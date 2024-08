Lộ cảnh Xoài Non và Gil Lê tình tứ

Sau khi chia tay Xemesis, Xoài Non nhanh chóng quay lại công việc, đều đặn livestream. Đặc biệt, một khách mời quen mặt trong những phiên live của cô nàng là Gil Lê và cũng chính từ đây, trên MXH dấy lên nghi vấn Xoài Non và Gil Lê đang hẹn hò.

Gil Lê và Xoài Non

Đỉnh điểm của tin đồn này là phiên livestream vào ngày 31/7 vừa qua của Xoài Non. Tại đây cặp đôi không chỉ ăn ý trong việc chốt đơn mà còn những tương tác rất ngọt ngào như Gil Lê nựng cằm Xoài Non, Xoài Non dọa về nhà sẽ không trả công livestream cho Gil Lê, Xoài Non dỗi ra mặt vì Gil Lê không chịu tạo hình trái tim với mình,...

Tất cả những hành động và biểu cảm này đều được netizen ghi lại và chia sẻ rầm rộ, nhiều người cho rằng cặp đôi có mối quan hệ đặc biệt thì mới có thể thân thiết đến vậy.

Gil Lê nựng cằm Xoài Non công khai

Xoài Non đánh yêu Gil Lê

Hot girl giận dỗi ra mặt vì Gil Lê giỡn, không chịu làm trái tim với mình

Nhiều người cũng nhận xét thái độ khi livestream của Xoài Non ở hiện tại hoàn toàn trái ngược so với trước đây - thời điểm rộ nghi vấn chia tay Xemesis. Nếu như trước đó cô hời hợt, mệt mỏi khi giới thiệu sản phẩm thì bây giờ lại cực kỳ vui vẻ và năng lượng khi lên sóng. Ngoài ra có ý kiến còn cho rằng lâu lắm rồi mới thấy Gil Lê tươi cười như vậy. Chính sự thay đổi trong biểu cảm của cả hai cũng là một nguyên nhân làm dấy lên nghi vấn hẹn hò.

Những khoảnh khắc vui vẻ khác của cả hai

Hồi giữa tháng 5, Xoài Non được nhận xét là livestream hời hợt

Phía dưới những đoạn clip cut từ livestream của Xoài Non và Gil Lê, nhiều cư dân mạng để lại bình luận “đẩy thuyền” nhiệt tình. Ai nấy đều đồng tình rằng cả hai quá đẹp đôi, nếu ở bên nhau thì sẽ “gấp đôi visual”.

“Gil quen Xoài Non đi, thấy đẹp quá trời!”, “Ui! hai người hợp quá nè!”, “Lúc livestream một mình thì mệt , livestream hai mình hết mệt liền”, “Tui xem live thấy hai người vui vẻ dễ thương xỉu”, “Hai người đẹp đôi quá! Đến với nhau đi”, “Này là một cặp thì khỏi bàn cãi. Quá đẹp đôi!”,... là một số bình luận từ dân mạng.

Ngoài ra có người còn khẳng định Gil Lê và Xoài Non đang hẹn hò, được team qua đường bắt gặp khi đi chung với nhau. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, đây vẫn chỉ là đồn đoán từ cư dân mạng, cặp đôi nhân vật chính chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Nhiều ý kiến khẳng định Xoài Non và Gil Lê đang hẹn hò

Trước đó Xoài Non và Gil Lê cũng đã được nhiều người ủng hộ khi mỹ nhân 2k2 đăng ảnh chúc mừng sinh nhật đến Gil Lê và vô tình tiết lộ cả hai đang là “hàng xóm”. Hay trong một phiên livestream của Gil Lê, Xoài Non cũng trở thành khách mời hỗ trợ chốt đơn và phối hợp ăn ý. Trên trang cá nhân của mình, Xoài Non bày tỏ rất hâm mộ Gil nên việc được livestream chung giống như “đu idol thành công”.

Cặp đôi trong phiên live trước đó

Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) là hot girl đình đám trên MXH, có hàng triệu người theo dõi ở nhiều nền tảng. Trong suốt tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Xoài Non cũng được chú ý về chuyện tình cảm với Xemesis, cặp đôi chính thức thông báo đường ai nấy đi sau 6 năm gắn bó. Hiện tại, Xoài Non đang sống ở một căn chung cư đi thuê, dành nhiều thời gian cho công việc.

Gil Lê (Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991) là ca sĩ, MC, diễn viên có lượng fan khủng, được nhiều người yêu quý vì tài năng lẫn vẻ ngoài sáng bừng. Trước Xoài Non, Gil từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều bóng hồng như Chi Pu, Hoàng Thuỳ Linh… nhưng không có mối quan hệ nào được chính thức xác nhận.