hiệu đầu tiên giữa UGREEN và Honkai: Star Rail, ra đời sau khi hai bên công bố hợp tác chính thức. Với chủ đề "Sạc Đầy Năng Lượng Cho Hành Trình Khai Phá Tiếp Theo", bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Yao Guang – vị Đế Cung Thiên Tướng nổi tiếng với tài "bày mưu lập kế" và khả năng "hóa hung thành cát". Tinh thần ấy được đưa vào từng chi tiết: hình minh họa chế tác tỉ mỉ, tông màu đặc trưng và bao bì phiên bản giới hạn – biến những món đồ công nghệ hằng ngày thành vật phẩm đáng sưu tầm.

Năm sản phẩm, phủ mọi nhu cầu sạc

Bộ sưu tập gồm năm sản phẩm được cấp phép chính thức. Nổi bật là bộ đôi pin sạc dự phòng: MagFlow Air với sạc từ tính không dây lẫn có dây cho tối đa 3 thiết bị cùng lúc, dung lượng 10.000mAh; và Nexode Pro với sạc nhanh 45W, cáp USB-C tích hợp cùng màn hình thông minh.

Đồng hành cùng bộ đôi trên là Củ Sạc Nexode Air chuẩn GaN 65W và Cáp USB-C Rút Gọn Nexode hỗ trợ sạc nhanh 100W – chân cắm gập gọn, cáp thu vào linh hoạt, gọn nhẹ cho cả phòng game lẫn những chuyến đi xa. Hoàn thiện bộ sưu tập là Thiết bị định vị FineTrack Mini 2 tương thích Apple Find My, pin CR2450 600mAh cho tới 2.700 lần tìm kiếm, âm cảnh báo 110dB. Tất cả đều ứng dụng công nghệ sạc đã được kiểm chứng của UGREEN cùng nhiều lớp bảo vệ an toàn.

Hộp quà giới hạn – "full combo" cho dân sưu tầm

Muốn "hốt trọn" màn hợp tác này? Hộp Quà Phiên Bản Giới Hạn UGREEN x Honkai: Star Rail gói gọn Pin Sạc Dự Phòng Từ Tính MagFlow Air, Củ Sạc Nexode Air, Cáp USB-C Rút Gọn Nexode và FineTrack Mini 2, kèm loạt vật phẩm chủ đề Yao Guang: Stand Acrylic Chibi, Huy Hiệu Thiếc, Vé Holographic và Túi Đựng Pin Sạc – một combo vừa dùng hằng ngày vừa trưng bày cực "đã mắt".

Giá bán và nơi mua

Không cần đợi đến HoYo FEST, bộ sưu tập UGREEN x Honkai: Star Rail đã chính thức mở bán tại Việt Nam qua các gian hàng chính hãng của UGREEN trên Shopee, Lazada và TikTok Shop, với mức giá:

- Hộp Quà Phiên Bản Giới Hạn UGREEN x Honkai: Star Rail - 3.999.000 đồng.

- Pin Sạc Dự Phòng Từ Tính UGREEN MagFlow Air - 1.590.000 đồng.

- Pin Sạc Dự Phòng UGREEN Nexode Pro - 1.150.000 đồng.

- Củ Sạc UGREEN Nexode Air - 699.000 đồng.

- Thiết bị định vị UGREEN FineTrack Mini 2 —-389.000 đồng.

- Cáp USB-C Rút Gọn UGREEN Nexode - 329.000 đồng.

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https://www.ugreen.com/vi-vn/pages/ugreen-honkai-star-rail?utm_source=PR&utm_medium=Honkai&utm_campaign=K%C3%AAnh14