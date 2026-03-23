Mới đây, JustaTee đăng ảnh đưa vợ đi đẻ lần 3 lên trang cá nhân nhưng nhiều người lại cho rằng đây là ảnh AI. Nam ca sĩ ngay lập tức lên tiếng đính chính, thậm chí còn tag thẳng bệnh viện AIH - nơi vợ sinh sinh bé thứ 3.

Chia sẻ trên trang cá nhân, nam nhạc sĩ tag hẳn tên bệnh viện, lời lẽ vô cùng khẩn thiết:

"AIH - American International Hospital

Check tin nhắn spam dùm em ạ, em cảm ơn.

Cùng là AI nhưng có H sẽ uy tín hơn hẳn AI, em tin AIH liêm, mong phản hồi".

"Tâm thư" Justatee gửi bệnh viện AIH - nơi vợ mình sinh con thứ 3. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau dòng trạng thái này, Justatee đăng liền 2 tấm ảnh chụp tin nhắn đã gửi cho bệnh viện AIH, nhờ bệnh viện xác nhận giúp mình chính là người đã có mặt tại bệnh viện, kịp đón thiên thần thứ 3 của gia đình.

Và không phụ lòng mong đợi của nam nhạc sĩ, bệnh viện AIH đã phản hồi nhanh như chớp, chỉ sau đúng 1 phút đăng bài: "Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) xin chúc mừng gia đình đã thành công chào đón thêm thành viên mới. AI thì không phải chứ AIH thì đúng rồi ạ. Video hành trình sinh của gia đình mình đang được "cook". Đảm bảo người thật, việc thật, cảm xúc thật 100%. Gia đình mình chờ đón nhé!", Bệnh viện bình luận ngay dưới bài đăng.

Bệnh viện AIH có lẽ đang được các chị em muốn được review đi đẻ nhất hiện nay! (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau bình luận trực tiếp đến từ bệnh viện, đông đảo người dùng mạng xã hội đã bày tỏ thiện cảm với dịch vụ sinh đẻ tại bệnh viện. Không ít người khẳng định sẽ lựa chọn AIH làm nơi sinh đẻ vì quá uy tín. Chính Justatee cũng tiếp tục buông lời khen ngợi. Có thể nói, đến giờ phút này đây, bệnh viện AIH chính là "người hưởng lợi" lớn nhất sau khi lộ ảnh Justatee đưa Trâm Anh đi đẻ.

Comment của Justatee khiến dân tình dậy sóng. (Ảnh chụp màn hình)

Vậy, đi sinh tại AIH có gì thú vị? Dịch vụ và các gói sinh đẻ ở đây có gì đặc biệt? Giá cả ra sao? Chúng ta cùng thử reivew "nhè nhẹ" đối với gói sinh đơn thai nhé!

Đơn thai nội viện

Chi phí gói dịch vụ sinh đơn thai nội viện. (Ảnh chụp màn hình: BVCC)

Đơn thai ED (ngoại viện)

Chi phí gói sinh đơn thai ngoại viện. (Ảnh chụp màn hình: BVCC)

Các dịch vụ trong gói

Các dịch vụ bạn sẽ được hưởng khi đăng ký gói khám đơn thai tại AIH. (Ảnh chụp màn hình: BVCC)

Lưu ý

Phòng sinh 4 trong 1 là phòng sinh thường, sản phụ có dấu hiệu sinh sẽ được nhập viện, chờ sinh, sinh, theo dõi sau sinh tại 01 phòng duy nhất. Người nhà (1 người) được phép vào cùng sản phụ xuyên suốt quá trình sinh.

Phòng sinh tiêu chuẩn là phòng sinh thường, sản phụ có dấu hiệu sinh sẽ được nhập viện vào phòng chờ sinh (có 03 giường, sản phụ có thể sẽ chờ sinh cùng với sản phụ khác), sau đó sẽ chuyển sang phòng sinh (phòng riêng cho 01 sản phụ) và cuối cùng là phòng hồi sức (có 3 giường, sản phụ có thể sẽ ở cùng với sản phụ khác), tức là sản phụ sẽ chuyển qua 3 phòng. Người nhà không được vào cùng sản phụ trong suốt quá trình sinh.

Phòng sinh mổ: 1 người nhà được phép vào cùng sản phụ trong suốt quá trình sinh nếu như ca mổ được thực hiện trong giờ hành chính, được bác sĩ chính của ekip mổ chỉ định và đồng ý. Đối với các trường hợp sinh mổ cấp cứu/ mổ bán khẩn, sinh mổ từ sinh thường không thành công hoặc sinh mổ gây mê.

- Phòng nội trú: Tất cả phòng nội trú lưu viện sau sinh đều là phòng 1 người/phòng. Trong phòng có giường cho mẹ, 1 nôi cho bé, 1 giường cho người nhà.

- Đối với sản phụ có kết quả dương tính với HIV (B20), sản phụ sẽ thanh toán thêm 30.000.000VNĐ vào chi phí gói sinh.

Dành cho những ai muốn nâng cấp phòng nhé! (Ảnh chụp màn hình: BVCC)

Chi phí tiền phòng lưu viện theo dõi trước sinh 12 tiếng sẽ tính dựa trên thời điểm bé chào đời. Dịch vụ gội đầu có thể chọn sử dụng trong thời gian lưu viện (nằm theo dõi trước sinh hoặc lưu viện sau sinh).

Nói về chế độ ăn uống cho mẹ bỉm, menu ở đây đa dạng bao gồm các món Á, Âu và món chay chủ yếu là thực phẩm organic. Sữa cung cấp cho sản phụ là sữa của Nhật Bản. Bộ quà tặng khi đi sinh sẽ thay đổi tùy thời điểm do nhà tài trợ cung cấp.

Bạn thấy thế nào nếu quyết định sinh để tại bệnh viện nơi vợ chồng Justatee quyết định lựa chọn sinh con thứ 3?