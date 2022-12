Trong bộ phim tài liệu mới mang tên "My Mind and Me", Selena Gomez đã tiết lộ thêm nhiều điều về căn bệnh mà trước đây nữ ca sĩ vẫn luôn giấu. Đây cũng là dịp để cô nàng chia sẻ cách vượt qua những trận chiến cá nhân này và tìm thấy sự bình yên trong chính mình