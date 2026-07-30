5 lần chuyển khoản hơn 2 tỷ đồng, người đàn ông lập tức trình báo công an

Sau 5 lần chuyển khoản, người đàn ông mới phát hiện sai sót với số tiền lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Trong ít phút thực hiện giao dịch ngân hàng, một người đàn ông ở Ninh Bình đã chuyển nhầm hơn 2 tỷ đồng vào tài khoản của người lạ qua 5 lần chuyển khoản liên tiếp.

Phát hiện sự việc, người này lập tức trình báo ngân hàng và cơ quan công an. May mắn, người nhận cũng nhanh chóng liên hệ với lực lượng chức năng để hoàn trả toàn bộ số tiền.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 24/7, anh Nguyễn Ngọc Anh (SN 1988, trú phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản của chị Bùi Thị Sữa (SN 1992, trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ).

Công an xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ hỗ trợ công dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)

Tổng số tiền chuyển nhầm lên tới 2.060.999.996 đồng, gồm 4 giao dịch, mỗi giao dịch 499.999.999 đồng và một giao dịch 61 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện sai sót, anh Nguyễn Ngọc Anh đã liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý.

Trong khi đó, chị Bùi Thị Sữa sau khi nhận thấy tài khoản bất ngờ nhận được số tiền lớn bất thường cũng chủ động đến Công an xã Đại Đồng trình báo. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đây là khoản tiền do chuyển khoản nhầm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, chị Sữa đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ hơn 2,06 tỷ đồng cho anh Nguyễn Ngọc Anh. Việc bàn giao được thực hiện công khai tại trụ sở Công an xã Đại Đồng với sự chứng kiến của đại diện cơ quan công an và người làm chứng, đồng thời được lập biên bản theo đúng quy định.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ việc không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong việc hỗ trợ người dân xử lý sự việc nhanh chóng, đúng quy định mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về sự trung thực, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận để hạn chế sai sót. Trường hợp nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi là chuyển nhầm, cần kịp thời thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

