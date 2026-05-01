Lisa "càn quét" Met Gala: Khi sắc vóc "tỷ lệ vàng" trở thành biểu tượng mới của thảm đỏ thế giới

Met Gala không chỉ là sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh, mà còn được mệnh danh là "giải Oscar của giới mộ điệu". Diễn ra định kỳ vào thứ Hai đầu tiên của tháng 5 tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York), mỗi năm sự kiện này lại mang đến một chủ đề khác nhau, buộc dàn sao hạng A phải vượt qua mọi giới hạn về sáng tạo để xuất hiện ấn tượng nhất.

Và em út BLACKPINK Lisa là 1 trong những gương mặt ấn tượng nhất Met Gala năm nay.

Năm nay, với chủ đề đầy cảm hứng, Lisa đã thực sự làm bùng nổ truyền thông khi xuất hiện trong vai trò thành viên Hội đồng tổ chức (Host Committee). Không chỉ đơn thuần là một khách mời, cô đã mang đến một diện mạo đầy tính nghệ thuật và công nghệ.

Nữ nghệ sĩ diện một thiết kế Haute Couture siêu thực từ nhà mốt Robert Wun. Bộ trang phục gây choáng ngợp bởi cấu trúc 3D với những cánh tay được đúc từ chính khuôn mẫu cơ thể của Lisa, nâng đỡ một dải lụa trắng mềm mại bao quanh, tạo hình ảnh tựa như một "thiên thần" đang bước ra từ một tác phẩm điêu khắc.

Lisa không chỉ "gây bão" với bộ trang phục mang tính biểu tượng trị giá hàng trăm tỷ đồng mà còn khiến thế giới trầm trồ bởi sắc vóc vạn người mê. Chắc chắn để diện được những bộ đồ kén dáng và tỏa sáng dưới ánh đèn flash của Met Gala, Lisa đã phải có những nguyên tắc chăm sóc sức khỏe và hình thể rất nghiêm ngặt:

1. "Vũ đạo" là phương pháp Cardio hiệu quả nhất

Đối với Lisa, việc tập luyện vũ đạo cường độ cao là cách đốt cháy calo tự nhiên và hiệu quả nhất. Thay vì những bài tập gym khô khan, cô dành hàng giờ mỗi ngày trong phòng tập nhảy. Việc này không chỉ giúp cơ thể linh hoạt, dẻo dai mà còn giúp các nhóm cơ săn chắc một cách mềm mại, không bị thô cứng.

2. Pilates - "Vũ khí" cho vòng eo và tư thế sang trọng

Lisa thường xuyên duy trì tập Pilates để cải thiện sức mạnh cốt lõi (core) và định hình đường cong. Pilates giúp kéo giãn cơ thể, điều chỉnh tư thế đứng chuẩn sao cho luôn toát lên vẻ thanh thoát, sang trọng - điều cực kỳ quan trọng khi sải bước trên thảm đỏ danh giá như Met Gala.

3. Nguyên tắc "Không nhịn ăn" và chia nhỏ bữa ăn

Thay vì ăn kiêng khắt khe, Lisa duy trì thói quen ăn uống lành mạnh bằng cách chia nhỏ các bữa ăn trong ngày. Cô ưu tiên các thực phẩm giàu protein, chất xơ và bổ sung các loại nước ép rau củ. Thói quen này giúp duy trì năng lượng cho lịch trình dày đặc mà vẫn kiểm soát được cân nặng hiệu quả.

4. Chăm sóc sức khỏe tinh thần và "Skin Longevity"

Nhan sắc rạng rỡ của Lisa còn đến từ sự chú trọng vào giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Cô tin rằng khi tinh thần thoải mái, làn da và cơ thể sẽ có khả năng tự phục hồi tốt hơn. Việc theo đuổi khái niệm "skin longevity" (sự trẻ trung bền vững của làn da) giúp cô luôn giữ được vẻ tươi mới dù thường xuyên phải trang điểm đậm và di chuyển qua nhiều múi giờ.

5. Uống đủ nước để duy trì độ ẩm từ bên trong

Quy tắc đơn giản nhất nhưng bền vững nhất của Lisa chính là uống đủ nước mỗi ngày. Điều này giúp làn da luôn căng bóng (glass-skin) và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, giúp cơ thể luôn nhẹ nhàng, thanh thoát.

Hình ảnh Lisa tại Met Gala 2026 không chỉ là một khoảnh khắc thời trang đắt giá, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ và lối sống khoa học. Chính sự kỷ luật trong việc chăm sóc bản thân đã giúp cô chinh phục được những thiết kế khó nhất và khẳng định vị thế biểu tượng nhan sắc toàn cầu.