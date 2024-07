Xoài Non và Gil Lê đang được “đẩy thuyền” vì lý do gì?

Mới đây, Xoài Non bất ngờ đăng tải hình ảnh mừng sinh nhật Gil Lê khiến dân tình rần rần “thả tim” vì gấp đôi visual. Theo đó, người đẹp sinh năm 2002 gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Gil Lê, cô còn vô tình tiết lộ cả hai đang là “hàng xóm”. Điều này khiến cư dân mạng vô cùng thích thú, dành nhiều lời khen cho màn “hợp tác” giữa Xoài Non và Gil Lê.

Vừa qua, Xoài Non trở thành khách mời trong một mega livestream của Gil Lê. Trên trang cá nhân của mình, Xoài Non cũng bày tỏ rất hâm mộ Gil nên việc được livestream chung giống như “đu idol thành công”. Trong phiên live, cả hai trò chuyện thoải mái, tung hứng nhịp nhàng khiến netizen ấn tượng.

Xoài Non đăng hình chúc mừng sinh nhật "hàng xóm" Gil Lê khiến dân tình chú ý

Cặp đôi khiến netizen rần rần "thả tim" vì lộ "chemistry" cực dính, Xoài Non có biểu cảm ngượng ngùng khi đứng cạnh Gil Lê

Đáng chú ý, không ít người nhận thấy dù Xoài Non và Gil Lê trước đây ít tương tác song khi xuất hiện chung lại có “chemistry” cực đỉnh. Xoài Non khi đứng cạnh “idol” của mình dù rất vui vẻ nhưng vẫn còn chút gì đó ngượng ngùng, bẽn lẽn. Ngoài ra, ánh mắt nhìn ai cũng “tình bể bình” của Gil Lê khiến người hâm mộ “đổ rạp”, bày tỏ sự ghen tị với Xoài Non.

Nhiều người nhận xét, cả Xoài Non và Gil Lê đều sở hữu nhan sắc cực phẩm, gương mặt sáng nên khi đứng chung khung hình lại càng thêm cuốn hút. Thậm chí, netizen đã bắt đầu “đẩy thuyền” cặp đôi này vì visual “over hợp”.

Cả hai gần đây hợp tác chung trong công việc nên có nhiều khoảnh khắc xuất hiện chung

Đầu năm nay, Xoài Non cũng bẽn lẽn xin chụp hình chung với "idol" Gil Lê, người đẹp còn không đứng gần vì... ngại

Trước đó, Xoài Non từng có đoạn clip “gây bão” MXH khi bị team qua đường bắt gặp khoảnh khắc ngại ngùng xin chụp hình cùng Gil Lê. Được biết, cả hai gặp nhau khi cùng tham dự sự kiện ra mắt phim vào đầu năm 2024. Giống như nhiều fan girl khác, Xoài Non cũng lộ rõ biểu cảm thích thú, “mê đắm” trước sắc vóc cuốn hút của Gil Lê.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Sao tự dưng thấy đôi này có chemistry đỉnh nha, nên ‘đẩy thuyền’ không nhỉ mọi người ơi”.

- “Thích Xoài Non và Gil Lê lắm luôn giờ cả hai chung khung hình, gấp đôi cực phẩm, mê quá”.

- “Nhìn Xoài Non ngượng ngùng bên Gil Lê đáng yêu ghê. Tự dưng muốn ship cặp này”.

- “Một vote lên thuyền, bỗng dưng thấy hợp nhau quá chừng”.

- “Xoài Non đúng kiểu fan girl đu idol thành công”.

Xoài Non (tên thật Phạm Trang, SN 2002) được nhiều người biết đến với vai trò hot girl, người mẫu ảnh, KOL nổi tiếng trên MXH. Hot girl Gen Z cũng từng nhận sự quan tâm khi có mối tình lâu năm từ yêu đến cưới với streamer Xemesis. Tuy nhiên tháng 6 vừa qua, Xoài Non và Xemesis chính thức thông báo cả hai đã ly hôn, "đường ai nấy đi" sau 6 năm gắn bó khiến nhiều người tiếc nuối. Sau chia tay, người đẹp hiện đang độc thân, ở riêng tại một chung cư bên Quận 2 (TP.HCM) và dành toàn bộ thời gian cho công việc.

Còn Gil Lê là một trong những sao Việt sở hữu lượng fan "khủng" song lại là người rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong suốt thời gian hoạt động showbiz, Gil Lê vướng tin đồn hẹn hò với nhiều người đẹp như Chi Pu, Hoàng Thuỳ Linh... tuy nhiên đều chưa từng lên tiếng xác nhận về mối quan hệ.