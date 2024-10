Lisa tiết lộ lý do yêu bạn trai CEO tỷ phú, có hẳn lyrics 18+ khiến fan "đỏ mặt"

Sáng 4/10 (giờ Việt Nam), Lisa (BLACKPINK) đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc solo thứ 3 trong năm 2024 mang tên Moonlit Floor. Đây là ca khúc được lấy nguồn cảm hứng và sử dụng sample từ bản hit gốc Kiss Me của nhóm Sixpence None The Richer từng rất được yêu thích những năm 2000.

Trước đó, sau màn trình diễn Moonlit Floor tại Global Citizen Festival 2024, ca sĩ chính của Sixpence None The Richer cũng đã đăng tải bài viết dành tình cảm cho màn thể hiện của em út BLACKPINK như một động thái đập tan tin đồn đạo nhạc vô căn cứ.

MV Audio Moonlit Floor - Lisa (BLACKPINK)

Khác hoàn toàn 4 sản phẩm âm nhạc solo trước đó bao gồm LALISA, Money, ROCKSTAR và New Woman, Moonlit Floor lại là một bản tình ca ngọt ngào mang đến một khía cạnh đằm thắm, "dịu keo" hiếm thấy của nàng út nhóm BLACKPINK. Với giai điệu đậm chất pop, Lisa khoe trọn vẹn giọng hát đầy mơ màng, cuốn hút người nghe vào từng nốt nhạc khác hẳn những màn "bắn" rap với tiết tấu "fast flow" quen thuộc.



Lisa mang đến một hình ảnh "dịu keo" hiếm thấy trong suốt các sản phẩm solo từng ra mắt

Đáng chú ý, Moonlit Floor còn khiến người hâm mộ đặt nghi vấn như được Lisa kể về chính câu chuyện tình yêu của mình với chàng bạn trai tin đồn - CEO tỷ phú Frédéric Arnault.

Mở đầu ca khúc, Lisa đã mang đến khung cảnh lãng mạn của một cặp đôi yêu nhau nồng cháy: "I'ma need to hear you say it out loud.'Cause I love it when my name slips out your mouth. Love it when your eyes caress my body (Oh-oh). Right before you lace your kisses on me" (Tạm dịch: Anh à, hãy nói điều đó thật lớn nhé. Vì em mê mẩn khi tên em trượt trên môi anh. Thích ánh mắt anh ve vuốt từng đường nét trên cơ thể em. Ngay trước khi anh đặt những nụ hôn ngọt ngào lên em).

Tiếp đến, câu hát khiến cộng đồng mạng khẳng định nhân vật nam chính trong Moonlit Floor không ai khác chính là CEO người Pháp Frédéric Arnault: "Green-eyed French boy got me trippin'" (Chàng trai mắt xanh người Pháp làm em ngẩn ngơ). Hay "Kiss me under the Paris twilight" (Hôn em dưới ánh hoàng hôn Paris) cũng làm nhiều người liên tưởng đến những khoảnh khắc ngọt ngào giữa cô và bạn trai tin đồn người Pháp.

"Chàng trai mắt xanh người Pháp" trong ca khúc được cho chính là Frédéric Arnault

Đặc biệt, Lisa còn được cho như đang tiết lộ lý do cô bị "tình yêu sét đánh" với Frédéric Arnault. Cụ thể, trong câu hát: "Truth is, I wasn't tryna meet nobody. Baby, I was gonna get my bag. But when I saw you I was like, "I like that". Wasn't tryna bite, baby, I'll fall back. But when I heard you say, "Bonjour, baby". I was like, "Damn"". (Tạm dịch: Sự thật là, em không định gặp ai cả. Em chỉ định tập trung vào công việc thôi. Nhưng khi thấy anh, em đã nghĩ "Mình thích điều đó". Em không định theo đuổi đâu, em sẽ giữ khoảng cách. Nhưng khi nghe anh nói "Bonjour, baby". Em đã nghĩ, "Chết thật").

Lisa và Frédéric Arnault được cho gặp nhau lần đầu tiên khi cả hai cùng góp mặt trong sự kiện ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp của BVLGARI tổ chức tại Venice (Ý) hồi giữa tháng 5/2023. Điều này khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn, đây chính là nơi mà Lisa khẳng định chỉ muốn tập trung vào công việc nhưng khi gặp Frédéric và nghe câu chào "Bonjour, baby" ngọt ngào, cô đã thực sự bị trúng "tiếng sét ái tình".

Khoảnh khắc được cho Lisa đã bị "tình yêu sét đánh" khi gặp Frédéric Arnault

Không chỉ thế, Lisa còn khiến các fan "đỏ mặt" khi Moonlit Floor có câu hát có phần "18+" khi miêu tả lại khoảnh khắc giữa cặp đôi yêu nhau: "How your tongue do all those tricks? How you know just where to" (Lưỡi anh sao mà nhiều chiêu trò? Anh luôn biết chạm đến nơi đâu).