Linh mục mất chức vì cho nữ ca sĩ quay cảnh nhạy cảm trong nhà thờ 160 tuổi

Theo thông báo của Giáo phận Công giáo La Mã Brooklyn, trong tháng 11, Đức ông Jamie J. Gigantiello bị tước bỏ nhiệm vụ hành chính tại Giáo xứ Đức Mẹ Truyền tin Our Lady of Mt. Carmel-Annunciation Parish ở Brooklyn sau khi MV Feather của Sabrina Carpenter phát hành trên YouTube vào dịp Halloween (31/10). Giám mục Brooklyn Robert Brennan phải tiến hành nghi thức thánh hóa lại nhà thờ trong thánh lễ vào ngày 25/11.

Video 11 triệu lượt xem có cảnh nữ ca sĩ tóc vàng mặc chiếc váy đen siêu ngắn và đeo mạng che mặt uốn éo trước 4 chiếc quan tài dựng thẳng đứng bên trong thánh đường.

Sabrina Carpenter mặc váy ngắn uốn éo trong nhà thờ Công giáo.

Trước đó, ngày 2/11, Brennan cho biết cảm thấy kinh hoàng khi biết về đoạn video và cam đoan điều tra vụ ồn ào. Brennan sau đó thông tin Giám mục phụ tá Witold Mroziewski được bổ nhiệm làm quản lý tạm thời của giáo xứ và có tất cả quyền giám sát hành chính đối với nhà thờ trong khi ông Gigantiello bị đưa vào diện xem xét, theo Thông tấn xã Công giáo (CNA).

CNA đưa tin nhiệm kỳ của Gigantiello với tư cách là đại diện phát triển của Giáo phận cũng bị tước bỏ. Ông giữ chức vụ này trong 15 năm qua. Dù vậy, ông vẫn được phép dâng thánh lễ.

Trong lá thư gửi giáo dân ngày 6/11, Gigantiello cầu xin sự tha thứ từ những người đồng đạo cho sơ suất của ông trong vấn đề không đáng có. Ông giải thích nhận được thông báo hầu hết MV được quay bên ngoài nhà thờ 160 tuổi, ông và những người làm việc cùng không biết rằng có những cảnh khiêu khích xảy ra bên trong thánh đường, cũng như không rõ quan tài giả và các vật dụng tang lễ khác được đặt trong khu vực bảo tồn.

“Mặc dù tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định sai lầm khi cho phép quay phim, tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng tôi không hề biết một cảnh như vậy diễn ra trong nhà thờ của chúng ta, nơi chúng ta đã làm việc chăm chỉ để khôi phục vẻ đẹp thiêng liêng hiện tại của nó”, ông viết.

Linh mục 28 năm kinh nghiệm kể thêm ban đầu có đoàn làm phim địa phương tiếp cận ông để xin phép quay MV, kèm thông báo về sự góp mặt của Sabrina Carpenter. Sau khi tìm kiếm bằng tên nữ ca sĩ, ông đánh giá không có điều gì đáng ngờ nên đã đồng ý. Theo ông Gigantiello, số tiền 5.000 USD mà nhà thờ kiếm được từ video được quyên góp cho Bridge to Life, một trung tâm hỗ trợ khủng hoảng mang thai ở Flushing, Queens (New York).

Linh mục Jamie J. Gigantiello mất chức vì cho phép Sabrina Carpenter quay MV trong nhà thờ.

Một nữ giáo dân giấu tên bày tỏ tiếc nuối về việc linh mục Gigantiello bị mất chức trên tờ The New York Post ngày 28/11. Cô nhận xét ông là người chăm chỉ, tốt bụng và đáng yêu, đồng thời kêu gọi phục chức cho ông.

Cô cũng chỉ trích Carpenter trước quyết định quay phim tại nơi mang ý nghĩa tôn giáo: “Về mặt video, không có gì sai cả. Đó chỉ là MV nhạc pop ngu ngốc. Nếu bạn nhìn thấy nó ở bất cứ nơi nào khác, ai quan tâm chứ. Nhưng đây là không gian thiêng liêng. Đối với người có đức tin, đó là không gian bất khả xâm phạm”.

Sabrina Carpenter (SN 1999) là ca/nhạc sĩ kiêm diễn viên Mỹ. Cô nổi tiếng với vai diễn Maya Hart trong loạt phim Girl Meets World trên Disney Channel. Cô đóng vai Jenny Parker trong bộ phim Adventures in Babysitting năm 2016.

Năm 2012, người đẹp ký hợp đồng với Hollywood Records năm 2012. Năm 2014, Carpenter cho ra mắt đĩa đơn đầu tay Can't Blame a Girl for Trying và đĩa mở rộng cùng tên. Cô phát hành album đầu tay Eyes Wide Open vào năm 2015. Sau đó, cô lần lượt cho ra mắt những album khác là Evolution (2016), Singular: Act I (2018), Singular: Act II (2019) và Emails I Can't Send (2022).