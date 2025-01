Lisa hát như hết hơi ở quê nhà

Đêm 31/12 vừa qua, Lisa (BLACKPINK) đã lần đầu tiên trình diễn tại lễ hội đếm ngược chào đón năm mới tại quê nhà Thái Lan. Là sự kiện mở và không bán vé nên trung tâm thương mại lớn nhất Bangkok ICON SIAM đã thu hút hàng chục nghìn khán giả có mặt để thưởng thức những tiết mục đặc biệt của “quốc bảo Thái Lan”.

Trong sự kiện countdown, Lisa đã mang đến set diễn bao gồm 5 bản hit LALISA, Money, Moonlit Floor, New Woman và ROCKSTAR. Đáng chú ý trong màn trình diễn ca khúc New Woman, Lisa lộ rõ nhiều điểm hụt hơi, những nốt lên cao hoàn toàn mờ tịt. Thậm chí, dù được đánh giá là bật nhạc backtrack bé hơn so với những sân khấu từng gây tranh cãi trước đó nhưng em út BLACKPINK vẫn phải nhờ đến backtrack để che lấp những phút đuối hơi khi hát live tại quê nhà.



Clip Lisa gây tranh cãi khi thể hiện ca khúc New Woman

Lisa hát live tại quê nhà nhưng giọng hát lại gây tranh cãi

Màn trình diễn ca khúc New Woman của cô nàng bị nhận xét là như hết hơi

Đây không phải lần đầu tiên Lisa vướng tranh cãi về màn trình diễn solo của mình trên sân khấu. Trước đó tại MTV Video Music Awards 2024 và lễ hội âm nhạc Global CItizen Festival, em út BLACKPINK còn bị cáo buộc hát nhép khi lạm dụng backtrack. Để tránh những tranh cãi không đáng có, đêm countdown diễn tại quê nhà được Lisa thể hiện giọng hát live hoàn toàn, backtrack cũng được đánh giá là bật khá nhỏ nhưng chính vì vậy, toàn bộ chất giọng yếu và đuối sức của cô nàng lại lộ rõ.

Dẫu vậy, bên cạnh những ý kiến chỉ trích cũng có một số ý kiến cho rằng New Woman là ca khúc thứ 4 biểu diễn sau 2 ca khúc kết hợp vũ đạo là LALISA, Money hay bản ballad Moonlit Floor. Điều này khiến cho cô phần nào thấm mệt và đuối hơi khi tiếp tục một ca khúc phải khoe nhiều vocal. Bằng chứng là trong các màn trình diễn trước đó, Lisa vẫn hát live tốt dù phải thể hiện nhiều vũ đạo. Đây cũng là điểm khiến cô nàng được đánh giá cao khi biểu diễn trên sân khấu quê nhà.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều Lisa cần cải thiện hơn về thể lực cũng như giọng hát. Đặc biệt là khi tháng 4/2025, em út BLACKPINK sẽ có sân khấu solo tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella. Nếu như không muốn biến màn trình diễn của mình thành “thảm họa” hát live giống như LE SSERAFIM từng gây ra tại Coachella, chắc chắn Lisa sẽ còn cần nỗ lực rất nhiều để tránh những tranh cãi.