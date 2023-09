Lisa bị chỉ trích vì diễn ở nơi nhạy cảm, giám đốc sân khấu tiết lộ “đã làm mọi thứ trong bí mật”

Vừa qua, Lisa (BLACKPINK) đã công bố dự án cá nhân kết hợp cùng hộp đêm Crazy Horse tại Pháp với 5 buổi biểu diễn trong 3 ngày 28,29,30/9. Tại đây, cô sẽ hóa thân thành một “crazy girl” và trình diễn những số cabaret độc đáo cùng các bản hòa tấu kinh điển như But I Am A Good Girl, Crisis? What Crisis!?...

Tuy nhiên, sau khi công bố dự án này, Lisa đã vấp phải hàng loạt ý kiến tranh cãi từ cộng đồng mạng. Trong bài đăng mới nhất của Lisa trên Instagram, đã có rất nhiều bình luận từ cộng đồng fan quốc tế tràn vào bày tỏ ý kiến trái chiều và thậm chí chỉ trích Lisa vì quyết định này.

Lisa có màn hợp tác đặc biệt với hộp đêm Crazy Horse nhưng điều này lại gây tranh cãi

Nguyên nhân phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng quốc tế đến từ việc nơi Lisa biểu diễn chính là Crazy Horse. Đây là một hộp đêm nổi tiếng tại Pháp - nơi thường tổ chức Le Crazy (hay Crazy Horse de Paris) - show diễn tạp kỹ nổi tiếng và được biểu diễn bởi những vũ công… ngực trần. Dù màn trình diễn của Lisa chưa chính thức được diễn ra nhưng không ít người lo ngại việc cô sẽ diện những bộ trang phục táo bạo giống như các vũ công bởi các đêm biểu diễn đều có quy định cấm khán giả dưới 16 tuổi cũng như không được phép quay phim, chụp hình.

Bên dưới phần bình luận, số đông cộng đồng mạng quốc tế đều tỏ ra vô cùng bất ngờ với quyết định thử nghiệm này của em út BLACKPINK. Các fan thậm chí còn "xin" Lisa suy nghĩ lại và đừng biểu diễn tại hộp đêm này vì sẽ làm hủy hoại hình ảnh khi cô đã quá thành công.

Một số ý kiến khác lại bày tỏ sự khó hiểu, thất vọng với quyết định của Lisa hay một bộ phận khán giả quốc tế còn chỉ trích vì sự lựa chọn trình diễn… thoát y của cô nàng bất chấp việc tiết mục còn chưa được diễn ra.

Bình luận của cộng đồng mạng quốc tế bên dưới bài đăng của Lisa trên Instagram (tạm dịch):

- Xin đừng biểu diễn tại tại Crazy Horse. Nó giống như một câu lạc bộ thoát y vậy. Em đã thành công và tuyệt vời rồi, em không cần phải nhảy những điệu múa sexy cho khán giả để thích em. Điều này sẽ hủy hoại em đó Lisa à.

- Tại sao bạn lại biểu diễn tại Crazy Horse. Tôi thực sự không muốn hiểu.

- Lisa à, mình thật sự xin lỗi. Mình thích bạn cười hơn là bạn cởi đồ hay diễn sexy trước mặt mình. Mình thật sự không hiểu được lựa chọn này của bạn. Mình chỉ có thể nói rằng chúc bạn thành công.

- Tôi không hiểu tại sao bạn lại biểu diễn trên sân khấu đó. Thất vọng thật sự khi bạn là một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Bạn có biết sự lựa chọn này của bạn sẽ ảnh hưởng đến các hậu bối và các fan nữ như thế nào không. Có rất nhiều fan yêu mến bạn mà bạn lại biểu diễn trên một sân khấu dành cho những vũ công nhảy thoát y ư?

Giám đốc quản lý sân khấu của Crazy Horse tiết lộ Lisa đã tới nhiều lần và có khoảng thời gian tập luyện bí mật cho buổi biểu diễn

Trước đó trên tạp chí Elle của Pháp, ông Andrée Deissenberg, giám đốc quản lý sân khấu và thương hiệu cho biết ý tưởng của buổi biểu diễn là để Lisa trở thành một vũ công tại Crazy Horse từ đầu đến cuối và điều này xuất phát từ mong muốn của chính Lisa.

Ông cho hay: “Cô ấy đã tới đây nhiều lần và thường xuyên vào hậu trường sân khấu để gặp gỡ các cô gái. Cô ấy đã luyện tập và thể hiện xuất sắc như một dancer chuyên nghiệp. Lisa đã dành thời gian ở Paris và chúng tôi đã làm mọi việc một cách bí mật. Đặc biệt là khi cô ấy biểu diễn tại Stade de France”.

Cũng trong bài viết, tạp chí Elle cho biết trong buổi biểu diễn mang tên Totally Crazy, Lisa sẽ mặc những bộ đồ ôm sát và tham gia biểu diễn cùng các vũ công.