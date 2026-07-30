Xe máy điện mới nhất của Yamaha lộ diện

Thị trường xe máy điện đô thị chuẩn bị chào đón một tân binh đầy tiềm năng khi những hình ảnh bản quyền về mẫu xe tay ga điện mới của Yamaha vừa bất ngờ bị rò rỉ.

Mới đây, những hình ảnh rò rỉ từ hồ sơ đăng ký bản quyền sáng chế của Yamaha đã được hé lộ. Theo đó, mẫu xe máy điện mới của hãng mang phong cách thiết kế góc cạnh, thể thao hơn so với hầu hết các dòng xe điện phổ thông hiện nay. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED sắc sảo, dải định vị ban ngày tạo hình hiện đại, trong khi thân xe có nhiều đường gân dập nổi mang đến cảm giác mạnh mẽ. Cụm đèn pha kép và đèn LED ban ngày tạo hình chữ V. Yamaha cũng trang bị thêm kính chắn gió nhỏ cho mẫu xe này.

Hình ảnh rò rỉ về mẫu xe máy điện mới từ hồ sơ đăng ký bản quyền sáng chế của Yamaha

Khác với vẻ ngoài bo tròn mềm mại thường thấy trên nhiều dòng xe điện phổ thông, bản thiết kế rò rỉ cho thấy Yamaha mang đến một phong cách sắc sảo và mạnh mẽ hơn hẳn. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha kép kết hợp cùng dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình chữ V vuốt ngược, mang hơi hướm của những chiếc xe tay ga hiệu suất cao. Kính chắn gió nhỏ gọn được bổ sung ở phần đầu càng tôn lên vẻ năng động. Kiểu dáng tổng thể của xe có nhiều nét tương đồng với dòng Yamaha RayZR nổi tiếng nhưng được tinh chỉnh lại với ngôn ngữ hiện đại dành riêng cho xe xanh, nổi bật cùng sàn để chân phẳng và phần đuôi xe vuốt cao. Thiết kế này đặc biệt nhắm tới tệp khách hàng trẻ tuổi, những người không chỉ tìm kiếm một phương tiện di chuyển hàng ngày mà còn đòi hỏi cá tính và phong cách rực rỡ.

Điểm sáng giá nhất trên mẫu xe điện mới của Yamaha nằm ở hệ thống truyền động. Thay vì sử dụng mô-tơ điện gắn trực tiếp vào cụm bánh sau như đa số các mẫu xe điện trên thị trường, Yamaha đã quyết định đặt động cơ điện ở giữa khung xe và truyền sức mạnh tới bánh sau thông qua dây curoa. Cấu hình này vốn rất quen thuộc trên các dòng xe tay ga chạy xăng cao cấp, giúp phân bổ trọng lượng xe cân bằng hơn và giảm đáng kể khối lượng không treo ở bánh sau. Nhờ đó, chiếc xe sẽ vận hành ổn định, đầm chắc và mang lại cảm giác lái chân thực hơn rất nhiều, đặc biệt là khi vào cua hay di chuyển ở tốc độ cao. Kết hợp cùng dàn chân cứng cáp với phuộc trước dạng ống lồng, giảm xóc đơn phía sau và hệ thống phanh đĩa an toàn, mẫu xe này hứa hẹn sở hữu sức mạnh vận hành tương đương một chiếc tay ga chạy xăng 125cc.

Để giải quyết triệt để bài toán về thời gian chờ sạc và không gian đỗ xe, Yamaha đã khéo léo bố trí cụm pin ngay dưới yên với khả năng tháo rời vô cùng linh hoạt. Người dùng đô thị có thể dễ dàng xách trọn bộ pin lên căn hộ chung cư hoặc mang vào nơi làm việc để sạc, thay vì phải chật vật tìm kiếm các trạm sạc công cộng. Giải pháp thông minh này không chỉ gia tăng tính tiện lợi tối đa mà còn mở ra cơ hội áp dụng mô hình trạm đổi pin nhanh chóng trong tương lai, giúp quá trình nạp năng lượng chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi.

Cuộc đua xe máy điện đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất. Nếu như Honda đang tập trung tối đa vào tính thực dụng và nỗ lực xây dựng hệ sinh thái trạm đổi pin gắn liền với mẫu CUV e:, thì Yamaha lại chọn cách tạo ra sức hút bằng trải nghiệm lái thể thao và thiết kế vô cùng đột phá. Cùng với việc vừa ra mắt mẫu xe điện Aerox E mang đậm phong cách NVX tại thị trường Ấn Độ, động thái rò rỉ thiết kế mới nhất này cho thấy Yamaha đang thực sự tăng tốc. Khi được chính thức thương mại hóa với một mức giá hợp lý và quãng đường di chuyển được tối ưu tốt, chiến binh mới của Yamaha chắc chắn sẽ là một đối trọng đáng gờm, sẵn sàng chia lại miếng bánh thị phần trong phân khúc xe tay ga điện đô thị.