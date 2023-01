Lộ ảnh "em gái BTS" Chaewon (LE SSERAFIM) hẹn hò cựu rapper, hàng loạt cú twist gây tranh cãi dữ dội

Nếu như Hàn Quốc có Dispatch khui chuyện hẹn hò của người nổi tiếng thì Nhật Bản cũng có "hung thần" Bunshun tương tự. Vào ngày 17/1, tờ báo này tuyên bố sẽ tung tin hẹn hò của 1 idol nổi tiếng thế giới. Đến sáng ngày 18/1, Bunshun đã thực hiện lời hứa của mình, tuy nhiên có nhiều cú twist liên tục xảy ra khiến netizen "đu" theo không kịp thở.

Đầu tiên, Bunshun "nhá hàng" bằng bức ảnh Chaewon (LE SSERAFIM) thân thiết bên 1 cựu rapper. Rất nhanh chóng, các fan đã xác định được đây là ảnh ghép. Trong ảnh gốc, Chaewon chụp với thành viên cùng nhóm Sakura. Nhưng đó chưa phải tất cả, "hung thần Nhật Bản" tung thêm 6 tấm ảnh được cho là ảnh thật, là bằng chứng hẹn hò của thành viên "em gái BTS" và cựu rapper Young Blood X.

Fan đã "bóc" tấm ảnh ban đầu Bunshun tung là ảnh ghép

Trong ảnh gốc, Chaewon chụp ảnh bên thành viên cùng nhóm Sakura

Tuy nhiên 6 bức ảnh bằng chứng hẹn hò sau đó đã khiến netizen tranh cãi kịch liệt

Mức độ xác thực của 7 bức ảnh hẹn hò khiến netizen khắp nơi tranh cãi. Nhiều người khẳng định rằng đó là ảnh thật, nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng đó là ảnh ghép, ảnh trên mạng và ảnh Chaewon từng đăng lên mạng xã hội khác.

Được biết, Young Blood X từng tham gia chương trình Show Me The Money 8, hiện tại đang là nhà sản xuất âm nhạc của HYBE Labels. Bunshun còn tiết lộ Young Blood X thường xuyên đăng ảnh của Chaeyoung (TWICE) vào tháng 5/2022, đến tháng 9/2022 mới đăng ảnh của Chaewon.

Công ty quản lý Source Music trực thuộc HYBE Labels đã nhanh chóng lên tiếng về tin đồn hẹn hò của Chaewon: "Thông tin này không đúng sự thật". Hiện tại, nghi vấn hẹn hò của nữ idol vẫn khiến netizen Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và cả Việt Nam không ngừng bàn tán.

Chaewon sinh năm 2000, là con gái của nữ diễn viên Lee Ran Hee. Cô từng là thành viên của IZ*ONE trước khi tái debut với LE SSERAFIM vào năm 2022

Chaeyoung (TWICE) cũng bị kéo vào tin đồn hẹn hò này. Cựu rapper Young Blood X thường xuyên đăng ảnh cô lên Instagram vào tháng 5/2022

Nguồn: Bunshun, Newsen