Lisa (BLACKPINK) vướng tranh cãi sau khi công bố 5 đêm diễn tại Pháp, địa điểm bar nhạy cảm?

Chiều 6/9, Lisa (BLACKPINK) đã bất ngờ đăng tải poster quảng bá cho dự án sắp diễn ra tại Paris, Pháp. Theo đó, cô sẽ có 5 đêm biểu diễn trong 3 ngày 28,29,30/9 tại hộp đêm Crazy Horse. Theo thông tin được website đăng tải, Lisa sẽ thể hiện vai “Crazy Girl” và trình diễn những số cabaret độc đáo bao gồm các bản hòa tấu kinh điển như But I Am A Good Girl, Crisis? What Crisis!?...



Phía Crazy Horse cũng khẳng định, đây là sự hợp tác chưa từng có trong lịch sử tại hộp đêm này và sẽ để lại những ký ức khó quên. Vé cho mỗi đêm diễn của Lisa tại Pháp được bán ra là 250 euro (tương đương khoảng gần 6,5 triệu VNĐ). Cho đến thời điểm hiện tại, toàn bộ vé của đêm đầu tiên (28/9) đã hoàn toàn sold-out (hết vé).

Lisa đăng tải hình ảnh nhá hàng cho đêm diễn riêng tại Crazy Horse ở Pháp

Các fan của Lisa đã nhanh tay mua vé ngay sau khi cô đăng tải

Trước đó Lisa và quản lý cũng từng chụp ảnh tại hộp đêm nổi tiếng này

Tuy nhiên sau khi Lisa công bố đêm diễn tại Pháp, một số ý kiến lại bày tỏ sự “quan ngại” về địa điểm tổ chức. Theo đó, Crazy Horse là một hộp đêm nổi tiếng tại Pháp - nơi thường tổ chức Le Crazy (hay Crazy Horse de Paris) - show diễn tạp kỹ nổi tiếng và được biểu diễn bởi những vũ công… ngực trần.

Với văn hóa và người dân Pháp, đây là những buổi biểu diễn mang đầy tính nghệ thuật được kết hợp hòa quyện giữa vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ với ánh sáng sân khấu. Le Crazy từng được nhiều nước mua lại bản quyền và thành lập show diễn tương tự tại Las Vegas hay Singapore. Thế nhưng vì những khác biệt trong văn hóa mà chính phủ Singapore đã cho ngừng hoạt động show diễn này.

Dẫu vậy cũng có một số ý kiến cho rằng, địa điểm tổ chức sẽ không hề liên quan và Lisa sẽ biểu diễn nhạc kịch hoặc khoe những vũ đạo chưa bao giờ công bố tại Crazy Horse. Việc Lisa có dự án cá nhân và biểu diễn độc lập trên một sân khấu tại Pháp sẽ là một bước khẳng định mới trên con đường sự nghiệp của em út BLACKPINK. Bên cạnh đó, show diễn cũng sẽ được bảo mật hoàn toàn, khán giả tham gia sẽ không được chụp hình, quay video đăng tải trên mạng xã hội.