Selena Gomez hẹn hò mỹ nam đào hoa của The Chainsmokers

Ngày 17/1, US Weekly khiến mạng xã hội xôn xao khi đưa tin Selena Gomez đang hẹn hò với với thành viên Drew Taggart của nhóm nhạc quyền lực The Chainsmokers. Thời gian qua, cặp nghệ sĩ này được bắt gặp xuất hiện liên tục bên nhau tại nhiều địa điểm vui chơi công cộng như rạp chiếu phim hay sân bowling.

Nguồn tin của US Weekly cho hay, Selena Gomez và Drew Taggart đang duy trì "tình cảm nồng nàn" và "Selena chẳng thể nào rời mắt, buông tay khỏi Drew". Đáng chú ý vào ngày 16/1, Selena Gomez cũng khoe lên Instagram bức ảnh mỉm cười rạng rỡ, dân tình càng thêm thích thú vì niềm hạnh phúc của người đang yêu lộ rõ trên gương mặt của nữ ca sĩ.

Bức ảnh cười tươi hạnh phúc vừa được Selena Gomez chia sẻ trên Instagram cá nhân chỉ 1 ngày trước khi truyền thông Hollywood tung tin cô nàng hẹn hò (Ảnh: Instagram)

Thời gian qua, Drew Taggart thường xuyên xuất hiện công khai cùng Selena Gomez (Ảnh: US Weekly)

Trong làng giải trí những năm qua, Selena Gomez vẫn nổi tiếng là ngôi sao với đường tình duyên lận đận. Cô từng trải qua mối tình hợp tan biết bao lần với Justin Bieber và sau đó là công khai yêu đương tình cảm với The Weeknd hồi năm 2017. Mới đây, nữ ca sĩ còn đùa rằng mình có quan hệ "ái tình tay ba" với Nicola Peltz và Brooklyn Peltz Beckham sau khi cùng cặp vợ chồng trải qua kỳ nghỉ năm mới trên du thuyền.

Về phần Drew Taggart, chỉ 4 tháng trước, thành viên của nhóm The Chainsmokers vừa xác nhận hẹn hò với con cái út của Steve Jobs - người mẫu 24 tuổi Eve Jobs. Hồi tháng 3/2020, anh cũng từng hẹn hò DJ Chantel Jeffries. Tuy nhiên chuyện tình cảm của nam nghệ sĩ này cũng chưa bao giờ rơi vào trạng thái ổn định.

Người hâm mộ cũng không khỏi tò mò vì tin đồn tình cảm của Selena Gomez và Drew Taggart xuất hiện vào thời điểm cả hai nghệ sĩ này đang bận rộn với lịch trình dày đặc. Selena Gomez vừa thông báo sẽ phát hành album phòng thu thứ 4 trong năm nay. Ngày 10/1, cô nhận đề cử tại Quả Cầu Vàng 2023 với vai diễn trong bộ phim Only Murders in the Building. Hồi tháng 12/2022, Drew Taggart cùng Alex Pall của The Chainsmokers đã tới Việt Nam biểu diễn. Họ cũng vừa xuất hiện trong podcast Call Her Daddy của Alexandra Cooper để chia sẻ về chuyện yêu đương.

Drew Taggart từng yêu Haley Rowe, Meredith Mickelson, Chantel Jeffries và Eve Jobs trước khi có tin hẹn hò Selena Gomez (Ảnh: Getty Images)

Selena Gomez mới đây tập trung vun đắp tình cảm bạn bè. Cô giữ quan hệ thân thiết với vợ chồng nhà Brooklyn - Nicola (Ảnh: Instagram)