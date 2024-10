Lisa nhận “bão” job solo đồng thời phải chịu làn sóng chỉ trích chưa từng có

Hoạt động năng nổ nhất BLACKPINK kể từ khi rời YG, “bão” job solo “nổ ầm ầm”

Đã 10 tháng kể từ khi Lisa (BLACKPINK) chính thức chấm dứt hợp đồng cá nhân với YG Entertainment. Ở thời điểm đó, em út BLACKPINK chịu nhiều ngờ vực từ khán giả khi không ít ý kiến cho rằng cô rời xa YG sẽ là “bão tố”. Thế nhưng chẳng ai ngờ, người bị nghi vấn nhiều nhất BLACKPINK lại là người hoạt động năng nổ nhất trong 4 thành viên kể từ khi nhóm kết thúc world tour BORN PINK vào cuối năm 2023.

Chỉ trong thời gian ngắn, Lisa ra mắt liên tiếp 2 MV solo là ROCKSTAR và New Woman. Trong ngày 4/10 tới đây (theo giờ Việt Nam), cô sẽ tiếp tục trình làng MV thứ 3 trong năm mang tên Moonlit Floor.

Trước đó, ROCKSTAR đã đem về cho Lisa nhiều kỷ lục trên các nền tảng nhạc số. Bài hát cũng giúp Lisa chiến thắng hạng mục Best Kpop tại VMAs 2024 và một lần nữa đưa cô trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop thắng giải này nhiều nhất.

Lisa lần thứ 2 giành giải thưởng Best Kpop tại VMAs với ca khúc ROCKSTAR

Vào ngày 29/9 vừa qua (giờ VIệt Nam), Lisa đã trở thành headliner (người biểu diễn chính) tại lễ hội âm nhạc thường niên lớn nhất nước Mỹ - Global Citizen Festival 2024 bên cạnh nhiều ngôi sao đình đám như Doja Cat, Post Malone, Jelly Roll, Rauw Alejandro,... Sắp tới đây, em út BLACKPINK sẽ còn xuất hiện tại show diễn nội y đình đám Victoria’s Secret - đánh dấu sức ảnh hưởng không nhỏ của cô nàng trong giới thời trang Âu Mỹ.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc, Lisa còn lần đầu tiên góp mặt trong bộ phim The White Lotus phần 3 - dự kiến phát sóng vào năm 2025. Đây là loạt phim ăn khách của HBO từng nhận 15 giải Emmy và 2 giải Quả cầu vàng danh giá. Bên cạnh đó, Lisa còn khiến cộng đồng fan không khỏi ngỡ ngàng khi công bố sẽ tổ chức fan meetup với quy mô Châu Á tại nhiều quốc gia trong tháng 11/2024.

Lisa liên tục xuất hiện tại những sự kiện âm nhạc đình đám với sân khấu solo

Cô cũng là thành viên đầu tiên của BLACKPINK tổ chức fan meetup với quy mô Châu Á

Nhận “cơn mưa” chỉ trích từ cộng đồng mạng

Đi kèm với chuỗi dự án cá nhân không ngừng nghỉ, Lisa lại phải đối mặt với nhiều làn sóng chỉ trích. Khi ra mắt MV solo đầu tiên kể từ khi rời YG - ROCKSTAR, Lisa đã nhận không ít bình luận tiêu cực. Từ việc nghi vấn chiếm dụng văn hóa người da màu cho đến trang phục bị một nhà thiết kế người Trung Quốc tố ekip sao chép.

Đỉnh điểm nghiêm trọng nhất là khi Gabriel Moses - người quay MV FE!N của nam rapper Travis Scott đã liên tục đăng những hình ảnh giống nhau giữa MV FE!N và ROCKSTAR để khẳng định ekip Lisa đã đạo nhái, ăn cắp ý tưởng MV. Thậm chí người này còn “cà khịa” việc mang văn hóa da màu vào sản phẩm của em út BLACKPINK. Sau bài đăng tố cáo của Gabriel Moses, cộng đồng mạng đã dành cho Lisa rất nhiều sự chỉ trích. Tuy nhiên, cô và ekip vẫn hoàn toàn im lặng và chỉ có động thái được cho là âm thầm đáp trả.

Cảnh quay khiến Lisa bị vướng cáo buộc đạo nhái

Sau 2 năm xuất hiện tại VMAs 2022 cùng BLACKPINK, Lisa đã một mình “chinh chiến” tại lễ trao giải đình đám VMAs 2024 với hai ca khúc là New Woman và ROCKSTAR. Tuy nhiên tại đây, Lisa vướng vào nghi vấn hát nhép, tập trung biểu diễn mà quên luôn cả nhép miệng. Màn trình diễn này của Lisa cũng bị báo chí quốc tế chê bai. Điển hình là tạp chí Billboard còn đánh giá tiết mục của Lisa tại VMAs là tệ nhất.

Màn trình diễn của cô bị Billboard đánh giá là tệ nhất tại VMAs 2024

Chỉ không lâu sau VMAs 2024, Lisa tiếp tục vướng vào những tranh cãi, nghi vấn hát nhép tại lễ hội âm nhạc Global Citizen Festival 2024. Khi trình diễn ca khúc Moonlit Floor, Lisa được cho không hát đè mà thay vào đó là cô hát nhép. Những góc quay cận cảnh được cộng đồng mạng tung ra để chứng minh cô nhép không khớp lời và đôi khi… bỏ luôn cả hát. Không chỉ thế, Moonlit Floor còn bị một số cộng đồng mạng chỉ trích vì lý do nghi vấn đạo nhạc khi ca khúc có giai điệu tương đồng với Kiss Me của Sixpence None The Richer.

Clip Lisa biểu diễn Moonlit Floor tại Global Citizen Festival 2024

Tiết mục một lần nữa khiến cô bị chỉ trích vì nghi vấn hát nhép

Được chính chủ ca khúc và khán giả có mặt trực tiếp lên tiếng bảo vệ nhưng…

Sau hàng loạt tranh cãi nổ ra trên MXH, nhiều bình luận của những khán giả có mặt xem trực tiếp tại sự kiện đã lên tiếng bảo vệ Lisa. Từ VMAs cho đến Global Citizen đều được nhiều khán giả đăng tải clip trực tiếp từ sân khấu để chứng minh Lisa không hát nhép.

Trong đó, một nam diễn viên người Mỹ đã đăng tải video “review” màn trình diễn của em út BLACKPINK và nhấn mạnh việc không có chuyện Lisa hát nhép: “(Tạm dịch) Tôi vừa đi xem Global Citizen được tổ chức tại Central Park. Tôi đã được nhìn thấy Lisa và đó là một đêm vô cùng tuyệt vời. Lisa chưa bao giờ thất bại trong việc gây ấn tượng và truyền tải năng lượng đến khán giả của mình. Đội hình trình diễn đều là những cái tên vô cùng ấn tượng như Tyla, Doja Cat, Raw Alejandro và Lisa đã làm chủ sân khấu của mình.

Cô ấy trình diễn vô cùng tự tin. Các bạn không biết tuyệt như thế nào khi nghe Lisa hát trực tiếp đâu. Lisa đã biết sử dụng những ưu điểm để khiến màn trình diễn trở nên hoàn hảo. Đừng nói rằng cô ấy hát nhép. Đó là backtrack và Doja Cat cũng sử dụng backtrack xuyên suốt tiết mục. Lisa là một người phụ nữ tài năng, bài hát mới của cô ấy thật tuyệt, nó làm tôi muốn khóc”.

Nam diễn viên người Mỹ có mặt tại Global Citizen bênh vực Lisa trước cáo buộc hát nhép

Một khán giả Trung Quốc cũng bình luận về màn trình diễn của Lisa: “Tôi đang ở lễ hội ngay bây giờ và mic đang được mở. Hình ảnh sân khấu rất chân thật. Một người đàn ông đứng cạnh tôi đã hát theo cô ấy từ đầu tới cuối”.

Về nghi vấn đạo nhạc, đích thân chính chủ của ca khúc gốc đã có động thái để “đập tan” tin đồn. Cụ thể, ca sĩ chính của Sixpence None The Richer - nhóm nhạc thể hiện ca khúc Kiss Me đã đăng tải bài viết về Lisa biểu diễn tại Global Citizen và chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi ca khúc của chúng tôi đang được thế hệ trẻ đón nhận. Lisa đã làm rất tốt với phiên bản mới này. Trong chuyến lưu diễn mùa thu tới, chúng tôi rất hứng khởi vì sẽ được gặp những người hâm mộ thế hệ mới của Kiss Me”.



Ca sĩ chính thể hiện ca khúc gốc của Kiss Me dành lời khen ngợi cho Lisa trước nghi vấn em út BLACKPINK đạo nhạc

Dù được đích thân ca sĩ chính và khán giả có mặt tại lễ hội âm nhạc lên tiếng bảo vệ trước hàng loạt cáo buộc nhưng em út BLACKPINK vẫn khó “thoát” được cảnh hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Từ các bài đăng trên nền tảng X (Twitter) cho đến các trang MXH dành cho giới trẻ của xứ Hàn đều dành cho Lisa những phản ứng vô cùng tiêu cực. Họ cho rằng việc hát nhép lộ liễu tại một sự kiện âm nhạc tầm cỡ quốc tế là một điều khó có thể chấp nhận. Hay thậm chí dành cho Lisa nhiều bình luận nặng nề như “nữ hoàng hát nhép”, “hát nhép thiếu chân thành”,...

Khi biểu diễn cùng BLACKPINK, Lisa luôn được đánh giá là nữ idol thực lực khi từ vocal rap cho đến vũ đạo đều giành lời khen vì sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên khi đứng một mình trên một sân khấu lớn, Lisa phải “cáng đáng cả một không gian lớn". Việc Lisa bị “khớp”, để lộ những khoảnh khắc thiếu sự tự tin, phải dùng “backtrack” để khỏa lấp cho những phân đoạn hụt hơi đã vô hình trúng khiến cô nàng phải đối diện với những chỉ trích chưa từng có khi biểu diễn trên sân khấu.

Sắp tới đây Lisa sẽ còn có màn trình diễn tại show diễn nội y đình đám Victoria’s Secret. Đây sẽ là nơi mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Lisa khi là show diễn trở lại sau 6 năm của thương hiệu nội y nổi tiếng bậc nhất thế giới. Chắc chắn nàng em út BLACKPINK cần cải thiện kỹ năng cấp tốc để có thể mang đến một màn trình diễn trọn vẹn trên sân khấu mang một cột mốc lớn trong sự nghiệp.